ຄະນະກຳມະການສະພາສືບສວນການກໍ່ຈະລາຈົນປີ 2021 ຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໄດ້ຟັງການໃຫ້ການໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຜັກດັນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳໃຫ້ສືບສວນການກ່າວຫາສໍ້ໂກງການລົງຄະແນນສຽງ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ຖືກຢືນຢັນແລ້ວວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຈະປ່ຽນແປງການຜ່າຍແພ້ໃນການເລືອກຕັ້ງເອົາຕຳແໜ່ງຄືນຂອງທ່ານ.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ເພັ່ງເລັງຄຳຖາມຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ເຈັຟຟຣີ ຄລາກ (Jeffrey Clark), ອະດີດລັດຖະມົນຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ຊຳນານເປັນພິເສດ ໃນກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳໃນເດືອນສຸດທ້າຍຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ທຣຳ ສະນັ້ນ ທ່ານຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນການກ່າວອ້າງທີ່ວ່າທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງໃນການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງ. ການກ່າວອ້າງທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ຜິດຖືກ. ຜູ້ພິພາກສາລັດ ແລະລັດຖະບານກາງໄດ້ປະຕິເສດການຟ້ອງຮ້ອງຫຼາຍກວ່າ 60 ຄັ້ງ ທີ່ຖືກນຳສະເໜີໂດຍທ່ານ ທຣຳ ແລະ ພັນທະມິດຂອງທ່ານເພື່ອຄັດຄ້ານຜົນການເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານ ຄລາກ ໄດ້ຜັກດັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳຄົນອື່ນໆເພື່ອສືບສວນການເລືອກຕັ້ງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງກະຊວງຄົນອື່ນໆໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ວ່າທ່ານ ຄລາກ ບໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ຈະນຳພາກະຊວງດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມທ່ານ ອາດຳ ຄິນຊິງເງີ (Adam Kinzinger), ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນສອງຄົນ ຂອງສະພາ ທີ່ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການສືບສວນສອບສວນນັ້ນ.
ໃນທີ່ສຸດ, ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳຄົນອື່ນໆໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະລາອອກໃນທັນທີ ຖ້າທ່ານ ທຣຳ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ຄລາກ ເປັນຫົວໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ຈຶ່ງໄດ້ຍົກເລີກແຜນການທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ຄລາກ. ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ຄລາກ ບໍ່ໄດ້ຕອບຂໍ້ຄວາມເພື່ອຂໍຄຳເຫັນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ FBI ໄດ້ດຳເນີນການກວດຄົ້ນຕອນເຊົ້າມືດຢູ່ບ້ານຂອງທ່ານ ຄລາກ ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງລັດເວີຈິເນຍ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ. ທ່ານ ຣັສ ວອດທ໌ (Russ Vought) ປະທານຂອງສູນກາງເພື່ອການປ່ຽນແປງ ອາເມຣິກາ ໃໝ່, ບ່ອນທີ່ທ່ານຄລາກ ເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນນີ້, ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ບັນດານັກກວດຄົ້ນໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານ ຄລາກ ຢືນຢູ່ນອກ “ໃນຖະໜົນໃນຊຸດນອນຂອງທ່ານ, ແລະ ເອົາອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກຂອງທ່ານໄປ.” ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ New York Times ວ່າການກວດຄົ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບການສືບສວນສອບສວນຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບ ການພະຍາຍາມເພື່ອຕ່າວປີ້ນການຜ່າຍແພ້ ການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຂອງທ່ານ ທຣຳ.