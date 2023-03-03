ຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ໃຫ້ສຳພາດກັບວີໂອເອ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ສະແດງ ຄວາມບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫລວງໃນເວລານີ້ ຈະແກ້ໄຂ ບັນຫາຂອງປະເທດໄດ້.
ອະດີດປະທານປະເທດ ຫງວຽນ ຊວນ ຟຸກ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ຍ້ອນມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫລາຍຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງທ່ານ ແລະ ການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ການກ່າວຫາເຫລົ່ານັ້ນ ລວມມີການກ່າວຫາວ່າ ພວກເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ບັງຄັບເອົາເງິນປະມານ 200 ລ້ານໂດລາ ຈາກຊາວຫວຽດນາມທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ພະຍາຍາມກັບຄືນບ້ານ ໃນລະຫວ່າງການລະບາດຂອງຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດ ແລະໄດ້ເລີ້ມມີການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການສໍ້ໂກງເງິນ 172 ລ້ານໂດລາ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ ຫວຽດ ເອ (Viet A). ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຮັບສິນບົນໃນການສະໜອງຊຸດກວດພະຍາດທີ່ໃສ່ລາຄາເກີນຕົວຈິງ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍຕ່າງໆ.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານຟຸກ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກໄລ່ອອກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມີການຄາດຄະເນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງແລ້ວ.
ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການປົດຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຟຸກ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນຄົນອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນການສິ້ງຊອມຕິດຕາມຂອງລັດຖະບານຕໍ່ການລາຍງານຂ່າວຂອງງານລ້ຽງສົ່ງທ່ານໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ, ຊຶ່ງໃນຕອນນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ໂອນອຳນາດໃຫ້ແກ່ ຜູ້ວ່າການແທນປະທານປະເທດ, ທ່ານ ຫວໍ ຖິ ອັນ ຊວນ (Vo Thi Anh Xuan). ທ່ານຫວໍ ວັນ ເທືອງ (Vo Van Thuong), ສະມາຊິກຖາວອນຂອງຄະນະເລຂາທິການກຳມະການສູນກາງພັກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງແທນທ່ານຟຸກ ເຫັນວ່າໄດ້ໂອບກອດທ່ານຟຸກ.