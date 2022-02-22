ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດຮັບຮູ້ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຕໍ່ເຂດໂດແນັດແລະລູຫານ ທີ່ປາກພາສາຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ເປັນປະເທດເອກກະລາດ ໂດຍລົງນາມໃນເອກກະສານທີ່
ປະເທດວ່າເຂດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງຢູເຄຣນອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ພວກຜູ້ນຳແບ່ງແຍກດິນແດນໃນເຂດທັງສອງໄດ້ອອກວີດີໂອ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປະກາດເອກກະລາດ.
ສະຖານທີ່
ເຂດໂດແນັດ ແລະລູຮານ ຊຶ່ງຮວມກັນແລ້ວແມ່ນຮູ້ໃນຊື່ ດອນບາສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນໃກ້ໆຊາຍແດນຣັດເຊຍ. ເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວມທັງບາງສ່ວນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານກີຢິບ ແລະບາງສ່ວນໂດຍພວກແບ່ງແຍກດິນແດນ. ອຸດສາຫະກຳຫຼັກຂອງຂົງເຂດແມ່ນບໍ່ຖ່ານຫີນ ແລະຜະລິດເຫຼັກ.
ພົນລະເມືອງ
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດໂດແນັດແລະລູຮານ ແມ່ນປາກພາສາຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງພວກຄົນງານຣັດເຊຍ
ເຂົ້າໄປໃນເຂດເດັ່ງກ່າວຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2. ໃນລະຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານມານີ້ ມົສກູໄດ້ອອກໜັງສືເດີນທາງຣັດເຊຍ ໃຫ້ແກ່ 720,000 ຄົນ ຫຼືປະມານນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງປະຊາກອນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.
ພວກກະບົດຄວບຄຸມ
ພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ນິຍົມຣັດເຊຍ ໃນເຂດໂດແນັດແລະລູຮານ ເຂົ້າຢຶດເອົາຕຶກໂຮງການຂອງລັດຖະບານໃນປີ 2014 ແລະປະກາດໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ເປັນເອກກະລາດ ໃນຖານະ “ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ.” ການເຄື່ອນໄຫວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດຮວມເອົາຢູເຄຣນເຂົ້າເປັນດິນແດນສ່ວນນຶ່ງຂອງ
ປະເທດຕົນ.
ການສູ້ລົບ
ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ມີຫຼາຍກວ່າ 14,000 ຄົນແລ້ວໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນການສູ້ລົບຢູ່ໃນເຂດດອນບາສ ລະຫວ່າງພວກກະບົດແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ນິຍົມຣັດເຊຍ ແລະທະຫານລັດຖະບານຢູເຄຣນ. ຢູເຄຣນແລະປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ກ່າວຫາຣັດເຊຍວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທັງໃນດ້ານທະຫານແລະດ້ານການເງິນ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ມົສກູໄດ້ປະຕິເສດ.
ທ່າມກາງທີ່ມີການສູ້ລົບກັນນັ້ນ ເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນມາເລເຊຍໄດ້ຖືກຍິງຕົກໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນໃນປີ 2014 ເຮັດໃຫ້ 298 ຄົນຢູ່ເທິງເຮືອບິນເສຍຊີວິດ. ການສືບສວນຂອງລະຫວ່າງປະເທດສະຫລຸບວ່າ ລູກສອນໄຟທີ່ສະໜອງໂດຍຣັດເຊຍ ໄດ້ຖືກຍິງ ຈາກເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກກະບົດແບ່ງແຍກດິນແດນນິຍົມຣັດເຊຍ. ແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນໃດໆ.
ເອກກະລາດ
ຫຼັງຈາກພວກກະບົດແບ່ງແຍກດິນແດນໃນເຂດໂດແນັດແລະລູຮານ ເຂົ້າຢຶດອຳນາດໃນປີ 2014 ແລ້ວ ພວກເຂົາກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງປະກາດເອກກະລາດ. ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີປະເທດໃດຮັບຮູ້ເທື່ອ. ໃນວັນຈັນວານນີ້ ປູຕິນໄດ້ປະກາດເອກກະລາດຂອງເຂດດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະກັບສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຣັດເຊຍ. ການປະກາດຂອງທ່ານມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກພວກຜູ້ນຳແບ່ງແຍກດິນແດນຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ ອອກວີດີໂອຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ເອກກະລາດ.
ຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບມິງສ໌
ການຮັບຮູ້ຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບມິງສ໌ສິ້ນສຸດລົງ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍເຕັມມາຈັກເທື່ອ. ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຊັນກັນໃນປີ 2014 ແລະ 2015 ທີ່ວ່ານີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງສອງເຂດ ທີ່ຢູ່ໃນຢູເຄຣນນັ້ນ ມີສິດໃນການປົກຄອງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເຂດແຍກໂຕອື່ນໆ
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຣັດເຊຍກໍໄດ້ຮັບຮູ້ເອກກະລາດຂອງ 2 ເຂດໃນປະເທດຈໍເຈຍທີ່ໄດ້ປະກາດແຍກໂຕ ຄືເຂດອັຟກາເຊຍ ແລະອອສຊີເຕຍໃຕ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຮັດສົງຄາມເປັນເວລາສັ້ນໆກັບຈໍເຈຍ ໃນປີ 2008. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ຣັດເຊຍກໍສົ່ງທະຫານຂອງຕົນໄປປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະສະເໜີໃຫ້ສັນຊາດແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
Some information in this report came from The Associated Press, Reuters and Agence France-Presse.
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