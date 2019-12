ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຫາ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເພື່ອ “ຂອບ​ໃຈ​ທ່ານ ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ ທຳ​ລາຍ​ແຜນ​ການ​ໂຈມ​ຕີກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໄດ້ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ວັນ​ພັກ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ ຢູ່​ໃນ​ຣັດ​ເຊຍ.

​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ຂອງທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທີ່​ແຈ້ງ​ອອກ​ມາ​ນຶ່ງວັນຫຼັງ​ຈາກ ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ ໄດ້ເປີດ​ເຜີຍ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ ກ່າວວ່າ “ທັງ​ສອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ຮ່ວມ​ມື​ກັນ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ລະ​ຫ​ວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ. ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທັງ​ສອງ ຍັງ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ໃນ​ເລື້ອງສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ​ສາຍ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ສ​ະ​ຫະ​ລັດແລະ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາ​ວຸດ ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ.”

ສື່ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ຫຼື​ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ FSB ທີ່​ໄດ້​ກ່າ​ວ​ວ່າ ​ຊາວຣັດ​ເຊຍ​ສອງ​ຄົນ “ຜູ້​ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂຈມ​ຕີກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຢູ່​ທີ່ນະ​ຄອນ​ເຊນປີ​ເຕີ​ສ​ເບີກ ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ວັນ​ພັກປີ​ໃໝ່” ນັ້ນ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ ​ອີງຕາມ​ການ​ໃຫ້ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ສາຍ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ມົ​ສ​ກູ ແລະ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກໍ​ຍັງ​ມີຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງຢູ່ ທ່າມ​ກາງ​ການ​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ ແລະ​ການ​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕອບ​ໂຕ້ ຕໍ່​ການ​ບຸກ​ລຸກຢູ​ເຄ​ຣນຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ເມື່ອ 5 ປີ​ກ່ອນ, ການປ່ອຍ​ປະ​ລະ​ເລີຍ ຫຼື ​ການ​ໝົດ​ອາ​ຍຸ​ທີ່​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຂອງສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາ​ວຸດ ທີ່​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ນັ້ນ ແລະເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ການກະ​ທົບ​ໃນ​ດ້ານການ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ ແລະ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ໃນ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ບັນ​ຫາ ເຊັ່ນ​ວ່າ ຊີ​ເຣຍ ແລະ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທີ່​ລວມ​ຢູ່​ໃນ​ເລື້ອງ​ອື່ນໆ​ນຳ​ດ້ວຍ.

The White House says Russian President Vladimir Putin called President Donald Trump to "thank him for information the United States provided that helped foil a potential holiday terrorist attack in Russia."



"Both Presidents committed to continuingcounterterrorism cooperation between the two countries. The Presidents also discussed the state of relations between the United States and Russia and future efforts to support effective arms control," said a White House statement issued a day after a Kremlin read out of the phone call.



Russian media cited the Federal Security Service (FSB) as saying two Russians "who wanted to carry out [a] terror attack in St. Petersburg on New Year's holidays" were detained on the basis of the U.S. tip.



Relations between Moscow and Washington have been tense amid ongoing sanctions and counter-sanctions over Russia's invasion of Ukraine five years ago, the abandonment or looming expiration of milestone arms-control treaties, and seemingly clashing alliances and priorities in trouble spots like Syria and Venezuela, among other things.