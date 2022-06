ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກຫຼື WHO ຄົນ​ນຶ່ງ ​ກ່າວ​ວ່າ ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຂອງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ສັນ​ນິດ​ຖານ​ວ່າ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ຢູ່ໃນ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ “ກຳ​ລັງ​ຮ້າຍ​ແຮງລົງ​ຕື່ມ ບໍ່ແມ່ນດີ​ຂຶ້ນ” ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ທີ່ລີ້​ລັບດັ່ງ​ກ່າວ ຫວ່າງ​ມໍ່ໆມ​າ​ນີ້ໄດ້​ອ້າງວ່າ ການ​ລະ​ບາດຂອງໂຄວິດ-19 ກຳ​ລັງ​ຊ້າ​ລົງ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວເອ​ພີ.

​ຢູ່​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ດ​ຣ. ​ໄມ ຣາຍ​ອັນ (Mike Ryan) ຫົວ​ໜ້າ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ເຫດການ​ສຸກ​ເສີນຂອງອົງ​ການ WHO ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ້ມ​ເຕີມກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ ໂຄວິດ-19 ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ໂດຍກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ແທ້ ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ແລະ​ສະ​ພາບ​ໂຕ​ຈິງ ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ.” ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ອົງ​ການ WHO ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ໂອ​ກາດໄດ້​ຮັບຂໍ້​ມູນ​ໃດໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ. ​ບໍ່​ເໝືອນ​ກັບ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ທຳ​ມະ​ດາ​ ເວ​ລາ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ອາດ​ແບ່ງ​ປັນຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ​ໃຫ້ກັບ​ອົງ​ກາ ເພື່ອ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຊັງ​ຊາ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ດ້ານສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກແກ່​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ໂລກ.

​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ຍາກ ​ລຳ​ບາກຫລາຍ​ ທີ່​ໃຫ້​ການ​ວິ​ເຄາະ​ທີ່​ເໝາະສົ​ມແກ່​ໂລກ ເວ​ລາ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​.” ​ອົງ​ການ WHO ຊຶ່ງ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ໄດ້ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ໂ​ຄ​ວິດ-19 ​ຢູ່​ໃນ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ ຊຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ສັກ​ຢາ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ລະ​ບົບ​ສຸ​ຂະ​ ພາບ​ທີ່ບອບ​ບາງ ​ອາດ​ດິ້ນ​ລົນເພີ້ມ​ຂຶ້ນເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ກໍ​ລະ​ນີການ​ຕິດ​ແປດທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ຂອງ​ສາຍ​ພັນໂອ​ໄມ​ຄ​ຣອນ ແລະ​ສາຍ​ພັນ​ຍ່ອຍຂອງ​ມັນ.

ທ່ານ​ຣາຍ​ອັນ ກ່າວ​ວ່າ ​ອົງ​ການ WHO ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ການ​ຊ່ວ​ຍເຫລືອ​ດ້ານ​ເທັກ​ນິກແລະ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຕ່າງໆໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ​ຫລາຍໆ​ເທື່ອ ຮວມ​ທັງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ ປ້ອງ​ກັນ​ໂຄວິດ-19 ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສາມ​ຄັ້ງແຕກ​ ຕ່າ​ງ​ກັນທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

​ໃນອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ຜູ້​ນຳ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ອຶ່ນໆໄດ້​ສົນ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ດັດ ແປງກົດ​ລະ​ບຽບທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນທາງ​ການ​ ໃນ ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ກ່າ​ວອ້າງ ທີ່​ຍັງ​ມີ​ການໂຕ້​ຖຽງຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ ​ທີ່ວ່າ ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຮອບ​ທຳ​ອິດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນ​ປະ​ເທດ​ກຳ​ລັງ​ຊ້າ​ລົງ​ນັ້ນ.

A top official at the World Health Organization said the U.N. health agency assumes the coronavirus outbreak in North Korea is "getting worse, not better," despite the secretive country's recent claims that COVID-19 is slowing there.

At a press briefing on Wednesday, WHO's emergencies chief, Dr. Mike Ryan, appealed to North Korean authorities for more information about the COVID-19 outbreak there, saying, "We have real issues in getting access to the raw data and to the actual situation on the ground."

He said WHO has not received any privileged information about the epidemic — unlike in typical outbreaks, when countries may share more sensitive data with the organization so it can evaluate the public health risks for the global community.

Tough to analyze

"It is very, very difficult to provide a proper analysis to the world when we don't have access to the necessary data," he said.

WHO has previously voiced concerns about the impact of COVID-19 in North Korea's population, which is believed to be largely unvaccinated and whose fragile health systems could struggle to deal with a surge of cases prompted by the highly infectious omicron and its subvariants.

Ryan said WHO had offered technical assistance and supplies to North Korean officials multiple times, including offering COVID-19 vaccines at least three times.

ast week, North Korean leader Kim Jong Un and other top officials discussed revising stringent anti-epidemic restrictions, state media reported, as they maintained a widely disputed claim that the country's first COVID-19 outbreak is slowing.