ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການນຳໄປສູ່ການ ປົກຄອງໃນຍຸກໃໝ່ຂອງວໍຊິງຕັນເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມສົນໃຈຄືນ ອີກຕໍ່ວິທີທີ່ຊາວອາເມຣິກັນປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການກີດກັ້ນຜູ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໄປຈົນເຖິງການສໍ້ໂກງຂອງຜູ້ປ່ອນບັດ, ປີ 2021 ເປັນປີທີ່ຂະບວນການດ້ານປະຊາທິປະໄຕຖືກນຳມາສົນທະນາຖົກຖຽງກັນຢູ່. ນັກຂ່າວປະຈຳລັດຖະສະພາຂອງວີໂອເອ, Katherine Gypson ມີລາຍ ລະອຽດເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການເມືອງຂອງສະ ຫະລັດໃນປີນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງຂົມຂື່ນກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບການເລືອກຕັ້ງໄດ້ມາຮອດປະຕູຫນ້າ ອາຄານຫ້ອງການລັດຖະສະພາໃນປີນີ້. ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໃນລັດ ທັກຊັສຫຼາຍກວ່າຫ້າສິບຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກລັດ ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍຂອງພັກຣີພັບ ບລີກັນ, ທີ່ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າ ມີການຈຳກັດການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງໜັກ ສຳລັບກຸ່ມຊົນກຸ່ມນ້ອຍຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຜ່ານໄປແລ້ວ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຢືນຢັດ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ການເລືອກຕັ້ງມີການສໍ້ໂກງຄະແນນຈາກທ່ານນັ້ນ, 19 ລັດໄດ້ຮັບຜ່ານກົດຫມາຍ 33 ສະບັບ ທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປ່ອນບັດ ລົງຄະແນນສຽງ. ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ, ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນທີ່ສຳຄັນໂດຍໃຫ້ລັດຕ່າງໆ ມີອຳນາດກວ້າງຂຶ້ນໃນການວາງຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ການຈັດການ ແລະການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ.
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນການລົງຄະແນນສຽງກ່າວວ່າ ຍິ່ງມີຫລາຍລັດເພີ້ມຂຶ້ນ ອີກທີ່ກຳລັງກະກຽມກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງປີ 2020.
ທ່ານນາງ ຣີເບກາ ຄາຣຸເຕີສ໌ (Rebekah Caruthers), ຈາກສູນກາງ ການເລືອກຕັ້ງຍຸຕິທໍາກ່າວຜ່ານທາງ Zoom ວ່າ:
“ໃນຮອບວຽນເລືອກຕັ້ງປີ 2020, ຢູ່ພາຍໃນສະຫະລັດ, ພວກເຮົາເຫັນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງອອກໄປປ່ອນບັດໃນຈຳນວນສູງທີ່ສຸດໃນຮອບ 100 ກວ່າປີຜ່ານມາ. ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ໄປປ່ອນບັດຜ່ານທາງໄປສະນີ, ເຊິ່ງເປັນ ທາງເລືອກທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຍ້ອນໂຣກລະບາດນັ້ນ. ແຕ່ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຫັນອີກວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າມີການລົງຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ ປ່ອນບັດທັງຫລາຍເຫລົ່ານັ້ນໃນປີ 2020, ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ມີຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ຜູ້ ປ່ອນບັດເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການສະທ້ອນກັບໃນທາງທີ່ ຂີ້ຮ້າຍຫລາຍໃນທົ່ວສະຫະລັດ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກໂມແຄຣັດໄດ້ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະຕ້ານຄືນຕໍ່ຂໍ້ຈຳກັດເຫຼົ່ານັ້ນຖືກຮັບຮອງເອົາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະສືບຕໍ່ສູ້ໄປອີກກໍຕາມ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣີສ (Kamala Harris) ກ່າວວ່າ:
