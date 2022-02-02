ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາລຸ້ນທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ ປາກົດວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງກວ່າລຸ້ນຕົ້ນ ຂອງສາຍພັນດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມອົງການອະນາໄມໂລກ ຫລື WHO ທີ່ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ.
ດຣ. ບໍຣິສ ພາບວ໌ລິນ (Boris Pavlin) ຈາກທີມງານຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ຂອງ WHO ກ່າວເຖິງສາຍພັນໃໝ່ດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທາງອອນລາຍໃນຂະນະທີ່ສາຍພັນຍ່ອຍ BA.2 ທີ່ໃໝ່ກວ່າ ໄດ້ເຂົ້າໄປແທນທີ່ສາຍພັນຍ່ອຍ BA.1 ຂອງສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ທີ່ມັກມີຢູ່ທົ່ວໄປຫລາຍກວ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດເດັນມາກ ແລະປະເທດອື່ນອີກຈຳນວນນຶ່ງ.
ທ່ານພາບວ໌ລິນ ກ່າວວ່າ "ເມື່ອເບິ່ງປະເທດອື່ນໆທີ່ການຕິດສາຍພັນຍ່ອຍ BA.2 ໄດ້ກວມເອົາຈຳນວນການຕິດເຊື້ອສ່ວນໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາ ບໍ່ເຫັນວ່າມີການເຂົ້າໂຮງໝໍທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນກວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ຄາດຄິດໄວ້ເລີຍ."
ທ່ານພາບວ໌ລິນ ກ່າວວ່າຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກເດັນມາກ, ຊຶ່ງເປັນປະເທດທໍາອິດທີ່ມີສາຍພັນຍ່ອຍ BA.2 ຫລາຍກວ່າ BA.1. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ວັກຊີນຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຕໍ່ປະເພດຂອງສາຍພັນໂອໄມຄຣອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສາຍພັນຍ່ອຍໃໝ່ແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການແຜ່ເຊື້ອໄດ້ສູງກວ່າສາຍພັນຍ່ອຍ BA.1 ທີ່ມັກພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປນັ້ນ, ອີງຕາມການສຶກສາຂອງເດັນມາກ ທີ່ວິເຄາະ ການຕິດເຊື້ອໃນຫຼາຍກວ່າ 8,500 ຄອບຄົວຂອງຄົນເດັນມາກໃນ ເດືອນທັນວາ ແລະມັງກອນຜ່ານມາ.
ແຕ່ການແຜ່ເຊື້ອຂອງສາຍພັນຍ່ອຍໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ກວມເອົາການຕິດເຊື້ອສ່ວນໃຫຍ່ໃນອິນເດຍ, ເນປານ, ຟີລິບປິນແລະກາຕານັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັນມາກຢຸດການຍົກເລີກຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບໂຣກລະບາດເກືອບໝົດທຸກຂໍ້ເລີຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ເດັນມາກ, ປະເທດທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 12 ປີໄດ້ຮັບການສັກຢາເຂັມທີສາມນັ້ນ ກ່າວວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ຖືວ່າການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ເປັນ "ພະຍາດທີ່ໜັກທີ່ສຸດໃນທາງສັງຄົມ" ອີກຕໍ່ໄປ ເພາະວ່າການ ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຕິດເຊື້ອຄັ້ງຫລ້າສຸດບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີພາລະອັນໜັກໜ່ວງໃຫ້ແກ່ລະບົບປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງປະເທດ.
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