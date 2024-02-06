ມະຫາເສດຖີທີ່ມີອິດທິພົນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບຊາວຫວຽດນາມ ນາງທຣຸງ ມາຍ ລານ (Truong My Lan) ພ້ອມກັບຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດອີກ 85 ຄົນ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີໃນເດືອນໜ້ານີ້ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບສິນປະມານ 12.5 ຕື້ໂດລາຈາກທະນາຄານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າໄຊງ່ອນ.
ນາງ ລານ ປະເຊີນກັບໂທດຈໍາຄຸກ 20 ປີຫາຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ. VOA ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ ນາງ ລານ ຫຼື ທະນາຍຄວາມຂອງນາງໄດ້.
ຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນກໍລະນີທີ່ມີການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງທາງດ້ານການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ແລະບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ມັນເປີດເຜີຍຄວາມອ່ອນແອ ໃນຂະ ແຫນງການທະນາຄານຂອງຫວຽດນາມທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທຳທາງກົດໝາຍຂອງພັກຄອມມູນິສ.
"ຖ້າພວກເຮົາເບິ່ງໃນຮູບລວມ, ມັນແມ່ນທັງການຕໍ່ສູ້ ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງພ້ອມທັງການພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບຄືນ ສູ່ສະພາບປົກກະຕິຂອງລະບົບທະນາຄານ," ອີງຕາມ ທ່ານເລ ຮົງ ຮຽບ (Le Hong Hiep), ສະມາຊິກອາວຸໂສຂອງສະຖາບັນ ISEAS-Yusof Ishak ຂອງສິງກະໂປ ທີ່ກ່າວຕໍ່ VOA ໂດຍຜ່ານ Zoom ໃນວັນທີ 23 ມັງກອນຜ່ານມານີ້.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຮາໂນ່ຍ ບໍ່ຢາກໃຫ້ທະນາຄານຕ່າງໆພັງທະລາຍລົງ ແລະບໍ່ຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍເງິນ ເນື່ອງຈາກສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງອາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງລະບອບການປົກຄອງໄດ້.
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