“ນີ້ມັນແມ່ນເລື້ອງສິດຂອງປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນອິດສະຫລະ. ມັນແມ່ນເລື້ອງການເຂົ້າເຖິງສິດທິຂອງຕົນ ໃນການລົງຄະ ແນນສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນແບບທີ່ມີຄວາມຫມາຍ, ເພາະວ່າບໍ່ມີໃຜຖົກຖຽງໄດ້ວ່າຊາວອາເມຣິກັນທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ຫລືບໍ່. ບັນຫາຢູ່ທີ່ນີ້ ກໍຄືການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ແຕ່ໂດຍທີ່ເປັນພັກສຽງສ່ວນຫລາຍທີ່ມີສຽງລື່ນພັກຣີພັບບລິກັນພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ, ພັກເດໂມແຄຣັດບໍ່ມີໂອກາດທີ່ໄດ້ຮັບ 10 ສຽງທີ່ຈຳເປັນຈາກພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນໃນສະພາສູງເພື່ອຈະຮັບຜ່ານນິຕິກຳນັ້ນ. ພັກຣີພັບ ບລີກັນຢາກໃຫ້ລັດຕ່າງໆ ສະໜັບສະໜູນການກວດໃບຢັ້ງຢືນປະຈຳຕົວຂອງຜູ້ ລົງຄະແນນສຽງ ແລະມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານມາກ ເບິນໂນວິກ (Mark Brnovic), ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດ ອາຣີໂຊນາກ່າວວ່າ:
"ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການເລືອກຕັ້ງ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເລືອກຕັ້ງ."
ນັກວິເຄາະທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການເລືອກຕັ້ງບໍ່ຄວນຖືກຄວບຄຸມຈາກວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານ ຮານສ໌ ວອນ ສແປນນັອຟສກີ (Hans von Spankovsky) ຈາກ ມູນນິທິດ້ານມູນເຊື້ອມໍລະດົກກ່າວຜ່ານ SKYPE ວ່າ:
“ລັດຕ່າງໆ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນເອງ. ຮ່າງກົດໝາຍ HR 1 ສະບັບນີ້ທີ່ພວກພັກເດໂມແຄຣັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະ ພາຮັບຮອງເອົານັ້ນ ຈະນຳໄປສູ່ການຄວບຄຸມເອົາການເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດໂດຍຄະລັດຖະບານ. ມັນມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ ໄດ້ກໍາຈັດຂັ້ນຕອນໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຄວາມປອດໄພຂັ້ນພື້ນ ຖານ ແລະມາດຕະການທີ່ລັດໄດ້ວາງອອກ ເພື່ອທີ່ຈະພະຍາຍາມປົກປ້ອງ ຄວາມຊື່ສັດ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂະບວນການເລືອກຕັ້ງ."
ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ກັບໂຕ້ແຍ້ງຄືນວ່າ ການປະຕິຮູບເລື້ອງສິດໃນການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ເຂົາເຈົ້າສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນຢູ່ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການເລືອກຕັ້ງຂອງອາເມຣິກາທັນສະໄໝຂຶ້ນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ ລັດຖະບານກາງປົກປ້ອງສິດໃນການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ແຈັຟ ເມີຄລີ (Jeff Merkley) ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ:
"ຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ຢັ່ງຫາງສຽງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ, ພວກສັງກັດພັກຣີພັບ ບລີກັນ ແລະພັກເອກະລາດ ແລະເດໂມແຄຣັດ, ພວກເຂົາເຈົ້າທັງຫມົດລ້ວນ ແຕ່ພ້ອມທີ່ຈະຕ້ານຕໍ່ການແບ່ງເຂດເລືອກຕັ້ງແບບໃຫ້ໄດ້ປຽບແກ່ຕົນເອງ. ພວກ ເຂົາເຈົ້າລ້ວນແຕ່ຢາກຈະຕ້ານກັບເງິນມືດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມະຫາເສດຖີ ແລະບໍລິ ສັດຕ່າງໆຊື້ການເລືອກຕັ້ງໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າທັງຫມົດລ້ວນແຕ່ຢາກປົກປັກຮັກສາກ່ອງປ່ອນບັດ, ຫົວໃຈທີ່ຍັງເຕັ້ນຢູ່ຂອງສາທາລະນະລັດຂອງພວກເຮົາ.”
ບັນດາຜູ້ນຳດ້ານສິດທິພົນລະເຮືອນໄດ້ນຳພາການເດີນຂະບວນຫຼາຍພັນຄົນໃນ ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງມີໃຫ້ການ ປະຕິຮູບເຫຼົ່ານັ້ນ - ແລະໃນເດືອນພະຈິກ, ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ ພະຍາຍາມ ແລະກໍບໍ່ສຳເລັດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນການໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຢ່າງພຽງພໍ. ແຕ່ເມື່ອການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝປີ 2022 ກຳລັງຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາຢູ່ນີ້, ມັນກໍປາກົດວ່າ ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະຕິຮູບເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ.
ອ່ານລາຍງານນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
The results of the 2020 election did not just usher in a new era of governance in Washington, it also focused renewed attention on how Americans vote. From voter suppression to voter fraud, 2021 was a year when the democratic process was up for debate. VOA’s Congressional Correspondent Katherine Gypson has more on how American politics changed this year.
The bitter fight over election reform arrived at Congress’ front door this year. More than fifty Texas Democrats gathered after fleeing their state to prevent passage of a Republican bill, they said severely restricted voting for minorities in the wake of the 2020 election.
NAT SOUND POP - “Trump lost this election”
Since former U.S. President Donald Trump insisted without proof the election was rigged against him, 19 states have passed 33 laws with new restrictions on voting. In July, the U.S. Supreme Court handed down a key decision giving states broader powers to impose restrictions on the handling and counting of ballots.
Voting advocates say even more states are preparing more restrictive laws in response to the 2020 election.
Rebekah Caruthers, Fair Elections Center:
“In the 2020 election cycle, within the United States, we saw the highest voter turnout in more than 100 years. Millions of voters cast their ballot by mail, which was an option that was expanded greatly because of the pandemic. But we also saw as a result of all of those voters voting in 2020, we saw an increase in voter restrictions. So, we saw an ugly backlash across the United States.”
Senate Democrats struggled to pass bills that would counter those restrictions even as the Biden administration vowed to keep fighting.
Vice President Kamala Harris: “This is about the American people's right to vote unfettered. It’s about their access to the right to vote in a meaningful way, because nobody is debating whether all Americans have the right to vote. The issue here is their actual access to the voting process.”
But with only a slim majority, Democrats had no chance of securing the 10 Republican votes needed in the Senate to pass legislation. Republicans want the states to support more rigorous voter identification and ballot security measures.
Mark Brnovic, Arizona Attorney General:
“These measures are designed to preserve order and secure the elections and provide confidence in the results.”
Conservative analysts argue elections should not be regulated from Washington.
“The states are each responsible for running their elections. This bill - HR 1, which Democrats are urging Congress to pass would lead to a federal takeover of the administration of elections across the country. It has many other changes that in essence get rid of the kind of basic security and safety protocols and measures that states put in place to try to safeguard the integrity and security of the election process.”
Democrats argue the voting rights reforms they advocate modernize the American election system and allow the federal government to protect minority voting rights.
Senator Jeff Merkley, Democrat:
“If you just poll people across the nation, Republicans and independents and Democrats, they all want to take on gerrymandering ((eds: manipulating electoral boundaries)). They all want to take on dark money that allows billionaires and corporations to buy elections. They all want to protect the ballot boxes, the pulsating heart of our republic.”
Civil rights leaders led a march of thousands on the nation’s capital in August to demand those reforms – and in November, Democrats tried and failed again to secure enough votes. But with 2022 mid-term elections looming, it appears the push for those reforms is dead.
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