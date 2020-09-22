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ຢູໂຣບ ຕາເວັນຕົກ ເຮັດວຽກຢ່າງຮີບເລັ່ງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ ການກັກບໍລິເວນ ທົ່ວປະເທດ

ຕົວຫຼວດລົມກັບແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໃນຊຸມຊົນ ວາເຢກາສ ໃນວັນທຳອິດຂອງການກັກບໍລິເວນສ່ວນນຶ່ງ ພາຍໃນເຂດທີ 6, ທ່າມກາງການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ, ສເປນ. 21 ກັນຍາ, 2020.

ບັນດາປະເທດ ຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ແມ່ນກຳລັງຮີບເລັ່ງເພື່ອລະງັບການຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຄື້ນທີສອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ດ້ວຍການກຳນົດໃຊ້ຂໍ້ຫ້າມໂຣກລະບາດທີ່ໄດ້ຍົກເລີກໄປພາຍບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ຫຼື ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພິຈາລະນາທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງການສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ມາດຕະການກັກບໍລິເວນທົ່ວປະເທດຄືນໃໝ່.

ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນກໍແມ່ນວ່າ ມັນຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼືບໍ່.

ຈາກອັງກິດ, ເຊິ່ງໄດ້ຫ້າມການເຕົ້າໂຮມກັນໃນສັງຄົມມາດົນກວ່າ 6 ເດືອນ ແລະ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະລົງໂທດປັບໃໝຕໍ່ຜູ້ລ່ວງລະເມີດຂ້າມເຂດແດນ, ຫາ ສເປນ, ເຊິ່ງນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກັກບໍລິເວນໃນເວລານີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແມ່ນກຳລັງດີ້ນຮົນທີ່ຈະຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອຄື້ນທີສອງ ໃນຂະນະທີ່ຍັງເປີດໂຮງຮຽນຢູ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະຊາຊົນໄປເຮັດວຽກຄືເກົ່າ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດຢູໂຣບທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ມັນຈະຂຶ້ນກັບສາທາລະນະໃນທີ່ສຸດ, ຖ້າການກັກບໍລິເວນແມ່ນຈຳເປັນ. ເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າ ກົດລະບຽບການຢູ່ຫ່າງກັນທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ການໃສ່ໜ້າກາກທີ່ຮອບຄອບຈະຊ່ວຍຕ່າວປີ້ນການຕິດໂຣກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼືຢ່າງໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ມັນຊ້າລົງ.

ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກຂອງ ອັງກິດ ທ່ານ ແມັດ ແຮນຄຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າພວກເຮົາຢາກຫຼີກລ່ຽງມາດຕະການທົ່ວປະເທດ ແລະ ການດຳເນີນການເພີ່ມເຕີມພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້, ແຕ່ພວກເຮົາມີແຕ່ຈະເຮັດໄດ້ຖ້າທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຕ່າງໆ.”

ການກັກບໍລິເວນທົ່ວປະເທດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ຖ້າພວກຄົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບ ປ່ຽນການປະພຶດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນລາຍງານຜູ້ໃດທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງການຢູ່ປ່ຽວ ຫຼື ກົດລະບຽບຫົກຢ່າງ, ໂດຍເຕືອນວ່າຕຳຫຼວດ “ຈະລົງໂທດໜັກຕໍ່ຄົນທີ່ເຮັດສິ່ງບໍ່ຖືກ ຕ້ອງ”.

ການແຈ້ງຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຄັດຄ້ານຈາກບາງຊຸມຊົນ ດ້ວຍບັນດານັກວິຈານເວົ້າວ່າ ມັນຈະປ່ຽນ ອັງກິດ ໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄົນເຈົ້າກີ້ເຈົ້າການ.

ໃນ ສກັອດແລນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ນິໂຄລາ ສເຕີເຈິນ, ໄດ້ກ່າວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ, “ບໍ່ມີໃຜຢາກເຫັນການກັກບໍລິເວນຢ່າງເຕັມທີ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ. ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດພວກເຮົາຢາກຮັກສາໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງລ້ຽງເດັກໃຫ້ເປີດຢູ່ຄືເກົ່າ ເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນສຳຄັນຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຢູ່ດີເປັນສຸກທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງພວກເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຊໍ່າໃດ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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