ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງເອົາບາດກ້າວທີ່ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນ ຢູ່ໃນເຂດທະເລທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນໃນເອເຊຍ ທຽບໃສ່ປະທານາທິບໍດີຄົນອື່ນໆກ່ອນໜ້າທ່ານນັ້ນ ເພາະວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດຢ້ານວ່າ ຈີນຈະຂະຫຍາຍຕົວໄປໄກຫລາຍ ຈົນເກີນກວ່າທີ່ຈະບໍ່ເມີນເສີຍຕໍ່ໄປແລ້ວ, ອີງຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງພວກນັກວິເຄາະເຫດການໃນຂົງເຂດນັ້ນ.
ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເພີ້ມການສະໜັບສະໜຸນທາງທະຫານໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ການກ່າວອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງຈີນໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ນັ້ນ. ຢູ່ໃນກໍລະນີເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ (ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ), ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຟີລິບປິນ ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະຂໍ ເຮືອບິນກວດກາແລະສອດແນມ P-3 "Orion" ແລະ ເຮືອບິນຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນດຳນ້ຳທີ່ຜະລິດໂດຍສະຫະລັດ ພາຍຫລັງທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ເຊົາໃຊ້ງານເຮືອບິນເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ.
ກຳປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດຍັງໄດ້ແລ່ນຜ່ານເຂດທະເລຈີນໃຕ້ 11 ຄັ້ງ ຢູ່ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ ການປະຕິບັດງານ ເພື່ອເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອ ຫລື FONOP. ພວກກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ທຳການສິ້ງຊອມຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນ ແລະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບແບບງຽບໆ ຈາກພວກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກກັບຈີນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍ.
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານ ທຣຳມອງເບິ່ງເຂດທະເລຈີນໃຕ້ແຕກຕ່າງໄປຈາກຄົນອື່ນ ທີ່ຢູ່ກຳຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານນັ້ນຫລືບໍ່, ແຕ່ວ່າ ສະພາບການຕ່າງໆ ແນ່ນອນ ໄດ້ກັບກາຍເປັນເລື້ອງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄປ ປີຕໍ່ປີຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຈີນ ໄດ້ຖົມເກາະຖົມດອນເພີ້ມຂຶ້ນຄືນອີກ ແລະໄດ້ສົ່ງກຳລັງຂອງຕົນໄປປະຈຳຫຼາຍຂຶ້ນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ສອນ ຄິງ (Sean King), ຮອງປະທານຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງການເມືອງ Park Strategies ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "FONOP ຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈິງແລ້ວ ອາດຈະໜ້ອຍເກີນໄປ ຊ້າເກີນໄປ."
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