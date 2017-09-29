ທຳນຽບຂາວ ສົ່ງທະຫານ ແລະພະນັກງານ ລັດຖະບານກາງ ໄປເກາະ Puerto Rico

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ພະນັກງານລັດຖະບານກາງ 10,000 ຄົນ ຮວມ
ທັງທະຫານ 7,000 ຄົນ ກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ Puerto Rico ຮັບມືກັບຄວາມຫາຍ
ຍະນະ ທີ່ເກີດຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນມາເຣຍ.
ກຳປັ່ນໂຮງໝໍ Comfort ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ທີ່ມີ 1,000 ຕຽງນອນ ແລະມີຖານປະຕິບັດງານຢູ່ລັດ Virginia ມີກຳນົດທີ່ຈະອອກເດີນທາງເດີນທາງ ໄປສູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ
ໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ທີ່ປຶກກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Tom Bossert ກ່າວວ່າ Puerto Rico ປັດຈຸບັນນີ້ມີໂຮງໝໍ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານຢູ່ 44 ແຫ່ງ
ຂອງໂຮງໝໍທັງໝົດ 69 ແຫ່ງ.
ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ພົນໂທ Jeffrey Buchannan ນຳພາທະຫານທັງໝົດ ໃນ
ຄວາມພະຍາຍາມຮັບມືກັບໄພພິບັດຈາກເຮີຣິເຄນໃນ Puerto Rico ທີ່ເປັນດິນແດນ
ຂອງສະຫະລັດ.
ບັນດາຜູ້ຕິຕຽນໄດ້ກ່າວຫາ ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາວ່າ ບໍ່ໃຫ້ການຮັບມືໄວພໍ ກັບຄວາມ
ເສຍຫາຍຈາກເຮີຣິເຄນ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍ Pueto Rico ໃນວັນທີ 17 ກັນ ຍາ ທີ່ໄດ້ທຳ
ລາຍຕຶກອາຄານຕ່າງໆ ຕັດການສື່ສານຄົມມະນາຄົມ ແລະເກືອບທຳລາຍລະບົບໄຟ
ຟ້າທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານ Bossert ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນ ໄລຍະແປດມື້ລະຫວ່າງການ
ປະກາດພາວະສຸກເສີນທີ່ Puerto Rico ແລະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ນຳພາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ກູ້ໄພ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວວ່າ “ບໍ່ຕ້ອງການ
ນາຍພົນສາມດາວເມື່ອແປດມື້ກ່ອນ. ທ່ານ Bossert ຍັງກ່າວວ່າ ລາຍລະອຽດຈຳນວນ
ນຶ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວນັ້ນໄດ້ລ້າຊ້າໄປແລ້ວ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ການລາຍງານຂ່າວ
ໃນບາງກໍລະນີ ໄດ້ປາກົດວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໄວພໍ.”
ທ່ານ Russel Honore ຜູ້ທີ່ຖືກຍ້ອງຍໍຢ່າງສຸດຂີດ ໃນການບັງຄັບບັນຊາທະຫານ ຮັບມືຫລັງຈາກ ເຮຣິເຄນ Katrina ໃນປີ 2005 ກ່າວວ່າ ການສົ່ງທະຫານໄປ Puerto
Rico ຢ່າງໜ້ອຍສີ່ມື້ຊ້າໄປ.
ທ່ານ Honore ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸສາທາລະນະແຫ່ງຊາດວ່າ ເພາະວ່າໄລຍະຈາກແຜ່ນດິນ
ໃຫຍ່ ແລະການສູນເສຍ ລະບົບໄຟຟ້າຂອງ Puerto Rico “ເປັນເລື້ອງໃຫຍ່ ແລະການປະຕິບັດງານທີ່ຍາກວ່າ Katrina.”
ໃນການຕື່ນຕົກໃຈຈາກການຕິຕຽນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມ
ຊັບຊ້ອນຂອງການນຳສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໄປຍັງດິນແດນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນ
ລົມພາຍຸ.
ທີ່ປຶກກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນເກາະທີ່
ປິດລ້ອມ ເປັນດິນແດນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສະຫະລັດ.”
“ການຊັກຊ້າ ແລະຂອບເຂດຈຳກັດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງໄປຈາກລັດທີ່ຕິດຕໍ່ກັນຢູ່ໃນສະ
ຫະລັດ. ພວກເຮົາສາມາດນຳເອົາລົດບັນທຸກຫລາຍຮ້ອຍຄັນໄປຍັງລັດ Florida ແລະ
Texas ເພື່ອສ້ອມແປງສາຍໄຟຟ້າ. ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໃດ້ຢູ່ໃນ Puerto Rico.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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