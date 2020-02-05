ກໍລະນີການຕິດເຊື້ອໃໝ່ຈຳນວນນຶ່ງ ແລະ ການຕາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໃນວັນພຸດວານນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງ ຈີນ, ໃນຂະນະທີ່ການກວດພົບກໍລະນີໃໝ່ຢູ່ນອກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄດ້ລະບຸໃຫ້ເຫັນການແຜ່ລາມຂອງການລະບາດນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການກວດພົບການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍປະເທດນັ້ນ, ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກ່າວວ່າ ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ໄປຮອດລະດັບຂອງໂຣກລະບາດເທື່ອ. ດຣ. ຊິລວີ ບຣີແອນ, ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກພະຍາດແຜ່ລະບາດ ແລະ ໂຣກບາດລະບາດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນ ເຈນີວາ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການແຜ່ລະບາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ “ທີ່ມັນຍັງເປັນການລະບາດຢູ່ພາຍໃນຈຸດສູນກາງຫຼາຍແຫ່ງ.”
ຮອດວັນພຸດວານນີ້, ຢ່າງໜ້ອຍ 490 ຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໃນ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກໄວຣັສໂຣໂຄນາ ນັບຕັ້ງມັນໄດ້ຖືກກວດພົບຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ໃນເມືອງ ວູຮານ ຢູ່ພາກກາງຂອງປະເທດ, ພ້ອມກັບຕົວເລກການຕິດເຊື້ອທີ່ຖືກຢືນຢັນຫຼາຍກວ່າ 24,000 ກໍລະນີ. ມັນມີ 150 ກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນ 23 ປະເທດອື່ນໆ, ລວມທັງການເສຍຊີວິດນຶ່ງກໍລະນີໃນປະເທດ ຟີລິບປິນ, ເຊິ່ງເປັນຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ນອກປະເທດ ຈີນ.
ການແຜ່ລະບາດດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຖືກກວດພົບຢູ່ໃນທະເລເປີດ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ 10 ຄົນຖືກກວດສອບມີຜົນບວກສຳລັບໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນເຮືອສຳລານລຳນຶ່ງ ທີ່ຖືກກັກກວດເຊື້ອໂຣກຢູ່ທ່າເຮືອ ໂຢໂກຮາມາ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ໂດຍສານທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 3,700 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານໃນເຮືອນັ້ນ ຈະຖືກກັກກວດໂຣກ ເທິງເຮືອສຳລານ Diamond Princess ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ສຳລັບການກວດສອບຕໍ່ໄປ.
ສາຍການບິນທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ສະຫະລັດ ສອງບໍລິສັດໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ປະກາດແຜນການໂຈະຖ້ຽວບິນໄປເກາະ ຮົງກົງ ຊົ່ວຄາວ. ສາຍການບິນ American Airlines ກັບ United Airlines ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຢຸດຖ້ຽວບິນຕ່າງໆໄປທີ່ນັ້ນ ຈົນຮອດວັນທີ 20 ກຸມພາ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບັນດາພະນັກງານການແພດໃນ ຮົງກົງ ໄດ້ພາກັນນັດຢຸດງານສອງວັນລຽນຕິດ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຂດແດນທີ່ເປັນຂອງ ຈີນ ນັ້ນໄດ້ລາຍງານການເສຍຊີວິດຄັ້ງທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ຮົງກົງ ໄດ້ປິດເຂດຊາຍແດນທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລທີ່ຕິດກັບ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເກືອບທັງໝົດ ເມື່ອຕອນທ່ຽງຄືນຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼັງຈາກພະນັກງານການແພດຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນໄດ້ຍ່າງອອກຈາກວຽກໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປິດການຂ້າມເຂດຊາຍແດນທັງໝົດຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ຮົງກົງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກ ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສຜ່ານທາງເດີນລົມຫາຍໃຈ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ໂຣກ ຊາສ໌ (SARS) ໃນປີ 2002-2003.