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ວັນອັງຄານ, 02 ສິງຫາ 2022
ລາວ

ນາຍົກລາວ ວ່າ ປະຊາຊົນ ຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາບປັ່ນ​ປ່ວນ ທາງເສດຖະກິດ ຕະຫຼອດປີ 2022 ນີ້ ຍ້ອນຜົນກະທົບ ຈາກໄພເງິນເຟີ້ທີ່ສູງ

ເງິນ​ກີບ​ຂອງ​ລາວ​ ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ອ່ອນ​ລົງ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍອມຮັບວ່າ ປະຊາຊົນລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາບການ​ຜັນ​ຜວນ ທາງເສດຖະກິດໃນຕະ​ຫລອດປີ 2022 ອັນ​ເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງ ແລະ ເງິນກີບຕົກຕໍ່າຢ່າງຮຸນ​ແຮງ, ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ມາ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບ​ປັ່ນ​ປ່ວນດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່ຂອງ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖະ​ແຫລງຢືນຢັນ​ວ່າ ປະຊາຊົນລາວ​ຍັງ​ຈະ​ປະເຊີນ​ກັບ​ສະພາບ​ການ​ຜັນ​ຜວນ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2022 ນີ້ອັນ​ເປັນ​ຜົນກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງມາ​ຈາກ​ລາຄາ​ນ້ຳມັນ ​ແລະສິນຄ້າ​ທີ່​ສູງຂຶ້ນ​ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ເນື່ອງເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດບັນຫາ​ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ສູງ ​ແລະ​ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ ເພາະ​ວ່າ​ລາວຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ທັງເຮັດ​ໃຫ້ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ ກັບການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງ​ໜັກອີກ​ດ້ວຍ ໂດຍພາຍ​ໃຕ້​ສະພາບ​ການ​ດັ່ງກ່າວນີ້ ຍ່ອມ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ລະດັບ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2022 ຢ່າງ​ຫຼີກ​ລ້ຽງບໍ່​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ, ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານພັນຄຳ ໃຫ້​ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້​ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2022 ແມ່ນ​ມີ​ຈັງ​ຫວະກ້າວ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ ເຊິ່ງມີສາ​ເຫດ ມາຈາກການ​ປັ່ນ​ປ່ວນດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ໂລກ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງລາຄາ​ນ້ຳມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​, ລາ​ຄາສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບແຮງເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ກຸນເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ແລະເຮັດ​ໃຫ້ສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ​ມະຫາ​ພາກ​ຂອງ​ປະ​ເທດເ​ຮົາ ​ທີ່ບອບ​ບາງ​ຢູ່​ແລ້ວຍັງ​ສືບຕໍ່​ບອບ​ບາງ​ຕື່ມ​ອີກ ຊຶ່ງອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຖິງ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ແລະຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະຊາຊົນໝົດປີ 2022.”

