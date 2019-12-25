ບັນຍາກາດແຫ່ງການສະຫລອງບຸນຄຣິສມາສເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງຄົນໃນຍຸກເກົ່າ ແລະຍຸກໃໝ່ ຢູ່ທົ່ວທັງເມືອງປະຫວັດສາດວິນລຽມສ໌ເບີກ (Williamsburg) ໃນລັດເວີຈີເນຍ. ຕົວເມືອງສະໄໝອານານິຄົມ ແຫ່ງນັ້ນ ແມ່ນມີຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1600 ພຸ້ນ ແຕ່ວ່າ ສວນສະໜຸກບຸສກາເດັນສ໌ (Busch Gardens) ໄດ້ເລີ້ມເປີດຂຶ້ນໃນຊຸມປີ 1970. ສະຖານທີ່ທັງສອງແຫ່ງ ດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າ ກໍມີການປະດັບປະດາໃນຍາມບຸນເທດສະການ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເມືອງປະຫວັດສາດວິນລຽມສ໌ເບີກ (Williamsburg) ກາຍເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ດີທີ່ສຸດແຫ່ງນຶ່ງ ຂອງສະຫະລັດໃນລະດູສະຫລອງບຸນຄຣິສມາສ. Deborah Block, ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ຈະພາພວກເຮົາໄປທ່ຽວຊົມ ແລະຮູ້ຈັກກັບສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ວັນຄຣິສມາສໄດ້ກ້າວເຂົ້າມາພ້ອມກັບຄວາມສະໜຸກສະໜານ ຢູ່ໃນເມືອງສະໄໝອານານິຄົມວິນລຽມສ໌ເບີກ (Williamsburg) ໃນລັດເວີຈີເນຍບ່ອນທີ່ຂະ ບວນຄົນເປົ່າຂຸ່ຍ ແລະຕີກອງນຳເອົາບັນຍາກາດຂອງການສະຫລອງງານບຸນ ມາບັນເທີງແກ່ຄົນໄປທີ່ນັ້ນ.
ແລະຢູ່ໃນເມືອງແຫ່ງຄຣິສມາສ ບຸສກາເດັນສ໌ (Busch Gardens) ນັ້ນ ແສງໄຟລະຍິບລະຍັບ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບ້ານເຢຍຣະມັນ ຫລື German village ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັນນັ້ນ ສະຫວ່າງສະໄຫວຂຶ້ນ. ໃນຊ່ວງລະດູການຂອງວັນບຸນດັ່ງກ່າວ ສວນສະໜຸກກໍໄດ້ກັບກາຍເປັນດິນແດນມະຫັດສະຈັນໃນລະດູໜາວ ໂດຍທີ່ມີດອກໄຟປະດັບປະດາຢູ່ 11 ລ້ານດອກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ມີການສະແດງການຕົບແຕ່ງປະດັບປະດາໃນວັນຄຣິສມາສ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແຫ່ງນຶ່ງ ໃຂເຂດພາກເໜືອຂອງທະວີບອາເມຣິກາ.
ແມ່ ແລະລູກສາວຄູ່ນີ້ເວົ້າວ່າ ເມືອງແຫ່ງຄຣິສມາສ ຫລື Christmas Town ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະໜຸກສະໜານຫລາຍ ຊຶ່ງຜູ້ເປັນແມ່ເວົ້າວ່າ:
"ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນມີດອກໄຟຕິດໃສ່ໃຫ້ສະຫວ່າງສະໄຫວໄປໝົດ ແລະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄຶກຄື້ນ ແລະຮຸ່ງໄປທົ່ວ ແລະກໍມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກທັງນັ້ນ."
ລູກສາວຂອງລາວກໍບອກວ່າ:
"ມັນງາມ ແລະມ່ວນຫລາຍ. ມີຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງໃຫ້ເຮັດ. ຢູ່ເທິງລົດໄຟນັ້ນ ເບິ່ງແສງໄຟຢູ່ຫັ້ນແມ໋, ແລະແສງໄຟພວກນັ້ນ ງາມຫລາຍອີ່ຫລີໄດ໋."
ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນນີ້ ແມ່ນມັກບັນດາໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຕົບແຕ່ງແບບຢູໂຣບຢູ່ໃນເມືອງ ແຫ່ງຄຣິສມາສແຫ່ງນັ້ນ.
ນາງເຄດ ວິດເທີສ໌ (Kate Withers) ເວົ້າວ່າ:
"ການໄດ້ສຳພັດກັບວັດທະນະທຳຫລາຍອັນແຕກຕ່າງກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານກໍຮູ້ສຶກຄ້າຍກັບວ່າທ່ານໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ສະຖາປະນິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະອາຫານກໍເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຄືກັນ."
