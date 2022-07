ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂອ​ໄມ​ຄ​ຣອນ​ທີ່​ແປ​ພັນ​ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ຜັກ​ດັນ​ໃຫ້​ມີ​ຄົນ​ປ່ວຍ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ໝໍ ແລະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ສາມ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ແລະ​ຫົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໂຄວິດ-19 ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ກໍ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ການ​ດຳ​ເນີນຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຮູ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ບາງ​ຄົນ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຕືອນດັ່ງ​ກ່າວອາດ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ ແລະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຊ້າ​ໂພດ. ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສທີ່​ແປ​ພັນຊະ​ນິດ​ໃໝ່​ ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ສູງ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ບຸກ​ຜ່ານ​ແນວປ້ອງ​ກັນ​ຂອງ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ກ່າວ​ວ່າ ນະ​ຄອນ​ລອ​ສ​ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ 10 ລ້າ​ນ​ຄົນ​ນັ້ນພວມ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ ໃຫ້​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ​ຄືນ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຕຶກ​ອາ​ຄານ ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນນີ້ ຖ້າ​ແນວ​ໂນ້ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ໝໍ ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ.

LOS ANGELES (AP) — New omicron variants are again driving hospital admissions and deaths higher in recent weeks, causing states and cities to rethink their responses to COVID-19. And the White House is stepping up efforts to alert the public. Some experts say the warnings are too little, too late. The highly transmissible variants have shown a remarkable ability to get around the protection offered by vaccination. Health officials say Los Angeles County, home to 10 million residents, is facing a return to a broad indoor mask mandate later this month if current hospital admissions trends continue.