ສ່ວນທ່ານບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຖະແຫຼງວ່າ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເພີ້ມ ຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໃນປີ 2022 ນີ້ ຈາກລະດັບ 4.2 ເປີເຊັນມາເປັນ 4.5 ເປີເຊັນ ໂດຍຈະດໍາເນີນມາດຕະການທຸກ​ຢ່າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ອັນຈະ ເຮັດໃຫ້ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ມີມູນຄ່າລວມ 205,285 ຕື້ກີບ ຫຼືຄິດສະເລ່ຍ ເປັນລາຍ ຮັບຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ລະດັບ 2,674 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ແລະຄາດໝາຍວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະເກັບ ລາຍຮັບໄດ້ເຖິງ 16.44 ເປີເຊັນຂອງ GDP ຫຼື ຄວບຄຸມການຂາດດຸນງົບປະມານ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 18.05 ເປີເຊັນຂອງ GDP ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ​ຈະຄວບຄຸມການຂາດດຸນງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 1.61 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໂດຍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການລົງທຶນໃນພາກລັດໄວ້ ທີ່ມູນຄ່າລວມ 43 ພັນ 950 ລ້ານກີບ ໃນນີ້ຈະເປັນການລົງທຶນໂດຍລັດຖະບານໃນມູນຄ່າ 3 ພັນ 950 ລ້ານກີບ ແລະຂໍການຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ 6 ພັນ 750 ລ້ານກີບ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃນມູນຄ່າລວມ 33 ພັນ 250 ລ້ານກີບນັ້ນ ກໍຈະເປັນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທັງໃນລາວ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງເອເຊຍ ຫຼື ADB ໄດ້ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ ເສດຖະກິດ ໃນອາຊຽນໃນປີ 2022 ຈະຂະຫຍາຍໂຕທີ່ລະດັບສະເລ່ຍ 5.1 ເປີເຊັນ ໝາຍຄວາມວ່າ GDP ຂອງລາວ ຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບສະເລ່ຍໃນອາຊຽນ. ສ່ວນທະນາຄານໂລກນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ ການຄາດໝາຍວ່າ GDP ຂອງລາວໃນປີ 2022 ນີ້ ຈະຂະຫຍາຍໂຕທີ່ລະດັບ 3.8 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍນອກຈາກຈະເປັນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກສົງຄາມລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍກັບຢູເຄຣນອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຂາດດຸນການຄ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາການຂາດດຸນການຊໍາລະບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນລະດັບເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ອັນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີທຶນສໍາຮອງເງິນຕາທີ່ສາມາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງ ປະເທດ ໄດ້ພຽງແຕ່ 1 ເດືອນເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງລວມເຖິງບັນຫາຂາດແຄນນໍ້າມັນຢ່າງ ໜັກໜ່ວງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອີກດ້ວຍ.

ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງມອບ ໝາຍໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານການຮ່ວມມື ກັບທຸກພາກສ່ວນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອດໍາເນີນການປັບປຸງວຽກງານທຸກດ້ານເພື່ອຍົກລະດັບຂອງລາວ ໃນການເປັນປະເທດທີ່ໜ້າລົງທຶນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສູງອີກດ້ວຍ. ສ່ວນທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດໃຫ້ລາວເປັນປະເທດທີ່ໜ້າລົງທຶນອັນດັບທີ 154 ຈາກ 190 ປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍລາວໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍ 50.8 ເປີເຊັນທີ່ມີ 2 ດ້ານທີ່ໄດ້ປັບປຸງດີຂຶ້ນ ກໍຄືການເລີ້ມຕົ້ນດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະການຕອບສະໜອງໄຟຟ້າ ສ່ວນການຕັດສິນໃນກໍລະນີລົ້ມ ລະລາຍແລະການຄຸ້ມຄອງນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດໃນລາວນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.

ທາງ​ດ້ານ ດຣ.ປິຕິ ສຣີແສງນາມ, ຜູ້ອຳນວຍ​ການສູນເສດຖະກິດ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ຈຸລາລົງກອນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຢືນຢັນວ່າ ວິກິດການເສດຖະກິດໃນລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈະບໍ່ຮຸນແຮງເຖິງ​ຂັ້ນລົ້ມລະລາຍຄື​ກັບ​ປະ​ເທດສຣີ ລັງກາ ​ເພາະ​ລາວ​ຍັງ​ມີ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າເພື່ອສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ແມ່ນການ​ສົ່ງ​ອອກສິນຄ້າກະ​ສິ​ກຳ ແລະ​ພະ​ລັງ​ງານນັ້ນ​ ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ເລື້ອຍ​ມາ. ແຕ່ບັນຫາທາງດ້ານ ເສດ​ຖະກິດທີ່ລາວກຳ​ລັງປະເຊີນຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນເປັນຜົນກະທົບມາຈາກ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນທີ່​ປັບ​ຕົ​ວ​ສູງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກຕ່າງປະເທດ 100 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ທັງ​ໝົດຈຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນ​ຫາການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບການຊໍາລະລາຄານ້ໍາມັນ ແລະສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຈາກ​ຕ່າງປະເທດໄດ້​ຢ່າງພຽງພໍກັບສະຖານະການຕົວຈິງນັ້ນ​ເອງ.

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