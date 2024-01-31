ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດສົງຄາມກັບ ອີຣ່ານ, ທ່າມກາງການປະຕິຍານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ວ່າຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານ ສະຫະລັດ ສາມຄົນໃນປະເທດ ຈໍແດນ, ເຊິ່ງແມ່ນການກະທຳທີ່ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກທະຫານບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ. ລັດຖະສະພາໄດ້ກົດດັນທຳນຽບຫ້າແຈ ໃຫ້ໂຈມຕີຄືນ, ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໄປຕື່ມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການໂຈມຕີປະຊາຊົນ ອິສຣາແອລ ໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ນາຕາລີ ພາວ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ມີລາຍງານ.
ທຳນຽບຂາວ ແມ່ນກຳລັງຖືກກົດດັນໃຫ້ຕອບໂຕ້ ຫຼັງຈາການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສັງຫານທະຫານສະຫະລັດສາມຄົນໃນປະເທດ ຈໍແດັນ, ເຊິ່ງແມ່ນການກະທຳທີ່ວໍຊິງຕັນໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ທີ່ປະຕິບັດການໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ອີຣ່ານ ແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ. ຫຼືບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ, ຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປໃດໆຈາກແທ່ນກ່າວຄຳປາໄສນີ້. ຫຼືຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປລັດໜ້າທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ. ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າມື້ວານນີ້, ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້. ພວກເຮົາຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນ ໃນຕາຕະລາງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເວລາຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ພວກເຮົາຈະເຮັດມັນຕາມການເລືອກຂອງປະທານາທິບໍດີ, ໃນຖານະເປັນຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການ, ຈະເຮັດມັນຕາມການຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ວ່າກຸ່ມທີ່ວ່ານີ້, ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ເຕ່ຫະຣ່ານ, ແມ່ນຫາກໍ່ໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງທະຫານ ອາເມຣິກັນ ໄປ.”
ແຕ່ທ່ານ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ, ມີສິ່ງນຶ່ງທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງ.
ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດສົງຄາມກັບ ອີຣ່ານ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຄວາມຂັດແຍ້ງ ກັບລະບອບການປົດຄອງດັ່ງກ່າວ ທາງການທະຫານ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ທ່ານ ນາສເຊີ ຄານານີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຄັ່ງແມ່ນກະທັ້ງກັບ ອາເມຣິກາ, ຢູ່ໃນ ຫຼື ນອກພາກພື້ນ. ສາທາລະນະລັດ ອິສລາມ ອີຣ່ານ ເຊື່ອໝັ້ນໃນຂໍ້ແກ້ໄຂທາງການເມືອງຕໍ່ຄວາມຂັດແຍ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.”
ຫົວໜ້າອົງການ NATO, ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ຊີມືໄປໃສ່ ອີຣ່ານ.
ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຫັນ ອີຣ່ານ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ. ອີຣ່ານ ຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໜູນຫຼັງພວກກໍ່ການຮ້າຍຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຈມຕີກຳປັ່ນຕ່າງໆໃນທະເລແດງ. ການປະພຶດຂອງ ເຕ່ຫະຣ່ານ ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ໂລກທີ່ບໍ່ມີກົດລະບຽບເປັນຄືແນວໃດ: ເຊິ່ງມັນຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ ແລະອັນຕະລາຍ, ໂລກທີ່ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ ມີລາຄາແພງກວ່າເກົ່າ.”
ທ່ານ ເບີນາດ ຮັດສັນ, ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ CIA ກ່າວວ່າ “ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ, ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ສະຫະລັດ, ຖ້າມັນແມ່ນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ເລີ່ມເມື່ອສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນຮຸນແຮງຂຶ້ນນັ້ນ, ແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ລົ້ມແຫຼວ.”
ແລະຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ຈໍແດັນ, ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກການໂຈມຕີຂອງໂດຣນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດານັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່ານີ້ໝາຍເຖິງຂັ້ນຕອນໃໝ່ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້.
ທ່ານ ເອເມີ ຊາໄບເລ, ນັກວິເຄາະການເມືອງກ່າວວ່າ “ແທ້ຈິງແລ້ວ, ການໂຈມຕີນີ້ໝາຍເຖິງມິຕິໃໝ່ຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້. ການແນເປົ້າໃສ່ທະຫານ ອາເມຣິກັນໃນປະເທດ ຈໍແດນ ຫຼື ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຈໍແດັນ ໝາຍຄວາມວ່າການແນເປົ້ານີ້ແມ່ນກຳລັງຂະຫຍາຍອອກຈາກ ຊີເຣຍ ໄປຫາ ອີຣັກ ແລະ ຕອນນີ້ໄປຫາ ຈໍແດັນ.”
ສະນັ້ນຕໍ່ໄປແມ່ນຫຍັງ? ມັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍຜູ້ກ້າຫານສາມຄົນໃນການໂຈມຕີໃສ່ນຶ່ງໃນຖານທັບຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈັດການໄວ້ອາໄລສຳລັບທະຫານສາມຄົນຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ. ແລະ ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້. ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງພວກທ່ານໝົດທຸກຄົນ.”
The White House is under pressure to react after a drone strike Sunday killed three U.S. service members in Jordan, an act Washington blames on Iranian-backed militias operating in nearby Syria and Iraq.
On Monday, administration officials expressed confidence that Iran was behind the attack but did not give details. Nor would officials lay out their next move.
“I'm not going to telegraph any punches here from the podium. Nor will I get in front of the president or his decision-making. // As he said yesterday, we will respond. We'll do that on our schedule and our time, and we'll do it in the manner of the president's choosing, as commander-in-chief, will also do it fully cognizant of the fact that these groups, backed by Tehran, have just taken the lives of American troops.”
But, Kirby said, one thing is clear:
“We are not looking for a war with Iran. We are not seeking a conflict with the regime in the military way.”
Iranian officials on Monday denied responsibility.
"We are not seeking tensions even with America, inside or outside the region. The Islamic Republic of Iran seriously believes in political solutions to international and regional disputes."
The head of NATO, in Washington on Monday, also expressed his concerns and pointed a finger at Iran.
“We see Iran continue to destabilize the region. Iran also bears responsibility for backing terrorists who attack ships in the Red Sea. Tehran's behavior reminds us of what a world without rules looks like: unpredictable and dangerous, a world where our security becomes more expensive. “
It is also clear that this strike is part of the fallout from Israel’s ongoing military operation in Gaza after militant group Hamas conducted a stunning attack on civilians on October 7. And, analysts say, one more thing is clear:
“Clearly, the U.S. strategy — if it was, starting three months ago, not to let regional tensions escalate – that strategy has failed.”
And from Jordan’s capital – far from the drone strike — residents and analysts say they feel this represents a new phase in this conflict.
“This attack represents a new dimension of this conflict, actually. Targeting the American troops inside Jordan or on the Jordanian border represents that this targeting is expanding from Syria to Iraq and now to Jordan.”
So what now? It rests on these shoulders.
“We lost three brave souls in an attack on one of our bases. I’m asking for a moment of silence for all three of our fallen soldiers.” (Biden during moment) “And we shall respond. God bless you all.”
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