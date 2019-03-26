ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້ເປີດໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ຢາກິນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ
ສາມາດປິ່ນປົວຄົນປ່ວຍ ຕິດວັນນະໂຣກທີ່ຕ້ານຢາຫຼາຍຊະນິດໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ກ່ອນໜ້າວັນ ວັນນະໂຣກຂອງປີນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນວັນທີ 24 ມີນາ ທີ່ຜ່ານ
ມາ, ອົງການ WHO ໄດ້ປະກາດການຮຽກຮ້ອງ ເພື່ອດຳເນີນການລົບລ້າງໂຣກດັ່ງກ່າວ
ພາຍໃນປີ 2030. ນັກຂ່າວ ລີຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານສຳລັບວີໂອເອ ຈາກສຳນັກງານ
ໃຫຍ່ອົງການ WHO ໃນນະຄອນຫຼວງ ເຈນີວາ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ
ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໂຣກວັນນະໂລກ ໄດ້ກໍ່ກວນມະນຸດມາຫຼາຍພັນປີແລ້ວ ແລະ ຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຢູ່.
ວັນນະໂຣກ ຍັງຄົງເປັນໂຣກຕິດຕໍ່ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໂດຍເອົາຊີວິດເກືອບ
4,500 ຄົນຕໍ່ວັນ ແລ ຕິດແປດ 10 ລ້ານຄົນໃນປີນຶ່ງ.
ເຖິງແມ່ນຈະມີສະຖິຕິທີ່ເປັນຕາຢ້ານ, ການກວດຫາ, ປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວໂຣກດັ່ງ
ກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍ. ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ຊີວິດຂອງຄົນ
54 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຖືກຊ່ວຍໄວ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ. ແຕ່ອົງການ WHO ໄດ້
ເຕືອນວ່າ ຄວາມສຳເລັດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍໄປ ຍ້ອນການກຳເນີດຂອງ
ວັນນະໂຣກ ທີ່ຕ້ານທານຕໍ່ຢາຫຼາຍຊະນິດ ຫຼື MDR-TB
ການປິ່ນປົວ MDR-TB ປະກອບມີຫຼັກສູດປິ່ນປົວສອງປີ ດ້ວຍການສັກຢາທີ່ເຈັບປວດ,
ເຊິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ມີຜົນຂ້າງຄຽງຫຼາຍຢ່າງ.
ອົງການ WHO ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ໂຄງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາກິນໃໝ່
ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດນັ້ນຈະມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຄວບຄຸມການແຜ່ຂະຫຍາຍ
ໂຣກວັນນະໂລກປະເພດທີ່ຮ້າຍເປັນພິເສດນັ້ນ.
ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການວັນນະໂຣກ ລະດັບໂລກ ຂອງອົງການ WHO ທ່ານນາງ
ເທຣີຊາ ຄາເຊວາ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາກິນປະເພດໃໝ່ທີ່ອົງ
ການ WHO ໄດ້ແນະນຳນີ້ ມີຜົນຂ້າງຄຽງໜ້ອຍກວ່າຫຼາຍ.
ທ່ານນາງ ຄາເຊວາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນ, ມັນຈະງ່າຍຫຼາຍ ແລະ ມັນຈະບໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີ
ການໄປຫາແພດ ຫຼື ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເປັນປະຈຳ ສຳລັບການສັກຢາພວກ
ນີ້. ແນ່ນອນ, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນຂໍ້ມູນນັ້ນ, ຄວາມມີປະສິດທິພາບ, ຄວາມສຳເລັດ
ໃນການນປິ່ນປົວ ແມ່ນຈະສູງຫຼາຍຢ່າງແນ່ນອນ.”
ລັດຖະບານປະເທດ ອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາ
ການປິ່ນປົວໂດຍບໍ່ໄດ້ສັກຢານີ້. ທ່ານນາງ ຄາເຊວາ ກ່າວວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການ
ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາກິນແມ່ນປະມານ 2,000 ໂດລາ, ເຊິ່ງມັນແພງຫຼາຍສຳລັບປະເທດທີ່
ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ທຳການເຈລະຈະກັບບໍລິສັດການຢາຕ່າງໆ ເພື່ອ
ໃຫ້ຫຼຸດລາຄາລົງເປັນ 400 ໂດລາ.
ອົງການ WHO ກ່າວວ່າ ອາຟຮິກາໃຕ້ ແມ່ນນຶ່ງໃນ 20 ປະເທດທີ່ມີຜູ້ຕິດໂຣກ MDR-
TB ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ປະເທດອື່ນໆແມ່ນລວມມີ ຣັດເຊຍ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ໄນຈີເຣຍ, ປາກິສ
ຖານ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