ຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນໄປຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ທ່ານຕ້ອງເຈລະຈາຍຸດທະສາດທາງການທູດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ແລະຈີນ ພວມແຂ່ງຂັນກັນຍາດເອົາສິດໃນການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ ຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຫວຽດນາມ ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມການໂອ້ລົມກັນລະຫວ່າງທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານພັກຄອມມີວນິສຫວຽດນາມ, ທ່ານຫງວຽນ ຝູ ຈ້ອງ, ເມື່ອວັນທີ 29 ມີນາຜ່ານມາ ເມື່ອຜູ້ນຳທັງສອງປະເທດເຫັນດີນຳກັນ ທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ປີນີ້ແມ່ນຄົບຮອບ 10 ປີແຫ່ງການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແບບກວມລວມຮອບດ້ານລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ຫວຽດ ນາມ. ສອງປະເທດໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບວິທີຊຸກຍູ້ໃຫ້ການພົວພັນເພີ້ມຂຶ້ນໄປຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່ໄປ - ຊຶ່ງກໍຄືການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທາງຍຸດທະສາດ. ຫວຽດນາມມີສາຍພົບພັນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບມົສກູ ແລະ ປັກກິ່ງ.
ຮາໂນ່ຍກຳລັງປະເຊີນກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຫລາຍຢ່າງ- ນັ້ນກໍຄື ຄວບຄຸມທິດທາງຂອງການພົວພັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາ ໃນປະຫວັດສາດກັບຈີນ, ການພົວພັນສອງຝ່າຍກັບຣັດເຊຍທີ່ມີຄວາມຄິດຄ້າຍຄືກັນ ແລະການພົວພັນອັນອົບອຸ່ນກັບສະຫະລັດ, ສັດຕູທີ່ຕົນໄດ້ເອົາຊະນະ ເມື່ອບໍ່ຮອດ 50 ປີກ່ອນ, ອາດຈະເປັນການທົດສອບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ “ສາມບໍ່” ຂອງຫວຽດນາມ -ລວມມີ ບໍ່ໄປເຂົ້າກັບ ປະ ເທດໃດເພື່ອຕໍ່ຕ້ານປະເທດທີສາມ, ບໍ່ມີພັນທະມິດ ທາງການທະຫານກັບປະເທດໃດ, ບໍ່ມີຖານທັບຕ່າງປະເທດຕັ້ງຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນ.
ບໍລິສັດນ້ຳມັນແຫ່ງລັດຂອງຣັດເຊຍ, ຊາຣູເບສເນັຟ (Zarubezhneft) ແລະ ບໍລິສັດອາຍແກັສ ແກສພຣອມ (Gazprom) ທີ່ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດສາຂາຂອງບໍລິສັດ ເປໂຕຣຫວຽດນາມ (PetroVietnam) ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລັດຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນອາຍແກັສຢູ່ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ຂອງຫວຽດນາມ ຫລື EEZ, ອີງຕາມສູນກາງຍຸດທະສາດ ແລະການສຶກສານາໆຊາດ (CSIS) ຊຶ່ງເປັນອົງການຄົ້ນຄ້ວາແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງທະເລຂອງຈີນໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເຂດປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດຣັດເຊຍຢູ່ເຂດ EEZ ຂອງຫວຽດນາມປະມານ 40 ເທື່ອ ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນການຕິດຕາມກຳປັ່ນຂອງອົງການຄົ້ນຄ້ວາ South China Sea Chronicle Initiative ຫລື SCSCCI ຂອງຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ເຫດການຫລ້າສຸດ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມີນາ, ພຽງແຕ່ສອງສາມມື້ ຫຼັງຈາກ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແລະ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ພົບປະກັນເພື່ອຢືນຢັນຄືນໃຫມ່ ສາຍພົວພັນແບບ "ມິດຕະພາບທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ." ມົສກູໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ເພິ່ງພາອາໄສປັກກິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນໃນການທັບມ້າງການຖືກໂດດດ່ຽວ ແລະການລົງໂທດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກກ່ຽວກັບສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ.