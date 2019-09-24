ດົນກວ່ານຶ່ງສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຊາວ ເປີໂຕ ຣິໂກ ກຸ່ມນຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໄປຢູ່
ເມືອງ ເຣັດດິງ ລັດເພັນຊິລເວເນຍ ເພື່ອເຮັດວຽກຢູ່ສວນເຫັດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ນັບຕັ້ງແຕ່
ນັ້ນມາ ຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາຕິນ ແລະ ປະຊາກອນທີ່ປາກເວົ້າພາສາ ສເປນ
ຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເປັນ 65 ເປີເຊັນລວມທັງໝົດ. ປະຊາກອນສ່ວນ
ຫຼາຍທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍນີ້ ໄດ້ຖືກຈັບຕາເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດທາງດ້ານການເມືອງຍ້ອນເປັນ
ເຂດປ່ອນບັດທີ່ສຳຄັນໃນລັດທີ່ອາດຕົກເປັນຂອງຝ່າຍໃດກໍໄດ້ທີ່ພິຈາລະຈາວ່າ ຕ້ອງ
ຊະນະ ສຳລັບທັງສອງພັກການເມືອງໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີໜ້າ. ນັກຂ່າວ
ປະຈຳທຳນຽບຂາວຂອງວີໂອເອ ສຕີຟ ເຮີແມນ ມີລາຍງານຈາກເມືອງ ເຣັດດິງ, ເຊິ່ງ
ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຈາກຄ້ອຍທີ່ມີວັດເກົ່າແກ່ເປັນສັດຕະວັດຂອງເມືອງ, ເມືອງ ເຣັດດິງ ເບິ່ງຄືເປັນເມືອງທີ່
ງຽບເຫງົາ, ເປັນບ່ອນທີ່ທາງລົດໄຟ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮັ່ງມີໄດ້ຈາກໄປດົນນານມາ
ແລ້ວ. ແຕ່ຢູ່ທາງລຸ່ມ ມັນຍັງມີກຳລັງແຮງໃໝ່ຫຼາຍພຽງພໍຢູ່ ທີ່ຈະປ່ຽນແປງທັດສະນະທາງ
ການເມືອງ.”
ນີ້ແມ່ນ ການເດີນສວນສະໜາມ ແລະ ງານເທດສະການຕາມຖະໜົນແຫ່ງທຳອິດຂອງ
ຊາວ ເປີໂຕ ຣີໂກ ໃນເມືອງ ເຣັດດິງ, ລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ມັນເປັນສັນຍານຂອງອິດທິ
ພົນຂອງຊາວອາເມຣິກາລາຕິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້.
ແຕ່ເມື່ອເວົ້າເຖິງອິດທິພົນທາງການເມືອງ, ມັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຮັດວຽກຕື່ມອີກ.
ຊາວລາອາເມຣິກາລາຕິນ ໃນຄະນະສະມາຊິກສະພາຂອງເມືອງ ເຣັດດິງ ພຽງຄົນດຽວ
ແມ່ນເຈົ້າຂອງຮ້ານ ກາເຟ ທ່ານນາງ ໂຈຮານນີ ເຊເປດາ ເຟຣຕິສ, ລາວເວົ້າວ່າ ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ດີ້ນຮົນທີ່ຈະສິດສອນຊຸມຊົນຂອງລາວ ກ່ຽວກັບ ອິດທິພົນທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃໝ່ຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ອຳນາດໃນການລົງຄະແນນສຽງ.
ທ່ານນາງ ໂຈຮານນີ ກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນຮູ້ສຶກຖືກກີດກັ້ນໃນການລົງຄະແນນສຽງ. ແລະ
ເຂົາເຈົ້າມັກຈະຮູ້ສຶກວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກນັບ ແລະ ຄະ
ແນນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ສຳຄັນ.”
ຮອງປະທານຂອງຄະນະກຳມະການໂຮງຮຽນ ເຣັດດິງ, ທ່ານ ເອັດດີ ມໍແຣນ ກຳລັງພະ
ຍາຍາມທີ່ຈະກາຍເປັນເຈົ້າເມືອງເຊື້ອສາຍ ອາເມຣິກາ ລາຕິນ ຄົນທຳອິດຂອງເມອືງ.
