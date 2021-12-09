ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຫລາຍ ຢ່າງທີ່ໄດ້ຕ້ອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສາຍພັນໂອໄມຄຣອນຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ເຮັດ ໃຫ້ເກີດພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າໂລກກໍບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີສິ່ງປ້ອງກັນມັນໄດ້ ແລະປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງດຳເນີນການດຽວນີ້ ເພື່ອຮັກສາມັນ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມອອກໄປອີກ.
ໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວໃນນະຄອນ ເຈນີວານັ້ນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ທ່ານເຕໂດຣສ ອັດດານອມ ເກເບຣເຢຊູສ (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ກ່າວວ່າສາຍພັນໂອໄມຄຣອນຖືກລາຍງານວ່າມີຢູ່ໃນ 57 ປະເທດ, ແລະຕົວເລກ ດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍພັນນີ້ຍັງຖືກສຶກສາເບິ່ງຢູ່, ຄຸນລັກສະນະບາງ ຢ່າງຂອງໂອໄມຄຣອນ ລວມທັງການແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ ແລະ ການກາຍ ພັນຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງມັນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນສາມາດມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ ຫຼວງຕໍ່ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້. ການຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງລະມັດ ລະວັງຕໍ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າໂອໄມຄຣອນສາມາດ ກາຍເປັນສາຍພັນທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຫລາຍກວ່າໝູ່ໄດ້ ຫລືບໍ່.
ທ່ານເຕໂດຣສກ່າວອີກວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງຕ້ອງຫາຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຖາມ ທີ່ສໍາຄັນເຫລົ່ານີ້ຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຄົນບໍ່ສິ່ງປ້ອງກັນສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ຫຼື ແດລຕາໄດ້, ມີແຕ່ວ່າບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຕ້ອງດຳເນີນການດຽວນີ້.
ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກຍັງກ່າວອີກວ່າ, "ພວກເຮົາກຳລັງຈະໝົດຫົນທາງ ທີ່ຈະເວົ້າເລື່ອງນີ້ແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍຍັງຈະເວົ້າຕໍ່ໄປອີກຢູ່: ພວກເຮົາທຸກຄົນ - ລັດຖະບານທຸກປະເທດ ແລະແຕ່ລະບຸກຄົນ - ຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືທັງໝົດ ທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້." ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດເລັ່ງການຄຸ້ມກັນຂອງວັກຊີນໃຫ້ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ, ເພີ້ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ການຕິດເຊື້ອຫລຸດລົງ, ແລະຮັກສາມັນໃຫ້ມັນຕ່ຳລົງ, ດ້ວຍມາດ ຕະການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມແບບປະສົມກັນ.
ໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້ດຽວກັນນັ້ນ, ຫົວຫນ້າດ້ານວິທະຍາສາດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ທ່ານນາງຊູມີຢາ ສວາມີນາຕານ (Soumya Swaminathan) ໄດ້ເຕືອນວ່າບໍ່ຄວນຄິດຫລາຍເກີນໄປກ່ຽວກັບການສຶກສາຢູ່ ອາຟຣິກາໃຕ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີນໄຟເຊີ-ໄບໂອເອັນເທັກ (Pfizer-BioNTech) ທີ່ຕ້ອງສັກສອງຄັ້ງນັ້ນວ່າມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ COVID-19 ຍ້ອນວ່າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບການຕ້ານທານຂອງພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍໃນການຕ້ານສາຍພັນໂອໄມຄຣອນນັ້ນ.
ທ່ານນາງສວາມີນາຕານ (Swaminathan) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ມັນຍັງ ໄວເກີນໄປທີ່ຈະສະຫຼຸບໄດ້ວ່າການຫຼຸດລົງໃນຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍຕໍ່ຕ້ານພະຍາດໄດ້ນັ້ນເຮັດໃຫ້ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍລົງ.
ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ສິ່ງນັ້ນ, ເພາະວ່າ, ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້, ລະບົບພູມ ຕ້ານທານແມ່ນສັບສົນຫຼາຍ," "ມັນມີ T-cells, ມີແຊລ Memory B ແລະ ເພາະສະນັ້ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການແທ້ໆ ໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄືຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ມີການປະສານງານກັນ ແລະບໍ່ຟ້າວດ່ວນສະຫຼຸບ ... ທຳການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ດ້ວຍການສຶກສາເບິ່ງ."
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