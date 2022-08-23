ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ມີຄວາມປອດໄພເພີ້ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຖອນທະຫານອອກຈາກອັຟການິສຖານ ແລະການຕັດສິນໃຈ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຖອນກຳລັງຂອງສະຫະລັດທັງໝົດອອກຈາກອັຟການິສຖານໄດ້ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງກາບູລແຕກ ອີງຕາມບັນດາຜູ້ບັນຊາການທີ່ກຳກັບນຳການມີໜ້າຂອງທະຫານສະຫະລັດໃນອັຟການິສຖານແລະໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ນາຍພົນເບ້ຍບຳນານແຟຣັງ ແມັກເຄັນຊີ (Frank McKenzie) ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງຫຼືເຊັນຄອມ ແຕ່ປີ 2019 ຫາ 2022 ແລະນາຍພົນເບ້ຍບຳນານໂຈເຊັບ ໂວແທລ (Joseph Votel) ຜູ້ບັນຊາການເຊັນຄອມແຕ່ປີ 2016 ຫາ 2019 ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດເປັນພິເສດແກ່ວີໂອເອໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບສົງຄາມເປັນເວລາເກືອບ 20 ປີຂອງສະຫະລັດແລະອົງການເນໂຕ້ຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ.
ນາຍພົນແມັກເຄັນຊີ ທີ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຮັກສາກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໄວ້ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວຢ່າງໜ້ອຍ 2,500 ຄົນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການຖອນກຳລັງທະຫານອອກຈາກອັຟການິສຖານ.”
ສ່ວນນາຍພົນໂວແທລກ່າວວ່າ “ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບອົງການຕ່າງໆ ອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນພາກພື້ນດິນ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ພວກເຮົາມີສະຖຽນລະພາບຫຼືມີຄວາມປອດໄພເພີ້ມຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າອັຟການິສຖານບໍ່ມີຄວາມທຸ່ນທຽງຕື່ມຂຶ້ນ ແລະດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດນີ້ ມີຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ນາຍພົນແມັກເຄັນຊີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສືບລັບໃນອັຟການິສຖານໄດ້ຫຼຸດລົງ ຍັງເຫຼືອຢູ່ແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຖອນກຳລັງອອກ ແລະນາຍພົນໂວແທລ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ທ້າວເອແມນ ອາລ-ຊາວາຮີຣີ ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຫະລັດຍັງຮັກສາຄວາມສາມາດໃນດ້ານສືບລັບໄວ້ຢູ່ ຄວາມຈິງແລ້ວ ການໂຈມຕີແບບດັ່ງກ່າວໃນເດືອນນີ້ແມ່ນເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ສະຫະລັດໄດ້ຖອນກຳລັງອອກຈາກອັຟການິສຖານໃນປີກາຍໄດ້ເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າສະຫະລັດຍັງມີວຽກການທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ນາຍພົນທັງສອງກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຖອນກຳລັງທະຫານສະຫະລັດອອກຈາກອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງກາບູລແຕກນັ້ນ ເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ກວມເອົາການປົກຄອງຂອງປະທານາທິບໍດີສອງທ່ານ. ບັນດາປະທານາທິບໍດີແມ່ນຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງກອງທັບໃນຂະນະທີ່ຍັງກຳຕຳແໜ່ງຢູ່ ແລະພວກນາຍທະຫານອະວຸໂສໄດ້ສະເໜີທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳພົນລະເຮືອນແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕັດສິນໃຈຂອງບັນດາຜູ້ນຳພົນລະເຮືອນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນ ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ໂດຍ “ແນໃສ່ເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນ” ໂດຍກ່າວວ່າ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຖອນກຳລັງທະຫານໃນປີກາຍນີ້ ທີ່ວ່າທ່ານ “ຈະບໍ່ຕໍ່ອາຍຸສົງຄາມທີ່ບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ” ແລະຈະບໍ່ຕໍ່ເວລາ “ການຖອນຕົວຕະຫຼອດໄປ” ຈາກອັຟການິສຖານ.