ລາວເຫັນກຳລັງທາງການເມືອງຢູ່ທີ່ນີ້ ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ປະເທດຊາດ.
ທ່ານ ເອັດດີ ມໍແຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ປີໜ້າຈະເປັນປີທີ່ໃຫຍ່ ເຊິ່ງຊຸມຊົນ
ຊາວ ອາເມຣິກາ ລາຕິນ ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃໝ່ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ
ເລືອກຕັ້ງນີ້.”
ຈຳນວນຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຊາວ ອາເມຣິກາ ລາຕິນ ແລະ ຜູ້ທີ່ປາກເວົ້າພາສາ ສເປນ
ທີ່ມີອາຍຸເຖິງກະສຽນ ໃນປີ 2020 ແມ່ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ໃນນັ້ນກໍແມ່ນນັກສຶກສາມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ອາຍຸ 18 ປີ, ນາງ ທາເທຍນາ ເລີໂບຣລທ໌.
ນາງ ເລີໂບຣລທ໌ ກ່າວວ່າ “ແລະ ຄົນໜຸ່ມຄືຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຊຸມຊົນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢາກໄປລົງຄະແນນສຽງ ແລະ
ຢາກເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.”
ຊາວ ເປີໂຕ ຣີໂກ ຄົນທຳອິດທີ່ຖືກເລືອກເຂົ້າໄປນັ່ງໃນສະພາຂອງເມືອງ ຢ້ອນກັບຄືນ
ໄປໃນປີ 2002, ເຊິ່ງແມ່ນນັກປະກອບກິດຈະການສັງຄົມ ທ່ານ ແອນແຮລ ຟິກູເອຣາ,
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈັດການເດີນສວນສະໜາມ ແລະ ງານເທດສະການນີ້, ລາວໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງບົດ
ບາດທີ່ສຳຄັນຂອງເມືອງ ເຣັດດິງ ແລະ ປະຫວັດຂອງເມືອງ ເບີກສ໌ ຈາກຜົນທີ່ອອກມາ
ຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ ຟິກູເອຣາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ນີ້ ແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມ
ຄຽດຊັງທຸກຢ່າງ ແລະ ຄຳເວົ້າທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຮອດເວລາແລ້ວ, ໃນ
ຖານະກຸ່ມນຶ່ງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາທັງສອງພັກການເມືອງນັ້ນ.”
ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນທີ່ປາກເວົ້າພາສາ ສເປນ ບາງຄົນໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ສຳລັບຄຳເວົ້າທີ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກນັ້ນ, ປະມານ 30
ເປີເຊັນແມ່ນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ທ່ານຍັງຮັກສາຜູ້ສະໜັບ
ສະໜູນໃນເມືອງ ເຣັດດິງ ໄວ້ຄືເກົ່າ ຄືນາງ ແນນຊີ ໂຣດຣີເກສ ແລະ ທ້າວ ຈູເນຍ ຄຣູສ-
ໂມຣາເລັສ.
ນາງ ແນນຊີ ໂຣດຣີເກສ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສະໜັບ
ສະໜູນເພິ່ນ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນໂອກາດສຳລັບຊາວ ອາເມຣິກາ ລາຕິນ ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບຊຸມຊົນ ລາຕິນ ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ້າວ ຈູເນຍ ຄຣູສ ໂມຣາເລັສ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ ເຊັ່ນກັນໄດ້ ກ່າວວ່າ “ຂ້າ
ພະເຈົ້າເຫັນດີ. ພວກເຮົາໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ທ່ານກໍເຮັດ
ວຽກໄດ້ດີ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ກຳຕຳແໜ່ງອີກສີ່ປີຫຼືບໍ່, ແຕ່ຖ້າເພິ່ນໄດ້
ພວກເຮົາກໍດີໃຈ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ ດ້ວຍຄະແນນບໍ່ເຖິງ ນຶ່ງເປີເຊັນ.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຊາວ ອາເມຣິກາ ລາຕິນ
ຢູ່ທີ່ນີ້ ຈະສະໜັບສະໜູນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນປີ 2020 ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ, ເຮັດ
ໃຫ້ລັດເພັນຊິລເວເນຍ ຢູ່ໃນຖັນແຖວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນການປະຕິເສດປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ ທຣຳ, ຈາກ
ການໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງ.
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