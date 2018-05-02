9 ຄົນໃດໃນຈໍານວນ 10 ຄົນ ແມ່ນຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ເປັນພິດ ໂດຍທີ່ມົນລະພິດ
ຢູ່ໃນຕຶກອາຄານເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ແລະບໍ່ມີຄົນຮູ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການອະນາ
ໄມໂລກ ຫລື WHO.
ບົດລາຍງານຫລ້າສຸດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກເວົ້າວ່າ ມົນລະພິດໃນອາກາດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 7 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍທີ່ພົນລະເມືອງທີ່ມີຄວາມ ທຸກຈົນຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ ອາຟຣິກາ ແລະເອເຊຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງ.
ດຣ. ມາເຣຍ ໄນຣາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເວົ້າວ່າ "ອັນນີ້ແມ່ນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ແລະບໍ່ເປັນທີ່ຮັບເອົາໄດ້ເລີຍ."
ອາກາດເປື້ອນ ທີ່ຢູ່ທັງໃນ ແລະນອກອາຄານພາໃຫ້ເປັນໂຣກເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນໃນສະໝອງ, ໂຣກຫົວໃຈ, ມະເຮັງປອດ, ແລະພະຍາດຊໍາເຮື້ອທີ່ເຮັດໃຫ້ການຫາຍໃຈມີບັນຫາ ເຊັ່ນໂຣກຫອບຫືດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າ ມົນລະພິດໃນອາກາດແມ່ນມາຈາກຂ້າງນອກ ເຊັ່ນອາຍຄວັນປ່ອຍອອກມາຈາກໂຮງງານ ແລະລົດ ແຕ່ວ່າບົດລາຍງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກເວົ້າວ່າ ມົນລະພິດໃນອາກາດ ທີ່ຢູ່ໃນຕຶກອາຄານຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດເກືອບຮອດ 4 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີ.
ດຣ. ໄນຣາກ່າວອີກວ່າ "ຢູ່ໃນໂລກນີ້ມີ 3 ຕື້ຄົນ....ຄົນເກືອບຮອດເຄິ່ງນຶ່ງຂອງພົນລະເມືອງໂລກ... ແມ່ນຍັງອີງອາໄສຕໍ່ການໃຊ້ພະລັງເຊື້ອໄຟທີ່ພາໃຫ້ມີມົນລະພິດຫລາຍ ເພື່ອຫູງຕົ້ມອາຫານ ຫລືຜະລິດອາຍອຸ່ນ ຫລືໄຕ້ໄຟຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຕົນ.”
ເຊື້ອໄຟເຫລົ່ານີ້ ລວມມີ ນໍ້າມັນກາດ, ຟືນ, ແລະເຊື້ອໄຟແທ່ງປະເພດອື່ນໆ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ແຫລ່ງເຊື້ອໄຟທີ່ສະອາດກວ່າ ເຊັ່ນໄຟຟ້າ ແລະອາຍແກັສ.
ດຣ. ໄນຣາເວົ້າວ່າ "ບັນຫານີ້ແມ່ນເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາຄວນແກ້ໄຂ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົ້າເຖິງ ເຊື້ອໄຟທີ່ສະອາດ, ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ເພື່ອພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ຂອງພົນລະເມືອງຂອງພວກເຮົາ."
ດຣ. ໄນຣາປະກາດວ່າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ຈະຈັດກອງປະຊຸມລະດັບໂລກ ເທື່ອທໍາອິດ ກ່ຽວກັບມົນລະພິດໃນອາກາດຢູ່ນະຄອນເຈນີວາ ໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ຈະມານີ້ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການຢັບຢັ້ງ ແລະແກ້ໄຂມັນ.
Nine out of 10 people on the planet are breathing polluted air, the World Health Organization says, with indoor pollution a major and generally unrecognized problem.
The latest report by the WHO says air pollution kills 7 million people every year with marginalized populations in such places as Africa and Asia, who bear the brunt.
"This is fundamental and unacceptable," WHO official Dr. Maria Neira says.
Dirty air, both in and out of doors, leads strokes, heart disease, lung cancer and such chronic respiratory diseases as asthma.
While most people associate air pollution with outdoor sources such as factory emissions and cars, the WHO report says indoor pollution causes close to 4 million deaths a year.
"Three-billion people around the world...almost half of the world global population...are still relying on very polluting fuels for cooking or heating or lighting the house," Dr. Neira says.
They include kerosene, wood, and other solid fuels instead of cleaner sources such as electricity and gas.
"This is something that we need to solve. We need to increase access to clean fuels, clean energy for this very important proportion of our population."
Dr. Neira announced WHO will convene the first-ever global conference on air pollution at the end of October in Geneva, looking to come up with interventions and solutions.
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