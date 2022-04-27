ທ່ານບໍ່ໄດ້ແມ່ນຄົນທີ່ສະຫງົບສະຫງ່ຽມ ຫຼື ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສຳລັບການຮັບຟັງ, ເຊິ່ງແມ່ນລັກສະນະປະຈຳຕົວທີ່ສຳຄັນ ຂອງອະດີດຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຈາກເຢຍຣະມັນ, ທ່ານນາງ ແອນເຈີລາ ເມີໂກ.
ແຕ່ດ້ວຍການໄດ້ຖືກເລືອກເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງຄືນ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ຕອກຢ້ຳບົດບາດຂອງທ່ານຢ່າງແທ້ຈິງອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ເຊິ່ງບາງຄົນເວົ້າວ່າ: ໄດ້ສືບທອດທ່ານນາງ ເມີໂກ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ, ດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານສຳລັບການຕອບສະໜອງທີ່ແຂງແກ່ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ໃກ້ຊິດກວ່າເກົ່າໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ, ໂດຍສະເພາະສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ເຊບາສຕຽນ ເມຢາດ (Sebastian Maillard), ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສະຖາບັນນັກວິໄຈ ຊາກ ເດລໍ (Jacques Delors) ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານນາງ ເມີໂກ ແມ່ນຜູ້ຈັດການບັນຫາວິກິດການຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ບໍ່ມີວິໄສທັດ. ທ່ານ ມາກຣົງ ມີວິໄສທັດທີ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ການພົວພັນຢູໂຣບແບບໃດທີ່ລາວຕ້ອງການ.”
ມັນບໍ່ປະຫຼາດໃຈ, ທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຢູໂຣບສ່ວນຫຼາຍໄດ້ມີຄວາມຍິນດີກັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ມາກຣົງ ຕໍ່ຜູ້ນຳຂວາຈັດທ່ານນາງ ມາຣີນ ເລີ ແປັງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຫຼຸດລະດັບຂອງກຸ່ມທີ່ມີສະມາຊິກ 27 ປະເທດນັ້ນລົງ.
ປະທານສະພາຢູໂຣບທ່ານ ຊາລສ໌ ມິແຊລ໌ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີວ່າ “ນີ້ແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ວຸ້ນວາຍ, ພວກເຮົາຕ້ອງການທະວີບຢູໂຣບ ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຝຣັ່ງ ແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຢາກມີສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ມີອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ມີແຜນຍຸດທະສາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.”
ການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງ ແລະ 5 ປີສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ ມາກຣົງ ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ອາດຊ່ວຍຜັກດັນເປົ້າໝາຍຕ່າງໆທີ່ວ່ານັ້ນໄປໜ້າ. ບໍ່ວ່າມັນຈະໄກຊ່ຳໃດນັ້ນຈະຂຶ້ນກັບບໍ່ພຽງແຕ່ການນຳເອົາບັນດາຜູ້ນຳຢູໂຣບມາເຮັດວຽກນຳເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນ ຝຣັ່ງ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນມິຖຸນານີ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນສອງເດືອນຂ້າງໜ້າ, ເວລາທີ່ຝຣັ່ງມ້ວນທ້າຍການເປັນປະທານວຽນຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບນັ້ນ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີການທົດສອບໃນທັນທີ.
ມີສາມຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ, ນັກວິເຄາະທ່ານ ເມຢາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຄືການບັນລຸມາດຕະການລົງໂທດດ້ານມະລັງງານຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຕໍ່ມົສກູ, ເຊິ່ງແມ່ນອຸປະສັກສຳລັບເຢຍຣະມັນ, ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສນ້ຳມັນ ແລະ ແກັສຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ອາດເປັນໄປໄດ້ສຳລັບໂປແລນ, ຫຼັງຈາກການປະກາດ ຂອງຣັດເຊຍວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຢຸດການສະໜອງແກັສຊົ່ວຄາວ, ຕໍ່ໄປແມ່ນກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ມາກຣົງ ສຳລັບການປ້ອງກັນຢູໂຣບທີ່ໃກ້ຊິດກວ່າເກົ່າ ແລະ ແຂງແກ່ນກວ່າເກົ່າ, ແລະ ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຂໍເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ຢູເຄຣນ.
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