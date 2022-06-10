ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານການຫ້າມຫາປາໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຫາລະດູຮ້ອນປະຈຳປີຂອງຈີນ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍກ່າວວ່າ ໄດ້ລະເມີດອະທິປະໄຕຂອງຕົນເປັນບາງສ່ວນນັ້ນ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາ ກ່ອນຈີນຈະປະຕິບັດອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ "ໂຈະການຫາປາໄວ້ຊົ່ວຄາວ" ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດ ນາມ ທ່ານນາງເລທິ ທູ ຫັ້ງ ກ່າວໃນວັນທີ 29 ເມສາຜ່ານມາວ່າ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຕະຫລອດມາ ແລະເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຫ້າມທີ່ປີນີ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາຫາ ວັນທີ 15 ສິງຫາ.
ການເກືອດຫ້າມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກວາງອອກຄັ້ງທໍາອິດ ໃນປີ 1999, ຊຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບໜ່ານນ້ໍາທັງຫມົດທີ່ຢູ່ທາງເຫນືອເສັ້ນຂະໜານ12 ອົງສາ. ໃນນີ້ ລວມທັງເກືອບໝົດອ່າວຕົງແກງ ແລະໝູ່ເກາະພາຣາແຊລ (Paracel) ໃນທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ຈີນຍຶດຄອງ, ແຕ່ຫວຽດນາມອ້າງເອົາກຳມະສິດເຊັ່ນກັນນັ້ນ.
ທ່ານນາງຫັ້ງ ເວົ້າວ່າ “ສ່ວນນຶ່ງຂອງຂອບເຂດຫ້າມຫາປາໄດ້ລະເມີດອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະພາຣາແຊລ ແລະສິດອະທິປະໄຕ ແລະ ສິດຂອບເຂດທີ່ຢູ່ໃນອຳນາດຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ສົນທິ ສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ຫລື UNCLOS ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 1982, ຂໍ້ຕົກລົງການເລື່ອນເວລາກ່ຽວກັບການກຳນົດ ເຂດແດນໃນອ່າວຕົງແກງ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະຈີນ ທີ່ໄດ້ລົງນາມເມື່ອປີ 2000”.
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ຫວຽດນາມ ຂໍໃຫ້ຈີນເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະພາຣາແຊລ, ສິດອະທິປະໄຕ ແລະສິດອຳນາດດ້ານຂອບເຂດຢູ່ທະເລຂອງຕົນ ເມື່ອເອົາມາດຕະການຕ່າງໆໃນການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງຊັບ ພະຍາກອນຊີວະພາບ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ຫລືທະເລຈີນໃຕ້ ໂດຍປາດສະຈາກສະຖານະການສັບສົນ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກ.”
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມລັດ, China Daily, ຂໍ້ຫ້າມແມ່ນ "ສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາການປະມົງທາງທະເລແບບຍືນຍົງ ແລະປັບປຸງລະບົບນິເວດຂອງທະເລ."
ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະທ້ວງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງຟີລິບປິນຕໍ່ຂໍ້ຫ້າມໃນປີນີ້, ໂຄ ສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ, ທ່ານສາວ ລີຈຽນ (Zhao Lijian) ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວປະຈຳວັນ ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນານີ້ວ່າ: "ການໂຈະການຫາປາໃນລະດູຮ້ອນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຈີນໄດ້ຮັບຮອງເອົາແມ່ນ ມາດຕະການປົກກະຕິຂອງການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນຊີວະພາບທາງທະເລ ໃນເຂດໜ່ານນ້ໍາທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດສິດອໍານາດຂອງຈີນ, ແລະການສະແດງ ອອກຂອງການປະຕິບັດພັນທະພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍສາກົນລວມທັງ UNCLOS ຂອງຝ່າຍຈີນ." ທ່ານສາວ (Zhao) ໝາຍເຖິງສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ທີ່ເອີ້ນວ່າ UNCLOS.