ຢູ່ໃນຮ້ານກິນດື່ມຂອງຊາວໄອຣ໌ແລນແຫ່ງນີ້ ບັນດາແຂກທີ່ມາທ່ຽວພາກັນໄປດື່ມເບຍດຳ ທີ່ເອີ້ນວ່າເບຍດຳຊະນິດປຸກ. ແລະ ຢູ່ໃນບ້ານເຢຍຣະມັນອັນເກົ່າແກ່ ແຫ່ງນີ້ ກິ່ນຫອມຫວານຂອງເຂົ້າຈີ່ໃສ່ຂີງກໍໄດ້ດຶງດູດໃຈໃຫ້ຄົນເຂົ້າໄປຫາຮ້ານ ຂາຍເຂົ້າໜົມປັງແຫ່ງນຶ່ງ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ເມືອງສະໄໝອານານິຄົມວິນລຽມສ໌ເບີກ (Williamsburg) ຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກຄ້າຍກັບວ່າ ໄດ້ໄປຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແລະຫ້ວງເວລາອີກອັນນຶ່ງຕ່າງອອກໄປ. ເມືອງວິນລຽມສ໌ເບີກ (Williamsburg) ໄດ້ກາຍເປັນເມືອງຫລວງຂອງອານານິຄົມເວີຈີເນຍໃນປີ 1699. ຕຶກອາຄານທີ່ສ້າງໃນສະໄໝສັດຕະວັດທີ 18 ໄດ້ຖືກບູລະນະຟື້ນຟູຄືນ ໃນຂະນະທີ່ຕຶກອື່ນໆໄດ້ຖືກສ້າງຄືນໃໝ່ຢູ່ບ່ອນເກົ່າຂອງຕຶກເຫລົ່ານັ້ນ. ທຸກມື້ນີ້ ຕົວເມືອງນີ້ ແມ່ນເປັນພິພິດທະພັນທາງປະຫວັດສາດທີ່ຍັງມີຊີວິດຊີວາຢູ່.
ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ: "Merry Christmas ຊຶ່ງແປວ່າ ສຸກສັນວັນ ຄຣິສມາສ." ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນກໍຕອບຄືນວ່າ-- "ສຸກສັນວັນຄຣິສມາເດີ້ ເພື່ອນໆ."
ການສະຫລອງວັນຄຣິສມາສໃນອານານິຄົມວິນລຽມສ໌ເບີກ ແມ່ນງ່າຍດາຍກວ່າການສະຫລອງໃນທຸກມື້ນີ້ຫລາຍ.
ທ່ານນາງ ໂລຣາ ວຽນເຄີ (Laura Viancour), ອຳນວຍການດ້ານການຈັດວາງສະຖານທີ່ ໃນຫໍພິພິດທະພັນດ້ານສິນລະປະຂອງເມືອງສະໄໝອານານິຄົມວິນລຽມສ໌ເບີກເວົ້າວ່າ:
"ບຸນຄຣິສມາສເປັນການສະຫລອງທີ່ຜູ້ຄົນພາກັນໄປໂບດ, ກິນເຂົ້າຊຸມກັນ, ຈັດງານລ້ຽງ ແລະເຕັ້ນລຳນຳກັນ. ເຂົາເຈົ້າຈະເອົາງ່າໄມ້ສັກສິດ ຫລືພວງໃບໄມ້ຂຽວໆ ຫ້ອຍໃສ່ບານປ່ອງຢ້ຽມ."
ໃນປີ 1842 ເມືອງວິນລຽມສ໌ເບີກ (Williamsburg) ໄດ້ກາຍເປັນເມືອງແຫ່ງທຳອິດ ໃນເຂດອານານິຄົມຢູ່ອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ປະດັບປະດາຕົ້ນຄຣິສມາສ.
ທ່ານນາງ ຄຣິສຕິນາ ແວສເຕັນເບີກເກີ (Christina Westenberger) ໃນພະແນກການສຶກສາຫໍພິພິດທະພັນ ຢູ່ໃນຫໍພິພິດທະພັນດ້ານສິນລະປະ ຂອງເມືອງສະໄໝອານານິຄົມວິນລຽມສ໌ເບີກ ກ່າວວ່າ:
"ຕົ້ນຄຣິສມາສນ້ອຍໆທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທິງຖືກປະດັບປະດາດ້ວຍໝາກກໍ່ ຫລື walnut ເຄືອບສີທອງ ຫໍ່ໃສ່ຜ້າສີແດງ ແລະໃຕ້ທຽນໄຂໃສ່ໃຫ້ຮຸ່ງ."
