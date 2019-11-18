ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທີ່ດຳເນີນການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ສຳລັບສັບປະດາທີສອງ ທີ່ວຸ້ນວາຍ ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ຂອງພະຍານທີ່ສຳຄັນທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ມີກຳນົດ ຈະມາໃຫ້ການກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຊຸກຍູ້ ຢູເຄຣນ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນນຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ແຂ່ງທີ່ນຳໜ້າໝູ່ຄົນນຶ່ງ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020 ກໍຄື ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ນັ້ນແນວໃດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ໄດ້ກັກການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານທະຫານທີ່ ຢູເຄຣນ ຕ້ອງການ ໄວ້ຊົ່ວຄາວ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານ ທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະອະດີດ ອີກ 8 ທ່ານ ຈະມາປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ເພື່ອໃຫ້ປາກຄຳ ທີ່ຈະຖືກຖ່າຍທອດສົດຜ່ານທາງໂທລະພາບທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຕົວຕັ້ງຕົວຕີຜູ້ນຶ່ງ ກໍຄື ທ່ານ ກໍຣດັນ ຊອນແລັນ (Gordon Sondland) ຜູ້ທີ່ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື ອີຢູ ທີ່ໄດ້ມີກຳນົດຈະມາປາກົດຕົວ ໃນວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້.
ໃນການດັດແປງຄຳໃຫ້ການແບບປິດລັບ ຂອງທ່ານ ຊອນແລັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ບໍລິຈາກເງິນເພື່ອການເມືອງ ຈຳນວນນຶ່ງລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ທ່ານທຣຳ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳອີຢູ ໃນນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌ ຂອງແບລຈ້ຽມ ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ກ່າວເຕືອນ ທີ່ປຶກສາຄົນນຶ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ວ່າ ຕົນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານທະຫານຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຕົນຕ້ອງການນັ້ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຜູ້ນຳຂອງ ກີຢິບ ໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເປີດການສືບສວນສອບສວນ ທ່ານໄບເດັນ ຢ່າງເປີດເຜີຍ.
ມັນເປັນການຕອບແທນຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຫຼືເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ເອີ້ນໃນພາສາລາຕິນ ວ່າ quid pro quo ທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເລີຍ ແຕ່ມັນເປັນສູນກາງໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຈະຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ຄົນທີ 45. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການກະທຳຜິດໃດໆ ແລະໄດ້ກ່າວເຍາະເຍີ້ຍການພະຍາຍາມຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວນັ້ນວ່າ ເປັນການດຳເນີນງານທີ່ຫລອກລວງ. ແລະໃນທີ່ສຸດ ທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ປ່ອຍການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານທະຫານ ມູນຄ່າ 391 ລ້ານໂດລາ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ ໂດຍປາດສະຈາກ ການເປີດການສອບສວນທ່ານໄບເດັນ ໂດຍ
ຢູເຄຣນ.
ສ່ວນພະຍານຜູ້ສຳຄັນອື່ນໆ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງ ກໍໄດ້ຢືນຢັນ ການໃຫ້ການຂອງທ່ານ ຊອນແລນ. ໃນບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການແບບສ່ວນຕົວ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ທ່ານທິມ ມໍຣີສັນ ທຶກປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວເມື່ອທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ ວ່າ ທ່ານຊອນແລນ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບທ່ານທຣຳ ປະມານ 6 ຄັ້ງໃນສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ແລະໄດ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງຢູເຄຣນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ອຍ ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານທະຫານທີ່ ກີຢິບ ຕ້ອງການ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ໃນການແລກປ່ຽນກັບ ການເປີດການສືບສວນສອບສວນດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນຜົນປະໂຍດທາງການເມືອງແກ່ທ່ານ ທຣຳ.
ທ່ານ ມໍຣີສັນ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບທ່ານ ຊອນແລນ ວ່າ “ຂໍ້ບັງຄັບຂອງທ່ານ ຈາກທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນໃຫ້ໄປເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ.”