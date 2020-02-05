ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແມ່ນກຳລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນທີ່ແຂງແກ່ນໃນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫຼັງຈາກຫຼາຍປີຂອງການປ່ຽນແປງກັບໄປກັບມາ ຈາກລະດັບນຶ່ງຫາອີກລະດັບນຶ່ງ, ດ້ວຍປະເທດດັ່ງກ່າວກຳລັງເບິ່ງຄືນວ່າ ບາງຄັ້ງເຂົາເຈົ້າຈະກັບຄືນໄປຫາຖ່ານຫີນ ແລະ ອີກຄັ້ງອື່ນເບິ່ງຄືວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະລົງທຶນໃນດ້ານພະລັງງານໝູນວຽນ.
ໃນທ້າຍປີກາຍນີ້ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຊງກາຍ ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ ໃນການບັນລຸການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ດ້ວຍມີກຳລັງຜະລິດທັງໝົດ 44 ເປີເຊັນ, ອີງຕາມຕົວເລກຈາກບໍລິສັດ Wood Mckenzie, ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາ ໃນອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ.
ຕົວເລກດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈິງຈັງກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ເຊິ່ງແມ່ນບັນຫາທີ່ໄດ້ຖືກນຳມາໂຕ້ຖຽງເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນພະລັງງານແສງຕາເວັນ ໄດ້ມີກຳລັງໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນລັດຖະບານ ສະເໜີນະໂຍບາຍເສດຖະກິດທີ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຜະລິດແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນພະລັງງານໝູນວຽນລະດັບສູງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Feed in Tariff, ເຊິ່ງແມ່ນກົນໄກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ ເຢຍຣະມັນ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງແຜ່ນພະລັງງານແສງອາທິດ ຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ສະຖານີໄຟຟ້າ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ມີກຳລັງຜະລິດຈາກພະລັງງານແສງອາທິດ 5.5 ກິກາວັດ ໃນປີການນີ້.
ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າຕື່ມທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍພະລັງງານທີ່ສະອາດເພີ່ມຂຶ້ນ. ການບໍ່ເຫັນພ້ອມຂອງລັດຕໍ່ການໃຊ້ຖ່ານຫີນ ປາກົດວ່າໄດ້ຢຸດການກໍ່ສ້າງບາງໂຄງການໄວ້, ຢ່າງໜ້ອຍກໍສຳລັບໃນເວລານີ້.