ທຸກມື້ນີ້ ຕົ້ນຄຣິສມາສອັນນີ້ຢູ່ໃນພິພິດທະພັນສິນລະປະພື້ນເມືອງ ມີເຄື່ອງປະດັບປະດາ ທີ່ເຮັດດ້ວຍມືຫ້ອຍຢູ່ 2,000 ອັນ ໂດຍເບິ່ງແລ້ວເປັນໜ້າສະອອນນຳການເກັບທ້ອນເອົາເຄື່ອງເກົ່າໄວ້.
ເດັກຊາຍນ້ອຍຄົນນີ້ເວົ້າວ່າ: "ຂ້ອຍເຫັນນົກໂຕນຶ່ງຢູ່ເທິງໆ ພຸ້ນ."
ທ່ານນາງ ແວສເຕັນເບີກເກີ (Westenberger) ເວົ້າອີກວ່າ:
"ສິ່ງຂອງອັນນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ເກັບທ້ອນໄວ້ ທີ່ຕັດໂດຍແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ເກີດມາບໍ່ມີແຂນຈັກເບື້ອງ ແລະລາວໄດ້ຕັດມັນດ້ວຍການໃຊ້ແຂ້ວກັດ ແລະໃຊ້ນີ້ວຕີນຈັບ ເອົາ."
ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງສຳລັບສະຫລອງບຸນເຫລົ່ານີ້ ໄໝ້ຢູ່ໃນກະຕ່າເຫລັກ ທີ່ເປັນຮູບເຄິ່ງດວງຈັນ ທ່າມກາງສຽງຂຸ່ຍ ແລະສຽງກອງດັງກ້ອງກັງວານຢູ່ຖະໜົນ ໃນ ສະໄໝອານານິຄົມສາຍນຶ່ງ, ພວກທີ່ໄປຊົມງານບຸນ ກໍຖືກຊັກຊວນໃຫ້ຫວນເຖິງ ຊ່ວງເວລາ ທີ່ມີການສະຫລອງແບບງ່າຍໆກວ່າ ແລະກົກເຄົ້າຂອງປະເພນີສະຫລອງວັນວັນບຸນຄຣິສມາສ ທີ່ສືບສານມາເປັນເວລາຍາວນານຂອງອາເມຣິກາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
The Christmas spirit encompassing the old and the new is alive in historic Williamsburg, Virginia. The colonial town dates back to the 16-hundreds, while nearby Busch Gardens amusement park opened in the 1970's. Both places are displaying different but unique holiday decorations, making Williamsburg one of the best places in the United States to visit during the Christmas season. VOA's Deborah Block takes us on a tour.
Christmas came in with a bang in colonial Williamsburg, Virginia where a fife and drum corps brought in the holiday spirit.
And at nearby Busch Gardens' Christmas Town, an eye-popping lights show illuminates a German village. During the holiday season the theme park turns into a winter wonderland decorated with 11 million lights, making it one of the largest Christmas displays in North America.
This mother and daughter say Christmas Town is magical.
"Everything's lit up and festive and bright and just makes you happy."
"It's really nice and fun. There's a lot of things to do. On the train, look at the lights and the lights are really pretty."
This visitor enjoys Christmas Town's recreated European villages.
Kate Withers, Visitor:
"Experiencing the different cultures, even though you're not there you feel like you're there. The different architecture and the food too."
Here in this Irish pub, visitors are getting a dark beer called stout. And in this old German village the sweet smell of gingerbread brings people into a cookie shop.
Colonial Williamsburg also feels like another place and time. Williamsburg became the capital of the Virginia Colony in 1699. Some 18th century buildings have been restored, while others were reconstructed on their original foundations. Today the town is a living historic museum.
tourist: -- "Merry Christmas." Townsperson -- "Merry Christmas friends."
Christmas in colonial Williamsburg was much simpler than it is today.
Laura Viancour, Art Museums of Colonial Williamsburg Landscape Director:
"Christmas was more a celebration of going to church, feasting, parties and dances. They would tuck holly sprigs in the windowpane or some evergreen."
In 1842 Williamsburg became the first town in the American colonies to have a decorated Christmas tree.
Christina Westenberger, Art Museums of Colonial Williamsburg Museum Education:
"A small table top tree decorated with gilded walnuts and balls surrounded by red gauze and lit with candles."
Today, this Christmas tree in the folk art museum contains 2,000 handmade ornaments inspired by pieces in the collection.
little boy: "I see a bird all the way up there."
Christina Westenberger, Art Museums of Colonial Williamsburg Museum Education:
"This object is traced from a piece in the collection that was cut by a woman who was born without any arms and she cut with her teeth and her toes."
As these holiday iron basket cressents burn while the fife and drums play on a colonial street, visitors are invited to think about a simpler time and the roots of America's enduring Christmas traditions.
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