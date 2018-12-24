ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານ ໂຈໂກ ວິໂດໂດ ໄດ້ເດີນທາງໄປສຳຫຼວດຂົງເຂດ
ທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍຄື້ນ ຊຸນາມິ ຢູ່ຕາມຊ່ອງແຄບ ຊຸນດາ ຂອງປະເທດໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ສັງເກດຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ມູເທຍຣາ ທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງແຮງ ຢູ່ຫາດຊາຍ ຄາຣິຕາ ໃນແຂວງ ບານເຕັນ.
ອົງການໄພພິບັດແຫ່ງຊາດຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານມື້ນີ້ວ່າ ປະຊາ
ຊົນ 281 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ, 1,016 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ 57 ຄົນຫາຍສາບສູນ.
ທ່ານ ຊູໂຕໂປ ເປີໂວ ນູໂກຣໂຮ, ໂຄສົກຂອງອົງການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຫຼື
BNBP ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດ “ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.”
ອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ, ສະພາບອາກາດວິທະຍາ ແລະ ຟີຊິກ ກ່ຽວກັບ ພື້ນໂລກ ຫຼື
BMKG ລາຍງານການປະທຸຂຶ້ນຂອງພູໄຟ ຄຣາໂກຕາ ໃນຕອນ 9 ໂມງແລງ ວັນເສົາ
ທີ່ຜ່ານມາ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຄື້ນຊຸນາມິກໍໄດ້ພັດຂຶ້ນຝັ່ງບໍ່ດົນຈາກນັ້ນ
ປະມານຕອນ 9 ໂມງ 30.
ອົງການ BMKG ເວົ້າວ່າ “ສາເຫດຂອງຄື້ນ ຊຸນາມິ ແມ່ນຍ້ອນດິນເຈື່ອນປະສານກັນ
ຢູ່ໃຕ້ທະເລ ຫຼັງຈາກການປະທຸຂຶ້ນຂອງພູໄຟ ອານັກ ຄຣາໂກຕາ ແລະ ຄື້ນທະເລທີ່ມີ
ສາເຫດມາຈາກເດືອນເພັງ.” ແນວໃດກໍຕາມ, ອົງການທໍລະນີວິທະຍາ ອິນໂດເນເຊຍ
ກໍກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ຄື້ນຊຸນາມາ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການປະທຸຂຶ້ນ
ຂອງພູໄຟ ຄຣາໂກຕາ ຫຼືບໍ່, ໃນເມື່ອພູດັ່ງກ່າວໄດ້ປະທຸຂຶ້ນແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸ
ນາທີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍຄວາມແຮງທີ່ວ່າໃຫຍ່ກວ່ານີ້ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນຊຸນາມິ
ມາກ່ອນ.
ຫົວໜ້າອົງການທໍລະນີວິທະຍາ ທ່ານ ຣູດີ ຊູເຮັນດາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກ ອິນ
ໂດເນເຊຍ ວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງສືບສວນສອບສວນວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສາເຫດຂອງ
ຄື້ນຊຸນາມິ.
ຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບແມ່ນມີຢູ່ໃນສາມພາກພື້ນ ຄື ລຳປຸງໃຕ້ ໃນເກາະສຸມາດຕາ
ແລະ ພາກພື້ນ ເຊຣັງ ແລະ ປານເດກລັງ ໃນເກາະ ຈາວາ, ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງ
ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ຕາມຊ່ອງແຄບ ຊຸນດາ, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການ
ຂອງທ່ານ ນູໂກຣໂຮ ໂຄສົກອົງການໄພພິບັດນັ້ນ.
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