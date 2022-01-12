ບັນດານັກວິເຄາະດ້ານສື່ມວນຊົນກ່າວວ່າ ສະພາບການດ້ານສື່ມວນຊົນ ໃນຫວຽດນາມ ບໍ່ເຄີຍຂີ້ຮ້າຍແບບນີ້ມາກ່ອນ ໂດຍທີ່ປະເທດແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຈັບນັກຂ່າວຫຼາຍກວ່າສິບຄົນໄປຂັງ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະສານຕ່າງໆ ກໍໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດພວກເຂົາເຈົ້າ ເປັນໄລຍະຍາວນານຜິດປົກກະຕິ.
ການຈັບກຸມທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພັກຄອມມິວນິສຂອງຫວຽດນາມທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ ແລະໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ 5 ປີ ໃນປີ 2021.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິສາກົນ ເຊື່ອວ່າ ຮາໂນ່ຍ ໄດ້ທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປາບປາມ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນດີນຳ ຫຼື ອອກສຽງຄັດຄ້ານໃດໆ ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ແລະໃນເວລາດຽວກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໄດ້ດຶງເອົາຄວາມສົນໃຈ ຂອງບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ໄປຈາກການກວດກາໃນການກະທຳຕ່າງໆຂອງຫວຽດນາມນັ້ນ.
ທ່ານຟີລ ໂຣເບີດສັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ພະແນກເອເຊຍ ເວົ້າວ່າ “ຫວຽດນາມໄດ້ເລັ່ງການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກພາກສ່ວນ ໂດຍການແນໃສ່ບັນດາປະຊາຄົມນັກເຄື່ອນໄຫວ ພວກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະພວກທີ່ບໍ່ເຫັນດີນຳທາງການເມືອງ ແບບເປັນລະບົບ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຮາໂນ່ຍວາງແຜນທີ່ຈະກຳຈັດກຸ່ມຄັດຄ້ານໃດໆກໍຕາມຕໍ່ການປົກຄອງຂອງຕົນ.”
ຂໍ້ມູນຈາກອົງການນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ ຫຼື Reporters Without Borders ທີ່ເປັນອົງການສິ້ງຊອມດ້ານເສລີພາບຂອງສື່ມວນຊົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນຂອງບັນດານັກຂ່າວທີ່ຖືກຂັງຄຸກ ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍມີຢູ່ທັງໝົດ 43 ຄົນ.
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