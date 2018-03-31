ທຳນຽບຂາວ ພ້ອມແລ້ວ ຈະຈັດການແຂ່ງຂັນ ກິ້ງໄຂ່ປະຈຳປີ ໃນບຸນອິສເຕີ ວັນຈັນ ຈະມານີ້

ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດແຜນ ເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບ 140 ປີ ຂອງພິທີກິ້ງໄຂ່ ປະຈຳປີ
ໃນວັນບຸນອິສເຕີ້ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່່ເດີ່ນຫຍ້າກ້ຳໃຕ້ ຂອງທຳນຽບຂາວໃນ ວັນຈັນຈະມານີ້.
ນອກຈາກພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນຕາມປະເພນີ ເຊັ່ນການກິ້ງໄຂ່ໃນບຸນອິສເຕີ້ ການຊອກຫາໄຂ່
ການສະແດງໄຂ່ແຫ່ງຊາດແລະການນັ່ງອ່ານປື້ມແລ້ວ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ
Melania Trump ຍັງໄດ້ເພີ້ມບ່ອນຫຼິ້ນໂບລິ້ງຢູ່ເດີ່ນຫຍ້າ ໃຫ້ເປັນພິທີໃໝ່ສຳລັບປີນີ້ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ປະທານາທິບໍດີດາໂນລ ທຣໍາ ແລະບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວຄົນອື່ນໆ ພ້ອມດ້ວຍພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມ ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາຜູ້ຈັດພິທີຄາດວ່າ ຈະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເກືອບ 30,000 ຄົນ. ປີ້ສຳລັບພິທີດັ່ງ ກ່າວແມ່ນບໍ່ເສຍເງິນ ແຕ່ຕ້ອງຜ່ານການຈົກສະຫຼາກ ທາງອອນລາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕົ້ນ
ປີນີ້.
ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດໃນປີ 1878 ໃນສະໄໝລັດຖະບານຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີ ຣູເທີຟອດ ບີ. ເຮສ໌.
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