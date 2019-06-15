ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ລະ​ບາດ ຂອງ​ອີ​ໂບ​ລາ ຍັງ​ບໍ່​ເຖິງ​ຂັ້ນ ສຸກ​ເສີນ​ເທື​່ອ

ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຈາກ​ຄອງ​ໂກ ຈະ​ຖືກກວດ​ເບິ່ງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ ເພື່ອ​ຢາກ​ຮູ້​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ອີ​ໂບ​ລາ​ຫຼື​ບໍ່. (14 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ບໍ່​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນທາງ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ອີ​ໂບ​ລາ ເຖິງແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ແຜ່​ລາມ ​ແຕ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຄອງ​ໂກ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນປະ​ເທດ​ອູ​ການ​ດາກໍ​ຕາມ.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ລະ​ບາດດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ວ່າ ແມ່ນ “ເຫດ​ການ​ພິ​ເສດ” ​ທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງແຕ່​ກໍ​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ຈະ​ລະ​ບຸ​ວ່າເປັນ​ເຫດ​ການ​ສຸກ​ເສີນລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ເທື່ອ.

ທາງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ “ເປັນ​ເຫດ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ທາງ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ ທີ່​ໜ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງ” ​ພຽງ 4 ເທື່ອ ນັບ​ແຕ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃນ​ປີ 2005. ເຫດ​ການ​ທັງ​ສີ່ ​ແມ່ນ​ຮວມ​ທັງການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໄຂ້​ຫວັດ​ໝູ​ໃນ​ປີ 2009 ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ໂປ​ລີ​ໂອ ໃນປີ 2014 ການ​ລະ​ບາດຂອງ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ອີ​ໂບ​ລາ​ ໃນ​ເຂດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກໃນ​ປີ 2014 ແລະ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ຊີ​ກາ ໃນ​ປີ 2016.

ການ​ລະ​ບຸ​ທີ່​ວ່ານີ້ ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ທຶນ​ແລະ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ຕົວ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ອີ​ໂບ​ລາ​ຢູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຄອງ​ໂກ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແລ້ວ​ຫຼາຍກວ່າ 1,400 ຄົນນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ. ໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້ ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໄດ້​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ເຂົ້​າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດອູ​ການ​ດາແລະ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຜ່​ລາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ມີ​ຊາຍແດນ​ຕິດ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຣ​ວັນ​ດາ ແລະ​ຊູ​ດານ​ໃຕ້ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ແຜ່​ລະ​ບາດ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.

ຮັກ​ສາ​ການ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ທ່ານ Preben Aavitsland ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່າ ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ການ​ລະ​ເບີດ​ຍັງ​ດຳເນີນ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ຄອງ​ໂກ “ມັນ​ກໍ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ແຜ່​ລາມ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ໄດ້.” ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ແຜ່​ລາມ​ໄປຍັງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຢູ່ນອກ​ຂົງ​ເຂດ ແມ່ນ​ຍັງ​ມີ​ຕ່ຳ.”

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebre-yesus ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່​າ ທ່ານ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ທ່ານ Tedros ຜູ້​ຊຶ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສາ​ທາລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຄອງ​ໂກ ເພື່ອ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ລະ​ບາດຂອງ​ອີ​ໂບ​ລາ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ເຖິງ​ແມ່ນ​ການ​ລະ​ບາດ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ບໍ່​ໄດ້ ເປັນໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ສຸກ​ເສີນ​ ໃນ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂອງ​ໂລກ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຢາກ​ຈະ​ຂໍ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ວ່າ ການ​ລະ​ບາດ​ນີ້ກໍ​ເປັນ​ເຫດ​ການ​ສຸກ​ເສີ​ນ ຮ້າຍ​ແຮງຢູ່​ແລ້ວ” ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG