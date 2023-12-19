ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານຈີນແມ່ນຫຼັກການສຳຄັນຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຫວຽດນາມ ແຕ່ການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຂອງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ເມື່ອວັນທີ 12 ຫາ 13 ທັນວາຜ່ານມາ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນໃນຂະນະທີ່ຮາໂນ່ຍ ໄດ້ຈັບພວກຕ້ອງຕິຂັງຄຸກ ຊຶ່ງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວແລະນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມຢ້ານກົວສຳລັບພວກທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກຈັບເທື່ອ.
ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມເມື່ອອາທິດແລ້ວ ຫວຽດນາມໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ “ປະຊາຄົມທີ່ມີຊະຕາກຳຮ່ວມກັນ” ກັບປັກກິ່ງ ຊຶ່ງອົງການຂ່າວຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນບັນລະຍາຍວ່າ ເປັນບາດກ້າວທີ່ສູງຂຶ້ນ ຈາກການເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດແບບກວມລວມຮອບດ້ານ.” ປະເທດທັງສອງ ໄດ້ລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ 36 ສະບັບ ທີ່ມີຈຸດສຸມແນໃສ່ເພື່ອເພີ້ມທະວີການຮ່ວມມື ຮວມທັງຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມ ເພື່ອພັດທະນາທາງລົດໄຟແລະການສື່ສານຄົມມະນາຄົມ.
ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບວີໂອເອ ທັງໃນລະຫວ່າງແລະຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮາໂນ່ຍຫຍັບເຂົ້າໃກ້ປັກກິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະການບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງຫວຽດນາມໂດຍຈີນ.
“ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ແຕ່ລະເທື່ອ ໂດຍທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ຢ່າງແຂງຂັນ ຈາກປະຊາຊົນ. ໃນປີ 2015 ປະຊາຊົນຫວຽດນາມຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງເພື່ອທຳການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານປະທານປະເທດຈີນ” ທ່ານຈັນ ອັນ ກວານ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມທີ່ມີສູນກາງຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິນມິນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
“ເກືອບທຸກໆຄົນ ທີ່ເຄີຍລົງສູ່ຖະໜົນເພື່ອທຳການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະ ເສັ້ນລີ້ນງົວນັ້ນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ” ທ່ານຂຽນເປັນພາສາຫວຽດນາມ ໂດຍໃຊ້ພາສາຕະຫຼາດຫຼືຄຳສະແລງທີ່ໝາຍເຖິງແຜນທີ່ເສັ້ນ 9 ຂີດ ທີ່ປັກກິ່ງໃຊ້ ເພື່ອອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງຕົນເກືອບທັງໝົດທະເລຈີນໃຕ້.