ອົງການອະນາໄມໂລກພ້ອມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດອີກສອງອົງການກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຝູງສັດ ເພາະຢ້ານວ່າ ມັນຈະສາມາດເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງສາຍພັນໃໝ່ ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມກັບອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດ ແລະອົງການສຸຂະ ພາບສັດໂລກ, ອົງການອະນາໄມໂລກຫລື WHO ກ່າວວ່າ ການລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນເປັນຍ້ອນແຜ່ເຊື້ອຈາກຄົນໄປຫາຄົນ, ແຕ່ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງຮູ້ກັນວ່າໄດ້ໄປຕິດໃສ່ສັດ ຊະນິດຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.
ຄຽງຄູ່ກັບສັດລ້ຽງເຊັ່ນ: ແມວ ແລະຫມາອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າສັດປ່າ ທີ່ເລາະໄປທົ່ວ, ສັດປ່າທີ່ຖືກຈັບມາຂັງ ຫລືເອົາມາລ້ຽງໄວ້ເຊັ່ນ: ແມວໃຫຍ່, ຈອນຟອນ ຫລື mink, ໂຕເຟີເຣດ, ກວງຫາງຂາວອາເມຣິກາເຫນືອ ແລະລີງໃຫຍ່ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວນີ້.
ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ໜູພຸກທີ່ເອົາມາລ້ຽງໄດ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາມາດນຳເອົາໄວຣັສ SARS-CoV-2 ມາຕິດໃສ່ມະນຸດ ໄດ້. ກໍລະນີທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຮັດໃຫ້ມີການຕິດຕໍ່ກັນລະຫວ່າງກວງຫາງຂາວ ກັບຄົນແມ່ນກຳລັງຖືກທົບທວນຢູ່.
ແຕ່ອົງການຕ່າງໆມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການນໍາເຊື້ອໄວຣັສໄປສູ່ສັດປ່າ ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສ້າງ "ບ່ອນເຕົ້າໂຮມ" ສັດ - ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມສັດໃຫຍ່ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້.
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