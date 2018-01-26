ທໍານຽບຂາວ ສະເໜີ ກຳແພງ ລາຄາສູງ ແລະ ຫົນທາງທີ່ຍາວໄກ ໃນການເປັນສັນຊາດ ຂອງ ພວກໄຝ່ຝັນ

ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນອັນທີ່ທຳນຽບຂາວ
ກ່າວວ່າ ເປັນຂອບໃນການປະນີປະນອມກ່ຽວກັບເລື່ອງຄົນເຂົ້າເມືອງເພື່ອໃຫ້ບັນດາ
ສະມາຊິກສະພາຮັບເອົາ ຫລືປະຕິເສດ.
ສໍາລັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍຈຳນວນ 1 ລ້ານ 8 ແສນຄົນກຳລັງອາໄສຢູ່
ໃນສະຫະລັດທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ “ພວກທີ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນ” ທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ
ໂດຍຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ນັ້ນ ຈະມີຫົນທາງອັນ
ຍາວນານ ໄປສູ່ການໄດ້ຮັບສັນຊາດ ແລະມີເງື່ອນໄຂຫຼາຍໆຢ່າງ.
ສຳລັບພວກທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການປົກປ້ອງພວກເດັກ
ນ້ອຍ ທີ່ເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີເອກກະສານຫລື DACA ຕະຫລອດທັງບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນກໍ
ລະນີດຽວກັນນີ້ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 10 ຫາ 12 ປີ ໄປສູ່ການໄດ້ຮັບສັນ ຊາດ ພ້ອມດ້ວຍອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກ ຮັບການສຶກສາ ແລະມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍໜ້ອຍນຶ່ງກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີນີ້ໃນມື້ກ່ອນ ນັ້ນ
ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄວນບອກໃຫ້ພວກທີ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນຮູ້ວ່າ
“ຢ່າເປັນຫວ່ງ.”
ຂອບຂອງທຳນຽບຂາວກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພຊາຍແດນ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງກະທັນຫັນໂດຍລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ
ສີ່ມື້ກ່ອນທີ່ໄດ້ໝາຍກຳນົດໄວ້.
ອົງປະກອບອີກອັນນຶ່ງ ທີ່ແນ່ນອນວ່າຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດກາຢ່າງທີ່ຖ້ວນກໍຄືຕົ້ນທຶນ
ທີ່ເປັນຫົວໃຈໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະ ທານາທິບໍດີ
ກອງທຶນ 25 ພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງກຳແພງຢູ່ຕາມຊາຍແດນເມັກຊິໂກ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະມີການນຳໃຊ້ ສຳລັບດ່ານເຂົ້າອອກຕ່າງໆ ແລະເສີມ
ຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນຢູ່ຊາຍແດນພາກເໜືອທີ່ຕິດ ກັບການາດາ.
ການເຂົ້າເມືອງໂດຍອາໄສຄວາມເປັນຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ບາງຄົນເອີ້ນວ່າ “ຕ່ອງໂສ້” ຊຶ່ງພວກ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ ສາມາດຮັບປະກັນເອົາຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະບັນດາສະມາ ຊິກຄອບຄົວຄົນ
ອື່ນໆນັ້ນ ຈະຖືກຕັດ ແລະມີພຽງແຕ່ຜົວເມຍແລະລູກນ້ອຍຂອງ ຜູ້ເປັນສັນຊາດແລະຜູ້ທີ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມເທົ່ານັ້ນ ຈະມີສິດ.
ລັດຖະບານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິລະບົບຈົກສະຫລາກເອົາວີຊາ ສຳລັບບາງປະເທດ.
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງລັດຖະບານຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ "ນີ້ເປັນການມີຈິດໃຈ ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດແລ້ວ."
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