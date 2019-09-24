ໂທລະພາບຕະຫລົກ ໃນຊ່ອງ FAP TV ໄດ້ກາຍເປັນໂທລະພາບທີ່ມີບັນຊີໃນ ຢູທູບ (YouTube) ອັນທຳອິດທີ່ມີຄົນຈົດທະບຽນເຂົ້າຊົມຫລາຍເຖິງ 10 ລ້ານ ຄົນ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍປະຫວັດການ ຢູ່ໃນປະເທດຢູ່ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ມີປະຊາຊົນ ເກືອບຮອດ 100 ລ້ານຄົນ ແຫ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມຄຳປະກາດ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາຂອງຫ້ອງການສຳລັບເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ຂອງບໍລິສັດກຸໂກ (Google) ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ YouTube ນັ້ນ.
ຫວຽດນາມໄດ້ກາຍເປັນຕະຫລາດທີ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນການເບິ່ງວີດິໂອ ທາງເວັບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫລັງທີ່ບໍລິສັດ Google ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນ ຫລື server ຂອງຄອມພິວເຕີ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ການສາຍວີດິໂອ ແລະເວລາໃນການດາວໂຫລດວີດິໂອໄວ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. YouTube ຍັງໄດ້ລົງທຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການເຮັດໃຫ້ເນື້ອໄນຂອງເລື້ອງຕ່າງໆ ແລະການໂຄສະນາເປັນພາສາຫວຽດນາມ.
ແຕ່ວ່າ ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວກໍນຳມາຊຶ່ງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆເຊ່ນກັນ ໂດຍທີ່ສັງເກດເຫັນຫລາຍທີ່ສຸດກໍຄື ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການເກັບພາສີ ແລະການຖືກຕິດຕາມຄວບຄຸມເບິ່ງຢູ່. ເວັບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການສາຍວີດິໂອ ທີ່ມີເນື້ອໄນຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການເອົາບາດກ້າວທີ່ວ່ານີ້ໂດຍອີງຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານຢູ່ກໍຕາມ YouTube ເວົ້າວ່າ ຕົນເຮັດຕາມຫລັກການອັນດຽວກັນຢູ່ທົ່ວໂລກ ເມື່ອບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຈາກລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ເອົາຄລິບວີດິໂອລົງ. ວີດິໂອຫລາຍອັນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສາຍຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆ ເລີ້ມແຕ່ອາລຈີເຣຍ ຈົນໄປເຖິງເຢຍຣະມັນ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ນັບແຕ່ການໃຊ້ຄຳເວົ້າ ທີ່ພາໃຫ້ກຽດຊັງກັນ ຈົນເຖິງເລື້ອງການກໍ່ການຮ້າຍ.
ຢູ່ໃນການລາຍງານດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຕົນ ສຳລັບຫວຽດນາມນັ້ນ ບໍລິສັດ Google ບອກວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຈາກລັດຖະບານຫວຽດນາມໃຫ້ເອົາວີດິໂອ ຢູ່ໃນ YouTube ອອກ 28 ເລື້ອງທີ່ພາໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງ ທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນຊ່ວງວັນເອກະລາດຂອງຫວຽດນາມ (ຊຶ່ງແມ່ນວັນທີ 2 ກັນຍາ). Google ເວົ້າວ່າຕົນໄດ້ເອົາ ວີດິໂອ 12 ເລື້ອງອອກຈາກ YouTube ຍ້ອນວ່າ ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຄຳແນະແນະສຳລັບປະຊາຄົມໃນຢູທູບ ທີ່ຫ້າມເຜີຍແຜ່ແນະນຳວິທີການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງ. ບິລິສັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກືອດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າເຖິງ ຄລິບວີດິໂອອັນອື່ນ 4 ເລື້ອງຢູ່ໃນຫວຽດນາມ. ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ເອົາວີດິໂອ ອີກ 12 ເລື້ອງ ທີ່ຍັງເຫລືອຈາກຈໍານວນທີ່ລັດຖະບານຂໍໃຫ້ເອົາອອກໄປນັ້ນ ອອກຈາກຢູທູບເລີຍ.
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