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ທະນາຄານໂລກ ຄາດວ່າ ເສດຖະກິດລາວ ຈະຂະຫຍາຍໂຕ 6.7 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2018

ທະນາຄານ​​ໂລ​ກ ຄາດ​ວ່າ ​ເສດຖະກິດ​ລາວ​ ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕ ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​.

ທະນາຄານໂລ​ກຄາດ​ວ່າ ​ເສດຖະກິດ​ລາວ​ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ໃນ​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ
6.7 ເປີ​ເຊັນ ​ໃນ​ປີ 2018 ນີ້ ຊຶ່ງ​ຖື​ເປັນອັນ​ດັບ​ 2 ​ໃນ​ເອ​ເຊຍ ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​
ກຳ​ປູເຈຍ​ຈະ​ຂະຫຍາຍໂຕ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທະນາຄານໂລກໄດ້​ສະ​ເໜີລາຍ​ງານສະພາວະດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ໃນ​ພູມີພາກ​ເ​ອເຊຍຕາ​
ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້ ຫຼື​ອາ​ຊຽນ​ເມື່ອ​ບໍ່​ນານ​ມາ​ນີ້ວ່າ ເສດຖະກິດໂດຍ​ລ​ວ​ມ ຂອງ​ອາ​ຊຽນ
​ໃນ​ປີ 2017 ​ໄດ້​ຂະຫຍາຍໂຕ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ໃນ​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 5.1 ​ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2016
ສ່ວນ​ໃນ​ປີ 2018 ນີ້​ກໍ​ຄາດໝາຍ​ວ່າ​ເສດຖະກິດ​ໂດຍ ລວມຂອງ​ອາ​ຊຽນ ຈະ​ຂະຫຍາຍ​
ໂຕ​ເພີ້​ມຂຶ້ນໃນ​ອັດຕາ​ສ​ະ​ເລ່ຍ 5.2 ​ເປີ​ເຊັນທຽບ​ໃສ່ປີ 2017 ​ແລະ​ປະ​ເທດທີ່​ເສດຖະກິດ
ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕເພີ້ິມຂຶ້ນສູງ​ສຸດ​ທີ່ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 6.8 ​ເປີ​ເຊັນ ຄື​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ສ່ວນ​ເສດ
ຖະກິດ​ຂອງລາວ​ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ໃນ​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 6.7 ​ເປີ​ເຊັນ ຊຶ່ງ​ຖື​ເປັນ
ອັນ​ດັບ​ທີ 2 ​ໃນ​ອາ​ຊຽນດ້ວຍກັນ.

ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ຄະນະ​ຊ່ຽວຊານ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ພັດທະນາເອ​ເຊຍ (ADB) ກໍ​ໄດ້​ຄາດ
ໝາຍ​ວ່າ​ເສດຖະກິດໃນ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2018 ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ໃນ​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ
7 ​ເປີ​ເຊັນ ຊຶ່ງ​ສູງ​ກວ່າ​ຄາດໝາຍ​ຂອງ​ທະນາຄານໂລກ​ ​ແຕ່​ວ່າ​ທາງ​ທະນາຄານ​ໂລກ ​
ແລະ ADB ກໍ​ເຫັນ​ກົງ​ກັນວ່າ​ລາວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນຫາ​ເງິນ​ເຟີ້​ທີ່​ຈະ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ໃນ
​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 3 ​ເປີ​ເຊັນ ຫາ 5 ​ເປີ​ເຊັນ ​ເນື່ອງ​ຈາ​ການ​ປັບ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ລາຄາ​ສິນຄ້າ ທີ່​
ລາວ​ນໍາເຂົ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ​ລັດຖະບານ​ລາວ​ກໍ​ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້
​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ພາບ ຊຶ່ງ​ຕໍ່​ກໍລະນີ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ລັດຖະບານ​ລາວກໍ​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ດ້ວຍ​ການ
​ປະຕິບັດ​ມາດ​ຕະການ​ທາງ​ການ​ເງິນ ​ແລະ​ການ​ທະນາ​ຄາ​ນຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​
ສົມ​ພາວ ​ໄຟ​ສິດ ຜູ້​ວ່າການ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ:

“ທະນະ​ຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເງິນ​ຕາ​ແລະ ປ່ຽນອັດຕາ​
ແລກປ່ຽນ ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ໃຊ້ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ ສປປ ລາວ
ອັດຕາ​ສ່ວນ​ເງິນ​ໃນ​ພາກ​ບັງຄັບ​ນັ້ນຈະ​ດັດ ​ແລະ​ປັບ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ຈຳ​ເປັນ ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​
ຕະຫລາດ​ລະຫວ່າງ​ທະນາຄານ​ກັບ​ຕະຫຼາດເປີດ ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ ​ແລະ
​ມີ​ປະສິດທິພາບ​ສູ​ງ ຊຸ​ກຍູ້​ໃຫ້ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ຈຳໜ່າ​ຍພັນທະບັດໃຫ້​ມີ​ຫຼາຍ​ຮູບ
​ແບບ​ເພື່ອ​ລະດົມ​ທຶນ​ໃຫ້​ເພີ້​ມຂຶ້ນ ສືບ​ຕໍ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ກຳນົດ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ ຂອງ
​ບັນດາຄາ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ.”

