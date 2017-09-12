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ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ການລົງໂທດ ຄັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະມີຜົນ ທີ່ແຕກຕ່າງ ອອກໄປແທ້ບໍ່?

ບັນດາສະມາຊິກນັກລົບເກົ່າ ພາກັນໂຮ່ຮ້ອງໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ປະນາມ ໂຄງການນິວເຄລຍແລະການເກາະຜິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 12 ກັນຍາ, 2017.

ປະຕິກິລິຍາ​ໃນ​ເອ​ເຊຍ ຕໍ່​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ປະຊາ​ຄົມນາໆ​ຊາດຮອບ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຕໍ່​ເກົາຫຼີ
ເໜືອ ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ບວກ ​ແຕ່​ວ່າມີ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ ຍັງ​ລັງ​ເລໃຈ​ຢູ່ວ່າ ການ​ລົງ​
ໂທດ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ໃດໆ​ຫຼືບໍ່.

ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເອກ​ກະສັນ
​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຕໍ່ການ​ລົງ​ໂທດ​ຢ່າງ​ໜັກ​ຮອບ​ໃໝ່​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ​
ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການທົດ​ລອງ​ນິວ​ເຄລຍ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 3 ກັນຍາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ອາດ
​ຈະເປັນ​ລະ​ເບີດ hydrogen ນັ້ນ.

“ມື້​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າ ​ໂລກ ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ເອົາເດັດຂາດ ​ໃຫ້​ເກົາຫລີ​
ເໜືອ​ເປັນປະ​ເທດ​ທີ່​ມີອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ,” ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ທ່ານນາງ Nikki Haley ​
ເອກ​ອັກຄະ​ລັດ ຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ສະພາ​
ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ ​ໃນ​ແລງ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ແລະ​ທ່ານ​ນາງກ່າວຕື່ມ​ວ່າ “​ແລະ​ມື້​ນີ້ ສະພາ​
ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ແມ່ນ​ກ່າວ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າອຳນາດ​ການ​
ປົກ​ຄອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ບໍ່​ຍຸຕິ​ໂຄງ ການນິວ​ເຄລຍນີ້​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ເອົາ​ບາດກ້າວ
ເພື່ອຈະ​ຍຸຕິດ້ວຍ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ.”

ທ່ານນາງ Nikki Haley ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ກ່າວຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບ ມະຕິການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນກອງປະຊຸມ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 11 ກັນຍາ 2017.
ທ່ານນາງ Nikki Haley ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ກ່າວຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບ ມະຕິການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນກອງປະຊຸມ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 11 ກັນຍາ 2017.

ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນນັ້ນ ການ​ລົງ​ໂທດ​ຄັ້ງ​ໃໝ່ນີ້ ຈະ​ສາມາດ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ເງິນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະເຊື້ອໄຟທີ່​ຈຳ​ເປັນ ​ໃນ​ການເກືອ​ດຫ້າມ​ກ່ຽວກັບໂຄງການ​
ລູກ​ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ​ແລະ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ​ດັ່ງ​ນີ້:

ຈະຕັດ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ນ້ຳມັນ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ Haley ​ເອີ້ນ​ວ່າ “​ເສັ້ນ
​ເລືອດແຫ່ງ​ຊີວິດ” ຂອງ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ແລະ​ຍິງອາວຸດນິວ​ເຄລຍ​ນັ້ນ.

ຈະ​ຫຼຸດການ​ນຳ​ເຂົ້າແກັສ ​ເຊື້ອໄຟ​ເຊັ່ນ ນ້ຳມັນກາ​ຊວນ ​ແລະ​ນຳ​ມັນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​
ລົງຫຼາຍ​ກວ່າ​ເຄິ່ງນຶ່ງ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເກືອດ​ຫ້າມ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ແກັສທຳ​ມະ​ຊາດ​ທັງ​ໝົດ ​ແລະ
ນ້ຳມັນ​ທີ່​ໃຊ້ແທນ​ແກັສ​ທັງ​ໝົດ.

ຈະ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ການສົ່ງ​ອອກແຜ່ນ​ແພ​ຕ່າງໆ ຊຶ່ງໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ໄລ​
ງາມ​ເປັນອັນ​ດັບ​ສອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງທ່ານ​ນາງ Haley ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມັນຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຽງ​ຢາງໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ​ປະມານ​ເກືອບ 800 ລ້ານ​ຕໍ່​ປີ.

ຈະເກືອດ​ຫ້າມ ບໍ່​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ໃດ​ອອກ​ອະນຸຍາດໃໝ່ ​ໃຫ້​ແກ່ພວກ​ຄົນ​ງານ​ຊາວ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ
ຊຶ່ງ​ເປັນແຫ​ລ່ງລາຍ​ໄດ້ຂອງ​ເງິນຕາ​ທີ່​ສຳຄັນ ຂອງອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ພຽງ​ຢາງ​ແຂງນັ້ນ.

ການ​ລົງ​ໂທດ​ຮອບ​ກ່ອນ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ຕໍ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ
ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ແມ່ນ​ການ​ເກືອ​ດຫ້າມການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຖ່ານ​ຫີນ ​ເຫຼັກ ກົ່ວ ​ແລະອຸດສາຫະກຳ​
ອາຫານທະ​ເລ​ທັງ ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 3 ພັນ​ລ້ານໂດ​ລາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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