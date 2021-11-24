ສຳນັກງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຫຼື WHO ປະຈຳເຂດຢູໂຣບ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຂົງເຂດທີ່ກວມເອົາ 53 ປະເທດໃນຢູໂຣບ ອາດຈະມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຕື່ມອີກ 700,000 ຄົນ ໃນໄລຍະສີ່ເດືອນຕໍ່ໜ້າຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ມີການເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການສັກຢາວັກຊີນຕື່ມ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວນັ້ນ ອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳເຂດຢູໂຣບ ລາຍງານວ່າ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເກືອບ 4,200 ຄົນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໂດຍມີຜູ້ເສຍຊີວິດປະຈຳວັນເພີ້ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ ຂອງຈຳນວນທີ່ໄດ້ມີການລາຍງານໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ.
ຂົງເຂດຢູໂຣບ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ກາຍ 1 ລ້ານ 5 ແສນຄົນແລ້ວແລະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍສະຖາບັນສຸຂະພາບເມຕຣິກແລະຕີລາຄາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳເຂດຢູໂຣບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພະຍາດດັ່ງກ່າວໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດຫຼາຍເປັນອັນດັບນຶ່ງໃນຢູໂຣບແລະເອເຊຍກາງ.
ອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳເຂດຢູໂຣບຄາດຄະເນວ່າ ໂຮງໝໍຕ່າງໆຈະໄດ້ຮັບ ການກົດດັນສຸດຂີດ ສຳລັບເລື້ອງຕຽງນອນໃນ 25 ປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະການກົດດັນໃນລະດັບສູງ ຫາສຸດຂີດ ສຳລັບຫ້ອງມໍລະສຸມ ຫຼື ICU ຢູ່ໃນ 49 ປະເທດ ນັບແຕ່ດຽວນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຫາວັນທີ 1 ມີນາ 2022. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ອີງຕາມທ່າອຽງໃນເວລານີ້ ແລະລາຍງານສະສົມ ກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ແມ່ນຄາດກັນຈະກາຍ 2 ລ້ານ 2 ແສນຄົນ ພາຍໃນເດືອນມີນາ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການນັ້ນ ທ່ານຮານ ຄລັກ (Hans Kluge) ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳເຂດຢູໂຣບໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນຳໃຊ້ວິທີ “ສັກຢາວັກຊີນເພີ້ມ” ເພື່ອອຳນວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂົງເຂດຊົມໃຊ້ແລະສືບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ຕາມໂດສມາດຕະຖານ ສັກບູສເຕີ້ຖ້າຫາກມີການສະເໜີພ້ອມທັງນຳໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.” ທ່ານຄລັກກ່າວຕື່ມວ່າ ຢາວັກຊີນ ບວກກັ ບໃສ່ໜ້າກາກ ລ້າງມື ລະບາຍອາກາດພາຍໃນ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະເວລາຈາມເອົາມືອັດປາກ ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍໆ ມີປະສິດທິຜົນໃນການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດ ແລະຮັກສາໃຫ້ສັງຄົມດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ການປະຊຸມຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີຢູໂຣບ ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ອະພິປາຍກັນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນເພີ້ມຫຼືບູສເຕີ້ສຳລັບຂົງເຂດ ເພື່ອຕ້ານກະແສຟອງຂອງກໍລະນີໂຄວິດ-19 ທີ່ພວມເພີ້ມຂຶ້ນ.
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