ວີໂອເອ ສຳພາດ ທ່ານວົງຄຳ ສິມມະລີ ເຈົ້າຂອງ ໂຮງງານ ເກັບເຈັ້ຍເສດ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບ ທ່ານວົງຄຳ ສິມມະລີ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຊື້ຂາຍເຈັ້ຍ
ທີ່ໃຊ້ແລ້ວເຊັ່ນວ່າ ໜັງສືພິມ ເຈັ້ຍໃຊ້ໃນຫ້ອງການ ເຈັ້ຍໂປສເຕີ ແກັດເຈັ້ຍ ແລະເຈັ້ຍ
ເສດເຫລືອຕ່າງ ສົ່ງອອກຂາຍຢູ່ນອກປະເທດ. ຄວາມເປັນມາຂອງ ທ່ານວົງຄຳ ສິມມະ
ລີ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກັບການຊື້ຂາຍເສດເຈັ້ຍຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະ
ເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະຍາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳວັນ
ພະຫັດມື້ນີິ້ ເຮົາຈະພາທ່ານຟັງການສຳພາດກັບ ທ່ານວົງຄຳ ສິມມະລີ ນັກທຸລະກິດ
ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ East Bay Resources ຊຶ່ງເປັນໂຮງງານເກັບຜະລິດຕະພັນເຈັ້ຍ
ຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ແລ້ວນັ້ນ ສົ່ງອອກໄປຂາຍຢູ່ນອກປະເທດ ຊຶ່ງເຈັ້ຍເຫລົ່ານີ້ຈະນຳໄປໝູນ
ໃຊ້ຄືນໃໝ່.
ບັດນີ້ເຮົາມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນໜ້ອຍນຶ່ງ ກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່ ຫລື recycle
ອັນເປັນວິວັດທະນາການຂອງປະເທດອຸດສາຫະກຳ ທີ່ນຳເອົາວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ແລ້ວ
ເຊັ່ນວ່າ ເຫລັກ ແກ້ວ ຢາງ ຂີ້ເຫຍື້ອ ນໍ້າ ແລະເຈັ້ຍເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ທີ່ໝົດກຳນົດຖິ້ມ
ໄປແລ້ວນັ້ນ. ເຈັ້ຍກໍແມ່ນຜະລິດຕະພັນຢ່າງນຶ່ງ ທີ່ນຳເອົາມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ແລະເປັນທຸລະ
ກິດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນ. ສະຫະລັດເປັນປະເທດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ມີການປູກຕົ້ນ
ໄມ້ ແລະປ່າໄມ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຊຶ່ງຕົ້ນໄມ້ຫລາຍໆຊະນິດໄດ້ຖືກຕັດລົງມາເຮັດເຈັ້ຍ
ໃຊ້ປະຈຳແຕ່ລະວັນ. ດັ່ງໂຕຢ່າງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ກ່ອນຈະຜະລິດໜັງສືພິມອອກມາໃຫ້
ຄົນອ່ານໄດ້ທຸກໆວັນອາທິດນັ້ນ ຕົ້ນໄມ້ຫລາຍຮ້ອຍພັນຕົ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຕັດລົງມາໃຊ້
ເຮັດເຈັ້ຍ. ເພາະສະນັ້ນການເກັບເອົາໜັງສືພິມ ທີ່ອ່ານແລ້ວກັບຄືນມາໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່
ຈະສາມາດຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໄວ້ໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍພັນຕົ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າ ໜັງສືພິມທັງໝົດ ທີ່ໄດ້
ພິມແຈກຢາຍໄປຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ຫາກຖືກເກັບຄືນມາໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ ເຮົາກໍຈະສາ
ມາດຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໄວ້ໄດ້ ຫຼາຍລ້ານຕົ້ນຕໍ່ປີ. ຊາວອາເມຣິກັນພາກັນໃຊ້ເຈັ້ຍຫລາຍ
ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ ນີ້ເປັນພຽງແຕ່ໂຕຢ່າງນຶ່ງຂອງການໃຊ້ເຈັ້ຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ກ່າວເຖິງຜະລິດຕະພັນອື່ນໆທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈັ້ຍ.
ເພາະສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມີບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ນ້ອຍ ແລະໃຫຍ່ພາກັນເຮັດທຸລະກິດເກັບ
ເອົາຜະລິດຕະພັນເຈັ້ຍທີ່ໃຊ້ແລ້ວກັບມາໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ
ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
ທ່ານວົງຄຳ ສິມມະລີ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ແມ່ນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ East Bay
Resources ທີ່ຊື້ຂາຍຜະລິດຕະພັນເຈັ້ຍຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ແລະສົ່ງອອກໄປຂາຍຢູ່
ນອກປະເທດ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ:
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດການຄ້າໃດໆກໍຕາມ ຈະຕ້ອງມີການແຂ່ງຂັນກັນ.
ບໍລິສັດຂອງ ທ່ານວົງຄຳ ຖືວ່າເປັນບໍລິສັດນ້ອຍ ລົງທືນນຶ່ງລ້ານໂດລາ ມີພະນັກງານ
ທັງໝົດຢູ່ 19 ຄົນ ຊຶ່ງທ່ານວົງຄຳ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ :
ນັບແຕ່ທ່ານວົງຄຳ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນຕົ້ນປີ 1980 ທ່ານ
ໄດ້ສູູ້ທົນ ສ່ຽງໂຊກໃນການປະກອບວິຊາອາຊີບຫລາຍໆຢ່າງ ຢູ່ໃນຫລາຍໆ ລັດ ແລະ
ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ກັບຄືນມາຢູ່ລັດ California ອີກຄືເກົ່າ. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ
ໝູນໃຊ້ເຈັ້ຍຄືນໃໝ່ ເລີ້ມຈາກຂັ້ນຕົ້ນ ຈົນເຖິງຂັ້ນເປັນຫົວໜ້າຄວບຄຸມຄົນງານ. ທ່ານ
ມີປະສົບການ ສັງເກດເບິ່ງການບໍລິຫານ ມີຄວາມຝັນ ຢາກມີບໍລິສັດເປັນຂອງຕົນເອງ
ແລະເປັນນາຍຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງທ່ານວົງຄຳໄດ້ກ່າວວ່າ:
ທ່ານວົງຄຳ ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຊື້ຂາຍການນຳເອົາເຈັ້ຍໄປໜູນໃຊ້ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ຈົນ
ເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້. ທ່ານມີຄວາມພໍໃຈກັບວຽກການເປັນເຈົ້າຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້
ກ່າວມ້ວນທ້າຍຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງການເຮັດທຸລະກິດ ເປັນຂອງຕົນເອງຢ່າງນຶ່ງຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ
ອາເມຣິກາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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