ອາກາດທີ່ຮ້ອນເອົ້າຂຶ້ນ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຕາມຈຸດຕ່າງໆຂອງໂລກ ອີງຕາມລາຍງານສະບັບໃໝ່

ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມປ່ຽນແປງເທົ່ານັ້ນ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາ ກາດຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຖາວອນ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພູມີປະເທດຂອງໂລກ ມີການປ່ຽນແປງໄປສູ່ທາງ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍນຳດ້ວຍ ອີງຕາມການຊັ່ງຊາຮອບໃໝ່ ຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ໜ່ວຍສືບລັບແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ລາຍງານຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຮັດຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີນີ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະໃຫ້ປະເຊີນໜ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍເຕືອນວ່າ ບໍ່ມີປະເທດໃດທີ່ຈະລອດພົ້ນແລະບາງເຂດຂອງໂລກ ອາດຈະໄປຮອດຈຸດທີ່ພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງແລ້ວ.
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຂອບຍຸດທະສາດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ມາບັນຈົບຄົບກັນກັບແຮງຜັກດັນອື່ນໆໂດຍສະເພາະທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ພູມີສາດການເມືອງແລ້ວ ເທັກໂນໂລຈີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໆ ແລະທ່າອຽງຂອງປະຊາກອນໂລກແລ້ວ ມັນຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງໃໝ່.”
ຂອບຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ຍັງເວົ້າວ່າ “ຜົນກະທົບທີ່ຄ່ອຍໆເກີດຂຶ້ນຈາກທ່າອຽງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ການມີສະຖຽນລະພາບພາຍໃນປະເທດ ໂດຍຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຂົງເຂດແລະເຂດຊາຍແດນແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນແກນກາງຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ກະກຽມຮັບມື ກັບການຄາດການໃນແງ່ຮ້າຍທີ່ສຸດ ຈາກການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຂອງຜູ້ຄົນ ຊຶ່ງຈະພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນຄວາມສົມດູນທາງດ້ານອຳນາດຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນໆ ຊຶ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງປະເທດພັງທະລາຍລົງ ແລະຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກ “ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”
ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ການຊ່ວງຊິງເພື່ອຄວາມໄດ້ປຽບໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າຈະເປັນຂອງປະເທດທີ່ສາມາດ ແລະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວທາງດ້ານຍຸດທະສາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມໂຕຈິງ.”
ການຊັ່ງຊາຄວາມສ່ຽງ ຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ເຕືອນວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ມີທ່າ ທາງວ່າຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຢູ່ໃນຢ່າງໜ້ອຍ 4 ເຂດ ຄືພາກຕາເວັນອອກກາງແລະເອເຊຍໃຕ້ ອາຟຣິກາ ຢູໂຣບ ອາເມຣິກາກາງແລະອາເມຣິກາໃຕ້ ຊຶ່ງສາມເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ມີທ່າທາງວ່າຈະພາໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳເພີ້ມຂຶ້ນ.
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