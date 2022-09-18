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ວັນອາທິດ, 18 ກັນຍາ 2022
ເອເຊຍ

ຈີນ ກຳລັງຮ່ວມມືກັບ ອາຟຣິກາ ໃນດ້ານອະວະກາດ

ປະຊາຊົນເຂົ້າເຂົ້າຮ່ວມຊົມການປ່ອຍດາວທຽມຂະໜາດນ້ອຍໜ່ວຍທຳອິດຂອງ ເອທິໂອເປຍ ຢູ່ຈຸດສັງເກດການ ເອັນໂຕໂລ ຕັ້ງຢູ່ເຂດນອກຂອງນະຄອນຫຼວງ ອາດິສ ອາບາບາ, ເອທິໂອເປຍ, 20 ທັນວາ 2019.

ຕອນ​ນີ້​ໃຫ້​ທ່ານ​ລືມ​ເລື່ອງ​ໂຄງ​ການ​ເສັ້ນ​ທາງ​ສາຍ​ໃໝ​ໄປ​ກ່ອນ, ພົມ​ແດນ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ຕາມ​ລ່າ​ຫາ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ ຈີນ ໃນ​ທະ​ວີ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ມີ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ທີ່ນອກ​ເໜືອໄປ​ຈາກ​ດາວ​ເຄາະ ແລະ ໂລກ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຍັກ​ໃຫຍ່ ​ໃນ​ເອ​ເຊຍ​ໄດ້ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ທະ​ວີ​ບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ​ດັ່ງ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ​ໃນ​ຄວາມ​ທະ​ເຍີ​ທະ​ຍານ​ດ້ານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ເຄດ ບາ​ເລັດ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂຈແ​ຮນ​ເນັ​ສ​ເບີກ, ປະ​ເທດ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້, ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ຈີນ ກຳລັງຮ່ວມມືກັບ ອາຟຣິກາ ໃນດ້ານອະວະກາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ພ​ວກ​ນັກບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກິນ​ຫຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ?

ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຊາວ ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຢາກ​ຮູ້ ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ ເວ​ລາ​ທີ່​ລາວ ແລະ ​ບັນ​ດາຊາວ​ໜຸ່ມ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຈາກ 8 ປະ​ເທດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຈີນ ທີ່ພວມ​ບິນ​ໂຄ​ຈອນອ້ອມໂລກ.

ງານ​ທີ່​ຈັດ​ຜ່ານ​ທາງວິ​ດີ​ໂອ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພາ​ລະ​ກິດ​ຂອງ ຈີນ ປະ​ຈຳ​ສະ​ຫະ​ພາບ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ. ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ແມ່​ນ​ຄຳ​ຕອບ​ຕໍ່​ຄຳ​ຖາ​ມ ກ່ຽວ​ກັບ ອາ​ຫານ​ໂດຍ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຈີນ, ທ່ານ ສາຍ ຊູ​ເຈ, ທີ່​ອອກ​ອາ​ກາດ​ໂດຍ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ CGTV.

ທ່ານ ຊູ​ເຈ ກ່າວ​ວ່າ “ທີມ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກະ​ກຽມ​ອາ​ຫານຫຼາຍ ກວ່າ 1000 ຊະ​ນິດ. ເບິ່ງ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເຂົ້າ​ປຽນ​ເຂົ້າ​ກ່ຳ​ທີ່​ແຊບຫຼາຍ, ຂົ້ວ​ສາ​ລີ​ຫວານ​ແຊບໆ, ຂົ້ວ​ຊີ້ນ​ງົວ​ໃສ່​ຊອ​ສ​ພິກ​ໄທ​ດຳ, ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ມີ​ເຂົ້າ​ດ້ວຍ.”

ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ແມ່ນ​ການ​ສະ​ແດງວິ​ທີ​ການ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຈ​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ ປັກ​ກິ່ງ, ແຕ່​ຍັງ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມສຳ​ຄັນ​ຂ​ອງປະ​ເທດຕໍ່​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ອາ​ຟ​ຣິກາ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ດ້ານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ທົ່ວ​ໂລກ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ.

ທ່ານ ເທ​ມິ​ດາ​ໂຢ ໂອ​ນີ​ໂອ​ຊັນ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ດ້ານອະ​ວະ​ກາດ ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ແລະ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊ້ “Space in Africa,” ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໃນ​ປີ 2021 ມີ​ມູນ​ຄ່າ 19.49 ຕື້​ໂດ​ລາ ແລະແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເຕີບ​ໂຕ​ເຖິງ 16 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 4 ປີ​ຂ້າງ​ໜ້າ.

ທ່ານ ໂອ​ນີ​ໂອ​ຊັ​ສ ກ່າວ​ວ່າ “ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳອະ​ວະ​ກາດ​ໃນ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຕີມ​ໂຕ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ໜ້າ​ເຫຼືອ​ເຊື່ອ, ສະ​ນັ້ນ​ປະ​ເທດ ແລະ ພາກ​ພື້ນ​ຕ່າງໆ​ຄື ຈີນ, ຢູ​ໂຣບ, ຣັດ​ເຊຍ ແລະ ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ຈະ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ.”

ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ໃນ​ປີນີ້, ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ມີ​ພຽງ 13 ປະ​ເທດ​ໃນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ ມີດາວ​ທຽມ 48 ໜ່ວຍ, ເຊິ່ງຫົກ​ໜ່ວຍ​ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຖືກ​ສ້າງ​ໂດຍ​ຈີນ.

ຈີນ ໄດ້​ປ່ອຍ​ດາວ​ທຽມ​ການ​ສື່​ສານ​ໜ່ວຍ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ໃນ​ປີ 2007 ແລະ ໜ່ວຍ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ 4 ປີ​ຕໍ່​ມາ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ດາວ​ທຽມ​ການ​ສື່​ສານ​ໜ່ວຍ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ອາ​ລ​ຈີ​ເຮຍ ໃນ​ປີ 2017, ພ້ອມ​ກັບ​ດາວ​ທຽມ​ໜ່ວຍ​ທຳ​ອິດ​ສຳ​ລັບ ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ​ໃນ​ປີ 2019. ໃນ​ປີ 2018 ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ເທດ ຕູ​ນີ​ເຊຍ ແມ່ນ​ໄດ້​ໄປ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງສະ​ຖາ​ນີ​ຕອບ​ຮັບ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ນອກ ຈີນ ສຳ​ລັບ​ລະ​ບົບ​ການ​ສັນ​ຈອນ​ດາວ​ທຽມ ເບ​ດູ.

ອະ​ວະ​ກາດ​ອາດຫຍຸ້ງ​ຍາກກວ່າ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ນຶ່ງ​ແລວ​ທາງ​ນຶ່ງເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ ຈີນ ໃນ​ທົ່ວ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ, ແຕ່​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ອາດ​ເປັນ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ນຶ່ງ​ສຳ​ລັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ ຈີນ ໃນ​ໂຄງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ບັນ​ດາປະ​ເທດ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ອີງ​ຕາມ​ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ.

ທ່ານ ໂອ​ນີ​ໂອ​ຊັ​ນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ວ່ານີ້​ແມ່ນບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພາະ​ວ່າ ຈີນ ແລະ ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ໆ​ແມ່ນ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ​ກໍ​ເພາະ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ທຶນ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ສັງ​ຄົມ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ແທນ.”

ທ່ານ​ນາງ ຈູ​ລີ ຄ​ລິງ​ເກີ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ສຶກ​ສາ ກ່ຽວ​ກັບ ສ​າຍ​ພົວ​ພັນ​ອະ​ວະ​ກາດ ຈີນ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ບົດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ປີ 2020 ຂອງ​ລາວວ່າ “ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ດາວ​ທຽມ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ທາງ​ໄກ” ໃນ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໄດ້ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ ຈີນ “​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຮ່ວມ​ມືດ້ານ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຄູ່​ຮ່ວມ ​ນຶ່ງ​ແລວ​ທາງ​ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ.”

ທ່ານ​ນາງ ຄ​ລິງ​ເກີ ຜູ້​ທີ່​ສອນ​ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ເດ​ລາ​ແວ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ, ໂຄງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດຂອງ ຈີນ ແມ່ນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ຕັ້ງແຕ່​ຕອນ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ໂຄ​ງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສີ, ຄື​ໂຄງ​ການ​ນຶ່ງ​ແລວ​ທາງ​ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ.

ທ່ານ​ນາງ ຄ​ລິງ​ເກີ ເວົ້າ​ວ່າ​ສຳ​ລັບ​ເຫດ​ຜົນ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ເພື່ອ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ກັບ​ຈີນ​ນັ້ນ, ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທະ​ວີບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ທະ​ຫານ ຫຼື ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ນຳ​ເອົາ​ມະ​ນຸດ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ. ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສົນ​ໃຈກໍ​ແມ່ນ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ການ​ສື່​ສານ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ.

ທ່ານ​ນາງ ຄ​ລິງ​ເກີ ກ່າວ​ວ່າ “ອີກ​ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ອີກອັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຈີນ-ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ປ່ຽນ​ແປງ, ການ​ຕິດ​ຕາມ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໄພ​ພິ​ບັດ.”

ທ່ານ​ນາງ ຄ​ລິງ​ເກີ ເວົ້າ​ວ່າການ​ຈັດ​ງານ​ຄື​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ກັບ​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ ຈະ​ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ແຮງ​ບັນ​ດານ​ໃຈ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕໍ່ອະ​ວະ​ກາດ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ແລະ ທ້າ​ທາຍ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ວ່າ​ສຳ​ລັບ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ, ອະ​ວະ​ກາດ​ແມ່ນ​ການ​ຕາມ​ລ່າ​ທີ່​ມີ​ລາ​ຄາ​ແພງ.

ອ່ານລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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