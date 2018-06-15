ທາງການລາວຈະຫລຸດກຳລັງແຮງງານໃນພາກກະສິກຳ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໃຫ້ໄດ້ 10 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະເທັກໂນໂລຈີທັນ
ສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານຫລ້າ ສາຍນວນທະສິງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເຂດນະຄອນວຽງຈັນ
ຢືນຢັນວ່າການລົງທຶນໃນພາກອຸດສາຫະກຳ ແລະພາກບໍລິການຢູ່ໃນເຂດນະຄອນວຽງ
ຈັນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ການຜະລິດດ້ານກະສິກຳໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫລຸດລົງນັບມື້ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ກຳລັງແຮງງານໃນພາກກະສິກຳ ມີຈຳນວນຫລຸດໜ້ອຍລົງດ້ວຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ບັນຫາ
ດັ່ງກ່າວດ້ວຍການເພີ້ມປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດດ້ານກະສິກຳຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ
ທັງນີ້ດ້ວຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນ
ການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຈະຕ້ອງຫລຸດກຳລັງແຮງງານໃນພາກກະສິກຳລົງໃຫ້ໄດ້
ສະເລ່ຍ 10 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ຈາກປັດຈຸບັນເຖິງປີ 2020 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫລຸດຈຳ
ນວນຊາວນານັ້ນດັ່ງທີ່ທ່ານຫລ້າສາຍ ຢືນຢັນວ່າ”
“ຄາດໝາຍນຶ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກ ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ ເຮົາຕ້ອງຫລຸດແຮງງານຄົນເຮັດນານີ້ຫັ້ນລົງໃຫ້ໄດ້ 10 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງ
ໃນນີ້ກໍເຫັນວ່າສະເພາະຄວາມໝາຍຂອງການຫລຸດແຮງງານຊາວນາລົງໃນ 10
ເປີເຊັນໃນແຕ່ລະປີຫັ້ນຂອງກະສິກຳເຮົາແມ່ນຕີວ່າການຫັນປ່ຽນຈາກການເຮັດນາ
ດ້ວຍຕີນມືນີ້ໄປເຮັດນາດ້ວຍນຳໃຊ້ກົນຈັກທັນສະໄໝ ແລະນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ
ເທັກໂນໂລຈີເຂົ້າມາແທນ.”
ທາງດ້ານພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ລາຍງານວ່າ
ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ ຫຼື (GDP) ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນປີ 2017 ມີມູນຄ່າ
ລວມ41,182 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງໃນນີ້ພາກອຸດສາຫະກຳກວມເອົາ 47 ເປີເຊັນ ພາກບໍລິການ
ກວມເອົາ36 ເປີເຊັນ ແລະພາກກະສິກຳກວມເອົາ 17 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄາ GDP ຊຶ່ງ
ກໍໝາຍຄວາມພາກອຸດສາຫະກຳ ແລະພາກບໍລິການມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ແຮງ
ງານຫຼາຍກວ່າພາກກະສິກຳນັ້ນເອງ.
ສ່ວນທ່ານນາງລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ຢືນຢັນວ່າເປົ້າໝາຍສຳຄັນຂອງການພັດທະນາດ້ານ
ແຮງງານໃນຕະຫລອດປີ 2018 ນີ້ຄືຄວບຄຸມອັດຕາການຫວ່າງງານ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່
ເກີນ 2 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນແຮງງານທັງໝົດໃນນະຄອນວຽງຈັນ ໂດຍຈະມີການພັດ
ທະນາເພື່ອຍົກລະດັບຝີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 15,000 ກວ່າຄົນ ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການ
ຈ້າງງານໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 35,000 ກວ່່າຄົນ ດ້ວຍການຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ ເພື່ອ
ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງ ງານ ແລະຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັນ ໂດຍ
ການຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງປີ 2018 ເມື່ອວັນທີ 4 ຫາ 8 ພຶດສະ
ພາທີ່ຜ່ານມາກໍປາກົດວ່າມີບໍລິສັດເອກກະຊົນ 250 ກວ່າບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າຮວມໃນງານ
ແລະໄດ້ມີການຕົກລົງຈ້າງງານໃໝ່ 2,000 ກວ່າຄົນ ທັງມີແຮງງານທີ່ລົງທະບຽນສະ
ໝັກງານໄວ້ກັບບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ຄຸນນະ
ພາບຝີມືແຮງງານລາວ ຍັງຫ່າງໄກຈາກລະດັບມາດຕະຖານສາກົນໃນທຸກດ້ານ ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເລັ່ງການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອລະດັບຄຸນນະພາບ
ຝີມືແຮງງານລາວໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດແຮງງານໃນຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະໃນປັດຈຸບັນແຮງງານໃນລາວໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດແຂ່ງ
ຂັນກັບແຮງງານຕ່າງຊາດໄດ້ໃນທຸກໆດ້ານຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າ
ນັ້ນເອງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະພັດທະນາແຮງງານມີຝີມືໃຫ້
ໄດ້ 658,000 ກວ່າຄົນພາຍໃນປີ 2020 ຫາກແຕ່ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ກໍ
ລະບຸວ່າລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມເອກກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງຊາດໃຫ້ລົງທຶນ
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາຊັ້ນສູງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະການຂາດແຄນງົບປະມານ
ຂອງລັດຖະບານລາວເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໄດ້
ຢ່າງພຽງພໍໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ສາມາດຮອງຮັບນັກ
ສຶກສາໄດ້ 11,000 ກວ່າຄົນໃນຂະນະທີ່ມີນັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມປາຍໃນລາວຫຼາຍ
ກວ່າ 60,000 ຄົມໃນແຕ່ລະປີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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