ພ້ອມກັນ​ນີ້ ADB ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ການຄາດໝາຍ​ດ້ວຍ​ວ່າພາກ​ບໍລິການ​ໃນ​ລາວ ຈະ​ຂະ​
ຫຍາ​ຍ​ໂຕ​ເພີ້​ມຂືຶ້ນ​ໃນ​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 9 ​ເປີ​ເຊັນ ສ່ວນ​ພາກ​ອຸດສາຫະກຳ ​ຫັດຖະ​ກໍາ
​ແລະ​ພາກ​ກະສິກໍາປ່າ​ໄມ້​ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ໃນ​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 8 ​ເປີເຊັນ ​ແລະ
2.8 ​ເປີ​ເຊັນ ຕາມ​ລຳດັບ ຂະນະ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ລາວກໍ​ໄດ້​ວາງ​ຄາດໝາຍການຂະ​
ຫຍ​າຍ​ໂຕ​ພາກ​ອຸດ​ສາ​ຫະກຳ​ໄວ້​ທີ່​ລະດັບ 9.1 ເປີ​ເຊັນ ພາກ​ບໍລິການ 6.4 ​ເປີ​ເຊັນ
ພາກກະສິກຳ 2.8 ​ເປີ​ເຊັນ ​ແລະ​ພາສີ​ອກອນ​ການ​ຄ້າ​ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ​ຈະ​ຫະຫຍາ​ຍ
​ໂຕໃນ​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 9 ​ເປີ​ເຊັນ​ຕາມ​ລຳດັບ.

ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ລັດຖະບານລາວ​ໄດ້​ວາງ​ຄາດໝາຍ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ໄວ້​
ທີ່​ລະດັບ 7 ​ເປີ​ເຊັນເທົ່າກັບ​ຄາດໝາຍ​ຂອງ ADB ​ແລະ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕ​ໃນ​ລະດັບ​
ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມູນ​ຄ່າ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ໃນ​ພາກ​ບໍລິການ​ກວມເອົາ 41.68 ​ເປີ
​ເຊັນ​ຂອງ GDP ສ່ວນພາກ​ອຸດສາຫະກຳ ພາກ​ກະສິກຳ ​ແລະ ພາສີ​ອາກອນການຄ້າ​
ຂາອອກ ຂາ​ເຂົ້າ​ນັ້ນຈະ​ກວ​ມ​ເອົາ 30.79 ​ເປີ​ເຊັນ ​15.73 ​ເປີ​ເຊັນ ແລະ 11.8 ​ເປີ​ເຊັນ
ຕາມ​ລຳ​ດັບ.

ແຕ່ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມໃນ​ແຜນການ​ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານ​ມາ ລັດຖະບານ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ວາງ​ຄາດ
ໝາຍ​ການ​ຂະຫຍາຍໂຕ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ໄວ້​ທີ່​ລະດັບ 7 ​ເປີ​ເຊັນ ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ​ຫາກ​
ແຕ່​ສາມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ແທ້​ທີ່​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 6.83 ​ເປີ​ເຊັນ ​ເທົ່ານັ້ນ ​ໂດຍ​ມີ​ມູນ
​ຄ່າ​ຜະລິດຕະ​ພັນ​ລວມ 129,683 ຕື້​ກີບ ​ຫຼື 16,210 ລ້ານ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ ທີ່ຖົວ
ສະ​ເລ່ຍ​ເປັນ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ທີ່​ລະດັບ 2,341 ​ໂດ​ລາຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ.

ທາງ​ດ້ານ​ກອງ​ທຶນ​ການ​ເງິນ​ສາກົນ (IMF) ລະບຸ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ລາວ​ຈະຕ້ອງຈັດ​ເກັບ
​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ໄດ້​ບໍ່​ໜ້ອຍ​ກວ່າ 25,452 ຕື້​ກີບ ​ຄິດ​ເປັນ 17​.02 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ GDP ​ແລະ
​ຈະ​ຕ້ອງ​ຄຸມ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຢູ່​ທີ່​ມູນ​ຄ່າ​ບໍ່​ເກີ​ນ 32,809 ຕື້​ກີບ ຄິດ​ເປັນ 21.94 ​ເປີ​ເຊັນ
ຂອງ GDP ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕ້ອງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວິ​ໃນ​ການເງິນ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມງວດ ທັງ​ຈະຕ້ອງ
​ນໍາ​ໃຊ້​ເທັກ​ນິກທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ໄນ​ການ​ຈັດ​ເກັບ​ລາ​ຍຮັບພາສີ​ອາກອນດ້ວ​ຍຈຶ່ງ ​ຈະ​ຄວບ
ຄຸມ​ການ​ຂາດດຸນ​ງົບປະມານ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 7,357 ຕື້​ກີບ​ ຫຼື 4.92 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ
GDP ​ໃນ​ປີ 2018 ​ແຕ່​ໃນ​ປີ 2017 ລັດຖະບານ​ລາວ​ຂາດດຸນ​ງົບປະມານ​ເຖິງ
8,019 ຕື້​ກີບ ຄິດ​ເປັນ 6.18 ​ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ​ໂດຍ​ຍັງ​ບໍ່ລວມໜີ້​ເງິນ​ກູ້ 6,216
ຕື້​ກີບ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ລາວ​ໄດ້​ສຳ​ລະ​ຄືນ​ໃນ​ປີ 2017 ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດຖະ
ບານ​ລາວ​ຕ້ອງ​ຂາດ​ດຸນທຶນ​ໝຸນວຽນ​ເຖິງ 20 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ GDP ​ໃນ​ປີ 2018
ນີ້​ອີກ​ດ້ວຍ.

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