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ພວກຜູ້ຄົນພາ​ກັນທົນ​ທຸກ ເມື່ອ​ມີການ​ສູ້​ລົບ​ກັນແບບບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ​ ​ເກືອບ​ເດືອ​ນນຶ່ງ​ແລ້ວ ຢູ່ໃນ​ທ​ຣີ​ໂປ​ລີ ຂອງ​ລີ​ເບຍ

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຝ່າຍ​ໃດ​ຍຶດ​ເອົາໄດ້​ ຜືນ​ທີ່ນັ້ນ​ ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຈາກ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກຂອງ​ລີ​ເບຍຈຶ່ງ​ທຳ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ທຸກມື້​ກັບ ກຳ​ລ​ັງທະ​ຫານ​ຈາກ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກໃນ​ນະ​ຄອນ​ທ​ຣີ​ໂປ​ລີ, ວັນ​ທີ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019

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"​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້ສົງ​ຄາມ​ອັນ​ນີ້ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ ແລະ​ກັບໄປ​ມີ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ແບບ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຄືນອີກ”, ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ້າວໂມ​ຮຳ​ເມດ (Mohammed) ທະ​ຫານ​ອາ​ຍຸ 27 ປີ ທີ່​ປະ​ຈຳ​ຢູ່​ຄ້າຍ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ​ຢູ່ເຂດ​ຊານ​ເມືອງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງທ​ຣີ​ໂປ​ລີ.

ໃນ​ເວ​ລາບໍ່​ຮອດ​ນຶ່ງ​ເດືອນກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໄດ້ຖືກວາງ​ແຜນ​ເອົາໄວ້ ແລະ​ການ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ລີ​ເບຍ ​ກໍ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເປັນ​ຫົວ​ຂໍ້​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈານັ້ນອີກ. ແຕ່ດຽວນີ້ ພວກ​ນັກ​ລົບ​ແມ່ນ​ມີ​ການສູ້​ລົບກັນ​ເປັນ​ອາ​ທິດ​ທີ 4 ແລ້ວ ໃນຂະ​ນະ​ທີ່ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ທ່ານຄາ​ລິ​ຟາ ຮາ​ຟ​ຕາ (Khalifa Haftar) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ນຶ່ງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຕໍ່​ມາ, ທ້າວ​ໂມ​ຮຳ​ເມດ (Mohammed) ກໍ​ໄດ້​ຢູ່​ຖັນ​ແຖວ​ທາງ​ໜ້າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຍິງ​ປືນ​ມາ​ຈາກ​ທັງ​ສອງ​ທິດໃສ່ສັນ​ຄູ​ດິນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຄຸ້ມ​ບ້ານ​ທີ່​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຄົນ​ໄດ້​ປະໜີ​ໄປ​ ໃນ​ເວ​ລາບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທິດກ່ອນ​ໜ້ານີ້. ບໍ່​ມີ​ຝ່າຍ​ໃດ​ຍຶດ​ເອົາໄດ້​ຜືນ​ແຜ່ນ​ດິນນັ້ນ​ເລີຍ.

​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຝ່າຍ ​ຕ​າ​ເວັນ​ຕົກ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ແນວ​ໂຮມ​ຊາດແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານຜູ້​ນຶ່ງແລ່ນ​ໄປ​ຮ່ວ​ມ​ຍິງສູ້​ລົບກັບ​ສັດ​ຕູ, ວັນ​ທີ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019 ຢູ່​ຊານ​ເມືອງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ທ​ຣີ​ໂປ​ລີ
​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຝ່າຍ ​ຕ​າ​ເວັນ​ຕົກ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ແນວ​ໂຮມ​ຊາດແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານຜູ້​ນຶ່ງແລ່ນ​ໄປ​ຮ່ວ​ມ​ຍິງສູ້​ລົບກັບ​ສັດ​ຕູ, ວັນ​ທີ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019 ຢູ່​ຊານ​ເມືອງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ທ​ຣີ​ໂປ​ລີ

ທະ​ຫານ​ຂອງ​ທ່ານຮາ​ຟ​ຕາ (Haftar) ຊຶ່ງ​ເອີ້ນ​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ລີ​ເບຍ ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ​ທີ່ນັ້ນເກືອບ​ນຶ່ງ​ເດືອນ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ທ່ານໄດ້​ປະ​ກາດ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ຂອງ​ທ່ານທີ່​ຈະ​ຍຶດ​ເອົາ​ນະ​ຄອນ​ທ​ຣີ​ໂປ​ລີ. ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຝ່າຍ ​ຕ​າ​ເວັນ​ຕົກ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ແນວ​ໂຮມ​ຊາດແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານ ຫລື Government of National Accord ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວແມ່ນປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້ຝ່າຍ​ໂຈມ​ຕີ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໃຈກາງເມືອງ​ໄດ້ ແຕ່​ວ່າ ​ກໍ​ມີ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ເກືອບ​ວ່າບໍ່​ຂາດ​ສາຍ​ເລີຍ ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງ ແລະ 42,000 ຄົນ​ໄດ້​ອົບ​ພ​ະ​ຍົບຫລົບ​ໜີໄປ. ຢ່າງ​ໜ້ອຍມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ 22 ຄົນ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ.

ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ: ຄອບ​ຄົວ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ Languish ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ທ​ຣີ​ໂປ​ລີ


ພະ​ນັກ​ງາ​ນ​ຂອງ​ອົງ​ການຊ່ວຍ​ເຫລືອຢ້ານ​ວ່າ​ ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທີ່​ມີ​ໜ້ອຍ​ຢູ່​ແລ້ວນັ້ນບໍ່​ພໍ ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ວິ​ກິດ​ການ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ກະ​ກຽມ​ໄວ້​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ມັນ.

ທ່ານ ອາ​ເມດ ເກ​ແດນ (Ahmed Ghedan) ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ຫລົບ​ໄພ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ທ​ຣີ​ໂປ​ລີ ທີ່​ເກືອບ​ວ່າ​ຈະ​ຖືກ​ປ່ຽ​ນ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ເຮືອນ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ນັ້ນ ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ​ມາ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ ເພາະ​ວ່າພວກ​ເຮົາ​ມີ​ລະ​ດັບຄວາມ​ສາ​ມາດໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ໄດ້​ຕ່ຳ​ຫລາຍ." ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ກາງ​ຕໍ່​ອາ​ໄສ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ​ພວກ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ທ​ຣີ​ໂປ​ລີ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຄອບ​ຄົວ​ທັງ​ຫລາຍ. ສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຢ້ານ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

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