ທຳນຽບຂາວ ຍົກຍ້ອງ ໂຄງຮ່າງກົດໝາຍ ປະຕິຮູບປືນ ເປັນດັ່ງ 'ບາດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ'

ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຢາກ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທັງສອງພັກການເມືອງເຫັນ ພ້ອມນຳກັນຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອແນໃສ່ກົດໝາຍຕ່າງໆ ໃນການຄວບຄຸມປືນ ທີ່ເຄັ່ງຄັດ ປັບປຸງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ ແລະສະໜອງການບໍລິການ ທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່າມກາງການຍິງສັງຫານໝູ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍສິບຄົນ-ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຫຼາຍຄົນເປັນພວກໜຸ່ມນ້ອຍ-ດ້ວຍອາວຸດລະດັບຂອງທະຫານ ຊຶ່ງໄດ້ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ທ່ານໄບເດັນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນໃດໆ ເມື່ອບັນດານັກຂ່າວໄດ້ຖາມທ່ານໃນວັນຈັນ ວານນີ້ ວ່າ ທ່ານພໍໃຈກັບຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ໂດຍທັງສະມາຊິກສະພາ 10 ທ່ານຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ 10 ທ່ານຈາກ ພັກຣີພັບບລີກັນ ນັ້ນຫຼືບໍ່. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ເມື່ອວັນອາທິດຜ່ານມາ ວ່າ ແຜນການນັ້ນ “ບໍ່ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແຕ່ມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ໄປ ໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຈະເປັນຮ່າງກົດໝາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ກ່ຽວກັບ ປືນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະໄປຜ່ານລັດຖະສະພາ ໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ ຜ່ານມາ.”
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງແຄຣິນ ຊອງ-ປີແອຣ (Karine Jean-Pierre) ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂຄງຮ່າງນີ້ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປະຕິ ບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ປົກຄອງທັງຫຼາຍໃນເມືອງຢູວາລດີ ຂອງລັດເທັກຊັສ ບ່ອນທີ່ພວກເດັກນ້ອຍ 19 ຄົນ ແລະນາຍຄູ 2 ຄົນໄດ້ຖືກ ຍິງຕາຍ ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ ໂດຍຄົນຮ້າຍຕິດອາວຸດປືນຍາວ ແບບສົງຄາມ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ - ເພື່ອຈະ “ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ.”
ທ່ານນາງຊອງ-ປີແອຣ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຍິນດີທີ່ເຫັນອັນນີ້ ດັ່ງກັບບາດກ້າວໄປໜ້າ.” ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ດີ ອັນນີ້ ກ່ຽວກັບການຊ່ອຍຊີວິດຄົນ. ແລະເພາະສະນັ້ນ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກໍຈະ-ຢາກຈະເຫັນ-ລັດຖະສະພາອອກຮ່າງກົດໝາຍ ທ່ານຢາກເຫັນອັນນີ້ ຢູ່ເທິງ ໂຕະຂອງທ່ານ ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.”
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາສິ່ງທີ່ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫ້າມການ ຂາຍອາວຸດປືນທີ່ຍິງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ອັນເປັນອາວຸດທີ່ພວກມືປືນຍິງສັງຫານໝູ່ ມັກຈະເລືອກເອົາມານຳໃຊ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ແຕ່ທ່ານນາງຊອງ-ປີແອຣ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ຈະສືບຕໍ່ກົດດັນໃຫ້ຫ້າມອາວຸດປືນຄືນໃໝ່ອີກ ພ້ອມກັບການຂະຫຍາຍການກວດປະຫວັດອອກອີກ ກ່ອນໜ້າໃນການຊື້ປືນ ແລະໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນຜູ້ທີ່ທ່ານສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າອົງການຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບເຫຼົ້າ ຢາສູບ ປືນ ແລະວັດຖຸລະເບີດ ຫຼື ATF.
ສ່ວນສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ຕົນ “ບໍ່ໄດ້ເອົາຈຸດຢືນໃດໆກ່ຽວກັບ ‘ໂຄງຮ່າງນີ້.’ ພວກເຮົາຈະສະແດງຈຸດຢືນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ ໃນເວລາທີ່ມີຂໍ້ ຄວາມຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ແມ່ນມີອອກມາໃຫ້ໄດ້ທົບທວນຄືນ.”