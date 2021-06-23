ໂຄງການອາຫານໂລກ ກ່າວວ່າ ໄພຫາຍະນະ ດ້ານຄວາມອຶດຫິວ ໄດ້ເຂົ້າໄປສູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງ ມາດາກາສກາ 

ຫົວໜ້າອົງການອາຫານໂລກ ຫຼື WFP ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ປະຊາຊົນໃນພາກໃຕ້ຂອງ ມາດາກາສກາ ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນ “ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່” ຄວາມອຶດຫິວ ແລະບາງສ່ວນ ຈຳນວນ 14,000 ຄົນແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບຄ້າຍຄືກັບຄົນຂາດອາຫານ.
ທ່ານເດວິດ ບີສລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວກຸ່ມນ້ອຍໆກຸ່ມນຶ່ງກ່ຽວກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວວ່າ “ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ແທ້ໆເລີຍວ່າ ມັນຮ້າຍແຮງປານໃດ” ຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຍັງປະເທດເກາະທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງອາຟຣິກາແຫ່ງນັ້ນ.
ທ່ານບີສລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງກິນເລີຍ ແລະຫຼາຍຄົນໃກ້ຈະຕາຍ. ຫົວໜ້າອົງການ WFP ໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງພວກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ລອດດ້ວຍຕົມແລະດອກໄມ້ຈາກຕົ້ນຕະ ບອງເພັດ ແລະ ພວກເດັກນ້ອຍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນມີສະພາບຈ່ອຍເຫຼືອງຈົນຜິວໜັງຢູ່ຕາມແຂນແລະຂາຂອງພວກເຂົາຢ່ອນລົງເປັນຊັ້ນໆ.
ທ່ານບີສລີ ເວົ້າວ່າ “ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຫັນຢູ່ໃນຮູບເງົາສະຫຍອງຂວັນ.”
ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍຮອບຕິດຕໍ່ກັນຈາກສະພາບແຫ້ງແລ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ການເກັບກ່ຽວທີ່ບໍ່ດີເລີຍ. ເມື່ອປີກາຍນີ້ ຝູງແມງຕັກແຕນທະເລຊາຍໄດ້ບິນເຂົ້າໄປໃນພາກຕະເວັນອອກຂອງອາຟຣິກາ. ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້ພາຍຸຝົນເຂດຮ້ອນສອງຫົວປາກົດວ່າ ໄດ້ຊ່ວຍບັນເທົາສະພາບແຫ້ງແລ້ງໃນບາງສ່ວນ ແຕ່ຈຳນວນນ້ຳຝົນທີ່ຕົກລົງມານັ້ນ ບວກກັບອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນ ໄດ້ກາຍເປັນສະພາບການທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການລະບາດຂອງກອງທັບໜອນ ທີ່ທຳລາຍພວກເຂົ້າສາລີ.
ທ່ານບີສລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງໃດໆທີ່ຂັບດັນໃຫ້ເກີດການອຶດຢາກເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ໃນພາກໃຕ້” ຊຶ່ງເປັນການກ່າວອ້າງເຖິງສາເຫດຫຼັກຂອງບັນຫາຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນດ້ານອາຫານ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະເທດອື່ນ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ມັນເປັນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໂດຍສະເພາະເລີຍ ມັນເປັນສະພາບແຫ້ງແລ້ງໂດຍສະເພາະ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.”
ຫຼາຍໆຄອບຄົວ ໄດ້ຂາຍທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ ຂາຍງົວຂອງພວກເຂົາ ແລະໝົດທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີ ເພື່ອຊື້ອາຫານ.
ຂອບເຂດຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້. ພວກຄົນຢູ່ໃນພາກໃຕ້ເຄິ່ງລ້ານ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງຈາກຄວາມອຶດຫິວ ພຽງບາດກ້າວດຽວ. ຕາມຫຼັງພວກເຂົາ ແມ່ນມີຢູ່ປະມານ 800,000 ຄົນຕື່ມອີກ. ສ່ວນຈຳນວນ 14,000 ຄົນ ທີ່ມີສະພາບຄ້າຍຄືກັບຄົນຂາດອາຫານຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ອົງການ WFP ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຕົວເລກຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ອາດເພີ້ມຂຶ້ນສອງເທົ່າໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຈະມາເຖິງນີ້.