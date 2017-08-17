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ພາສາຕ່າງໆ
ຊີວິດຊາວລາວ

ວີໂອເອ ສຳພາດ ທ່ານວົງຄຳ ສິມມະລີ ເຈົ້າຂອງ ໂຮງງານ ເກັບເຈັ້ຍເສດ

ທ່ານວົງຄຳ ສິມມະລີ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ Bay Area Resources ທີ່ລັດ California ເກັບເຈັ້ຍເສດ ສົ່ງອອກຂາຍນອກປະເທດ.

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບ ທ່ານ​ວົງຄຳ ສິມມະ​ລີ ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທຸລະ​ກິດ ​ຊື້​ຂາຍເຈັ້ຍ
ທີ່​ໃຊ້​ແລ້ວເຊັ່ນວ່າ ໜັງສືພິມ ​ເຈັ້ຍ​ໃຊ້ໃນຫ້ອງການ ​ເຈັ້ຍ​ໂປ​ສ​ເຕີ ແກັດ​ເຈັ້ຍ ​ແລະ​ເຈັ້ຍ
​ເສດເຫລືອຕ່າງ ສົ່ງ​ອອກ​ຂາຍ​ຢູ່​ນອກ​ປະ​ເທດ. ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ ​ທ່ານ​ວົງ​ຄຳ ສິ​ມມະ​
ລີ ທີ່​ປະ​ສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດກັບ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ເສດ​ເຈັ້ຍຢ່າງ​ໃດ​ນັ້ນ ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະນຳ​ມາສະ
ເໜີ​ທ່ານໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ບໍລິສັດ East Bay Resources ຂອງ ທ່ານຄຳວົງ ສິມມະລີ
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ສະຍາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ​ວີ​ໂອ​ເອ ປະຈຳວັນ
ພະຫັດມື້ນີິ້ ເຮົາຈະພາທ່ານຟັງການສຳພາດກັບ ທ່ານ​ວົງ​ຄຳ ສິມມະ​ລີ ນັກທຸລະກິດ
​ເຈົ້າ​ຂອງບໍລິ​ສັດ East Bay Resources ຊຶ່ງ​ເປັນໂຮງງານ​ເກັບຜະ​ລິດ​ຕະພັນ​ເຈັ້ຍ
​ຕ່າງໆທີ່​ໃຊ້​ແລ້ວນັ້ນ ​ສົ່ງ​ອອກໄປຂາຍຢູ່ນອກ​ປະ​ເທດ ​ຊຶ່ງເຈັ້ຍ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ນຳໄປໝູນ
​ໃຊ້ຄືນ​ໃໝ່.

ບັດ​ນີ້​ເຮົາມາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈກັນໜ້ອຍນຶ່ງ ​ກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້​ຄືນ​ໃໝ່ ຫລື recycle
ອັນ​ເປັນ​ວິວັດທະນາ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອຸດສາຫະກຳ ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ວັດ​ຖຸສິ່ງຂອງ​ທີ່​ໃຊ້​ແລ້ວ
​ເຊັ່ນ​ວ່າ ເຫລັກ ​ແກ້ວ ຢາງ ຂີ້​ເຫ​ຍື້ອ ນໍ້າ ​ແລະ​ເຈັ້ຍເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ ທີ່ໝົດ​ກຳ​ນົດຖິ້ມ
​ໄປແລ້ວນັ້ນ. ​ເຈັ້ຍ​ກໍແມ່ນ​ຜະລິດຕະພັນຢ່າງ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ມາ​ໃຊ້ຄືນໃໝ່ ​ແລະ​ເປັນ​ທຸລະ
​ກິດ​ທີ່ມີ​ການແຂ່ງຂັນ​ກັນ. ສະຫະລັດເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກວ້າ​ງ​ໃຫຍ່ໄພສານ ມີ​ການ​ປູກ​ຕົ້ນ​
ໄມ້​ ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ ຊຶ່ງ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ຫລາຍໆ​ຊະນິດ​ໄດ້​ຖືກຕັດລົງມາ​ເຮັດ​ເຈັ້ຍ
ໃຊ້​ປະຈຳແຕ່ລະວັນ​. ດັ່ງໂຕ​ຢ່າງ ຢູ່ໃນ​ສະຫະລັດ ກ່ອນ​ຈະ​ຜະລິດ​ໜັງສື​ພິມ​ອອກ​ມາໃຫ້
​ຄົນ​ອ່ານໄດ້ທຸກໆ​ວັນອາທິດ​ນັ້ນ ຕົ້ນ​ໄມ້ຫລາຍຮ້ອຍພັນຕົ້ນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຖື​ກຕັດ​ລົງ​ມາ​ໃຊ້​
ເຮັດ​ເຈັ້ຍ. ​ເພາະສະ​ນັ້ນການ​ເກັບ​ເອົາໜັງ​ສື​ພິມ ທີ່​ອ່ານ​ແລ້ວກັບ​ຄືນ​ມາໝູນ​ໃຊ້ຄືນ​ໃໝ່
ຈະ​ສາມາດ​ຮັກສາ​ຕົ້ນ​ໄມ້ໄວ້​ໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍພັນຕົ້ນ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ​ໜັງສືພິມ​ທັງ​ໝົດ ​ທີ່​ໄດ້​
ພິມແຈກຢາຍໄປຢູ່ທົ່ວ​ສະຫະລັດ ​ຫາກຖືກ​ເກັບ​ຄືນ​ມາໝູນ​ໃຊ້​ຄືນໃໝ່ໄດ້ ​ເຮົາ​ກໍຈະ​ສາ
ມາດ​ຮັກສາ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ໄວ້​ໄດ້ ຫຼາຍລ້ານຕົ້ນ​ຕໍ່​ປີ. ຊາວອາ​ເມຣິກັນພາກັນ​ໃຊ້​ເຈັ້ຍ​ຫລາຍ
ລ້ານໂຕນ​ຕໍ່​ປີ ນີ້ເປັນ​ພຽງ​ແຕ່ໂຕ​ຢ່າງນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ເຈັ້ຍ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ແລະຍັງ​ບໍ່​ທັນ
ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງຜະ​ລິດ​ຕະພັນອື່ນໆ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ເຈັ້ຍ.

ເພາະສະ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມີບັນດາ​ບໍລິສັດຕ່າງໆ ນ້ອຍ​ ແລະ​ໃຫຍ່ພາກັນເຮັດ​ທຸລະ​ກິດເກັບ
ເອົາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ເຈັ້ຍທີ່​ໃຊ້​ແລ້ວ​ກັບ​ມາ​ໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ​ແລະ
ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

ທ່ານ​ວົງ​ຄຳ ສິມມະ​ລີ ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວ ​ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບໍລິສັດ East Bay
Resources ທີ່ຊື້ຂາຍ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ເຈັ້ຍຕ່າງໆທີ່​ໃຊ້​ແລ້ວ ແລະສົ່ງ​ອອກ​ໄປຂາຍ​ຢູ່
​ນອກ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບເລື່ອງ​ນີ້​ວ່າ:

ເຈັ້ຍເສດທີ່ໄດ້ຖືກຈັດເລືອກກອງໄວ້.
ເຈັ້ຍເສດທີ່ໄດ້ຖືກຈັດເລືອກກອງໄວ້.

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ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ບໍ່ວ່າຈະ​ເປັນ​ທຸລະ​ກິດການ​ຄ້າ​ໃດໆກໍ​ຕາມ ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັນ.
ບໍລິສັດ​ຂອງ ທ່ານ​ວົງ​ຄຳ ​ຖືວ່າ​ເປັນ​ບໍລິສັດ​ນ້ອຍ ​ລົງ​ທືນນຶ່ງ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ມີ​ພະນັກງານ​
ທັງ​ໝົດ​ຢູ່ 19 ຄົນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ວົງຄຳ ໄດ້​ອະທິບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້​ວ່າ :

ເຈັ້ຍເສດເຮັດເປັນໝັດໃຫຍ່ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົ່ງອອກນອກປະເທດ.
ເຈັ້ຍເສດເຮັດເປັນໝັດໃຫຍ່ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົ່ງອອກນອກປະເທດ.

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ນັບ​ແຕ່​ທ່ານ​ວົງ​ຄຳ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ 1980 ທ່ານ​
ໄດ້​ສູູ້ທົນ ສ່ຽງ​ໂຊກ​ໃນ​ການ​ປະກອບ​ວິຊາ​ອາຊີບ​ຫລາຍ​ໆ​ຢ່າງ ​ຢູ່​ໃນ​ຫລາຍໆ​ ລັດ ​ແລະ
​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຢູ່​ລັດ California ອີກຄື​ເກົ່າ. ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ແກ່​ບໍລິສັດ​
ໝູນໃຊ້​ເຈັ້ຍ​ຄືນ​ໃໝ່ ​ເລີ້ມຈາກ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ ຈົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຄວບ​ຄຸມຄົນ​ງານ. ທ່ານ​
ມີ​ປະສົບ​ການ ​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ການ​ບໍລິຫານ ​ມີ​ຄວາມ​ຝັນ ຢາກ​ມີ​ບໍລິສັດ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ
​ແລະເປັນນາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ວົງ​ຄຳໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ:

ເຈັ້ຍທີ່ຕັດໃຫ້ໝຸ່ນໆເພື່ອນຳໄປຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່.
ເຈັ້ຍທີ່ຕັດໃຫ້ໝຸ່ນໆເພື່ອນຳໄປຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່.

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ທ່ານ​ວົງ​ຄຳ ​ໄດ້​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດຊື້​ຂາຍ​ການນຳ​ເອົາ​ເຈັ້ຍໄປ​ໜູນ​ໃຊ້​ມາ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2006 ຈົນ
​ເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້. ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ວຽກ​ການ​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ຕົນ​ເອງ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້
​ກ່າວ​ມ້ວນທ້າຍຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງ​ນີ້:

ບ່ອນເກັບເຈັ້ຍໄວ້ຊົ່ວຄາວ.
ບ່ອນເກັບເຈັ້ຍໄວ້ຊົ່ວຄາວ.

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ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງຢ່າງ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ ​ສະຫະລັດ
ອາ​ເມຣິກາ.

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