ອົງການອະນາໄມໂລກ ສະໜັບສະໜຸນ ການສັກຢາວັກຊີນ ກັນໄຂ້ມາເລເຣຍ ແກ່ເດັກນ້ອຍ ໃນທະວີບອາຟຣິກາ

ອົງການອະນາໄມໂລກ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ແນະນຳວ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນເຂດໃຕ້ທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ຂອງອາຟຣິກາ ແລະຂົງເຂດອື່ນ ໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີການແຜ່ຜາຍຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງ ລະດັບປານກາງຫາສູງ ໄດ້ຮັບຢາວັກ ຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ມາເລເຣຍ ຫລືໄຂ້ຍຸງ.
ວັກຊີນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ມອສຄີຣິກ (Mosquirix) ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີປະສິດທິ ພາບໃນໂຄງການທົດລອງຢູ່ໃນປະເທດການາ, ເຄນຢາແລະມາລາວີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປເຖິງເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 800,000 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ.
ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫລື WHO ກ່າວວ່າພະຍາດໄຂ້ມາເລເຣຍ ແມ່ນເປັນ ຕົວສັງຫານຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ ອັນດັບນຶ່ງ ຢູ່ໃນເຂດໃຕ້ທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ຂອງອາຟຣິກາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ເສຍຊີ ວິດຫຼາຍກວ່າ 260,000 ຄົນ ໃນແຕ່ລະປີ.
ຢາວັກຊີນ, ເຊິ່ງຕ້ອງການສີ່ໂດສເປັນໂຕຕ້ານ ພີ. ຟາລຊີພາຣອມ (P. falciparum) ທີ່ເປັນ "ແມ່ກາຝາກໄຂ້ຍຸງ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ທີ່ສຸດ ໃນທົ່ວໂລກ, ແລະແຜ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນທະວີບອາຟຣິກາ," ອີງຕາມ WHO ທີ່ ກ່າວຢູ່ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວສະບັບນຶ່ງ.
ດຣ. ມາຊີດິໂຊ ໂມວຕີ (Matshidiso Moeti), ຜູ້ອຳນວຍປະຈຳຂົງເຂດ ອາ- ຟຣິກາຂອງ WHO ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ເປັນເວລາຫຼາຍ ສັດຕະວັດມາແລ້ວ, ພະຍາດໄຂ້ຍຸງໄດ້ມາເຝົ້າຢູ່ໃນເຂດໃຕ້ທະເລຊາຍຊາຮາຣາຂອງອາຟຣິກາ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກທໍລະມານແກ່ຄົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ." "ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງມາດົນນານວ່າຢາກຈະມີວັກຊີນຕ້ານໄຂ້ມາເລເຣຍທີ່ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະດຽວນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ພວກເຮົາມີວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ທີ່ແນະ ນຳໃຫ້ໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ. ຄຳແນະນຳໃນມື້ນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງທີ່ພໍມີແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍນຶ່ງແດ່ ສຳລັບທະວີບທີ່ແບກຫາບພາລະທີ່ເກີດມາຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ແລະພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າ ເດັກນ້ອຍຊາວອາຟຣິ ກາຫຼາຍຄົນຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກພະຍາດໄຂ້ຍຸງແລະເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເປັນ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.”
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງອົງການ, ຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫຼາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມຂອງຈຳນວນເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນມຸ້ງໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການສັກວັກຊີນນີ້, ແລະເຫັນວ່າມີການຫຼຸດລົງຂອງ "ພະ ຍາດໄຂ້ຍຸງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ 30 ເປີເຊັນແມ່ນແຕ່ຕອນເອົາໄປ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການໃຊ້ມຸ້ງທີ່ຍ້ອມດ້ວຍຢາຂ້າແມງໄມ້ ຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ແລະມີການເຂົ້າເຖິງການວິນິດໄສ ແລະການປິ່ນປົວທີ່ດີກໍຫລຸດລົງເຊັ່ນກັນ.”
ໂຄການທົດລອງຍັງພົບອີກວ່າວັກຊີນມີ "ປະຫວັດຄວາມປອດໄພທີ່ດີ" ແລະ "ມີລາຄາຖືກ".
ອີງຕາມໜັງສືພິມ Wall Street Journal, ມັນຍັງອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີຈຶ່ງ ຈະມີວັກຊີນ ທີ່ສາມາດມີໄວ້ໃຫ້ໃຊ້ ຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້.
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