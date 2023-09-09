ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຈິສຕິກ ພາກ ໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງທີ່ເວນຄືນຈາກປະຊາຊົນໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ພຽງແຕ່ 12 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຂອງຈຳນວນທີ່ຖືກກະທົບທັງໝົດ.
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປີດເຜີຍວ່າການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດພັດທະນາໂຄງການ ວຽງຈັນ ໂລຈິສຕິກ ພາກ ເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ທຳການເວນຄືນນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ປາກົດວ່າບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບໄດ້ພຽງແຕ່ 19 ລາຍຫຼື 12 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຈາກຜູ້ຖືກກະທົບທັງໝົດ 89 ລາຍທັງຍັງປາກົດດ້ວຍວ່າໄດ້ມີການປັບຫຼຸດຄ່າເວນຄືນລົງອີກ ທັງທີ່ຄ່າເວນຄືນຄ່າເວນຄືນທີ່ກຳນົດໄລຍະທີ່ຜ່ານານັ້ນເປັນອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳຕໍ່ປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ເຄັ່ງຮ້ອນທີ່ສຸດຂອງເມືອງຫາດຊາຍຟອງແມ່ນບັນຫາກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍໂຄງການລົງທຶນເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການລົງທຶນຂອງ ໂລຈິສຕິກ ເຂົາເອີ້ນວ່າທ່າບົກທ່ານາແລ້ງດົງໂພສີຫັ້ນ ດິນຢູ່ໃນໂຄງການໂລຈິສຕິກ ມີທັງໝົດ 89 ຕອນໃນ 89 ຕອນນັ້ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພຽງແຕ່ 19 ຕອນໃນ 51.1 ເຮັກຕານີ້ ສະນັ້ນຍັງຕ່ຳທຽບໃສ່ເປີເຊັນກໍໄດ້ແຕ່ 12 ເປີເຊັນໃນ 89 ຕອນຫັ້ນນະ ສະນັ້ນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຄອງຄອຍຫັ້ນແຫຼະ.”
ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນລາວ ທີ່ໄດ້ເວນຄືນທີ່ດິນກັບສິ່ງປູກສ້າງຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ 8,139 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ ກໍສາມາດຕົກລົງແລະຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວ ໄດ້ແລ້ວ 7,306 ຄອບຄົວ ຄິດເປັນມູນຄ່າຊົດເຊີຍ 1,530.52 ຕື້ກີບ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 833 ຄອບຄົວທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາເງິນຊົດເຊີຍໃນມູນຄ່າ 313.48 ຕື້ກີບ ເພາະເຫັນວ່າ ການຊົດເຊີຍມີອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ລວມທັງບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຕົວຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເລີຍ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການລະດັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ-ແກ້ໄຂຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ງາມປະສົງ ເມືອງມະນີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ:
“ສຳລັບງົບປະມສານໃນການຊົດເຊີຍທັງໝົດ ທີ່ວ່າໝວດເຮົາໂອນໃຫ້ທາງແຂວງແລະນະຄອນຫຼວງຫັນປະມານ 1,844 ຕື້ກີບເນາະ ຊຶ່ງໃນນີ້ ມີຂອງລັດຖະບານເຮົາແມ່ນ 1,347 ຕື້ກີບ ແລະຂອງບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ 493 ຕື້ກີບ ກະຖືວ່າ ປະຕິບັດຄ່າຊົດເຊີຍປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ປະມານ 83 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ໂອນໄປແລ້ວ ຍັງເຫຼືອປະມານ 310 ຕື້ ກະຖືວ່າ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຫັ້ນສືບຕໍ່ຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເນາະ ການເບີກຈ່າຍກໍຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີເອກະສານສອດຄ່ອງກັບຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຕົວຈິງ ຕາມບັນຊີທີ່ຮັບຮອງຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.”
ທັງນີ້ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 8,139 ຄອບຄົວໃນເຂດ 13 ເມືອງຂອງແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທີ່ດິນທີ່ຖືກເວນຄືນ 3,832 ເຮັກຕາ ສິ່ງປູກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ຕົ້ນໄມ້ກວ່າ 1 ລ້ານຕົ້ນ ຫາກແຕ່ວ່າ ກໍຍັງປາກົດມີ ການຊັກຊ້າໃນການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍເລື້ອຍມາ ໂດຍການຊົດເຊີຍຢູ່ໃນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ ຫລວງພະບາງ ມີອັດຕາສະເລ່ຍ 11,000 ຫາ 80,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ສ່ວນທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະນະ ຄອນວຽງຈັນນັ້ນ ມີອັດຕາຊົດເຊີຍລະຫວ່າງ 15,000 ຫາ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ຊຶ່ງກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ (Land Information Working Group) ລາຍງານວ່າ ທີ່ດິນຢູ່ທີ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ ມີລາຄາສະເລ່ຍທີ່ 1.3 ລ້ານກີບຕໍ່ຕາແມັດ ແຕ່ກໍມີການຊົດເຊີຍທີ່ອັດຕາ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດຄິດເປັນ 10 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຂອງລາຄາຊື້ຂາຍຕົວຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ຍອມຮັບການຊົດເຊຍທີ່ມີອັດຕາທີ່ຕ່ຳເກີນໄປດັ່ງກ່າວ.
ສ່ວນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ກໍຍັງໄດ້ຮັບສິດໃນການເວນຄືນທີ່ດິນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານີນະຄອນວຽງຈັນ 1,000 ເຮັກຕາ ສະຖານີທີ່ເມືອງໄຊ 1,000 ເຮັກຕາ ສະຖານີວັງວຽງ 500 ເຮັກຕາ ແລະສະຖານີຫລວງພະບາງ 500 ເຮັກຕາທີ່ແນໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ ໂລຈິສຕິກ ລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ ແລະອາຊຽນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບວົງຈອນ.