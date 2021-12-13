ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນສາຍ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ ຫວຽດ​ນາມ​ ໃນ​ ຮາ​ໂນ່ຍ ດຳ​ເນີນ​ງານບໍ່​ໄດ້​ດີ​ ຍ້ອນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂີ່​ຫລາຍ

​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ລົດໄ​ຟ​ໃຕ້​ດິນ​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້ປະ​ຕູເຂົ້າ-​ອອກ ທີ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ລັງ (Lang) ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫວງຮາ​ໂນ່ຍ​, ໃນວັນ​ທີ 6 ພະ​ຈິກ, 2021, ມື້​ເປີດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ​ອັນ​ທຳອິດ, ​ສາຍ Cat Linh-Ha Dong, ພວກ​ຄົນ​ຂີ່​ລົດ​ໄຟ​ນີ້​ແມ່ນບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ໃນ 15 ມື້​ທຳ​ອິດ.

​ມັນ​ໃຊ້​ເວລາ 10 ປີ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ ກັດລິງ-ຫ້າດົງ (Cat Linh-Ha Dong) ຢູ່ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລົດ​ໄປ​ໃຕ້​ດິນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ທີ່ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ບໍລິການໄດ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 21 ພະຈິກ​ຜ່ານ​ມານີ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການທົບທວນຄືນໃນທາງບວກໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍ​ຕາມມູນຄ່າຂອງ ໂຄງການທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນນັ້ນ​ກໍ​ຍັງມີຄຳຖາມຢູ່.

​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຍາວ 13 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ມີ​ບ່ອນ​ຈອດ 12 ​ແຫ່ງ ຊຶ່ງເລີ້​ມ ຕົ້ນ​ຢູ່​ສະຖານີ​ລົດ​ໄຟກັດ​ລິງ (Cat Linh) ທາງ​ທິດ​ເໜືອ​ຂອງ​ກາງນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ​ສຸດຢູ່​ທີ່​ສະຖານີ​ລົດ​ເມ ເຢນເຫງ້ຍ (Yen Nghia) ​ແລະ ສະຖານີ​ລົດ​ໄຟ ຟຸ​ລອງ (Phu Long) ຢູ່​ເຂດຊານເມືອງຫ້າ​ດົງ (Ha Dong) ​ໃນ​ພາກຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ແຫ່ງນັ້ນ.​ ການແລ່ນດ້ວຍຄວາມ ໄວສູງເຖິງ 80 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ການເດີນທາງແມ່ນໃຊ້ເວລາປະມານ 24 ນາທີ, ແລະໃນທີ່ສຸດສາຍດັ່ງກ່າວກໍຈະສາມາດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານໄດ້ 1 ລ້ານ ຄົນຕໍ່ມື້.

ຄາດ​ວ່າ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຜ່ອນຜັນ​ຄວາມ​ແອ​ອັດ​ໃນ​ການ​ສັນ​ຈອນໄປ​ມາ ແລະຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພາ​ຫະ​ນະ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ.

ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ໃນ​ແງ່​ບວກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຸນ​ນະ​ພາບຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ມີຄວາມ​ຄາ​ດ​ຫວັງ​ສູງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນອັນ​ນີ້.

ພະນັກງານຫ້ອງການນະຄອນ​ຫລວງຮ່າໂນ້ຍຜູ້ນຶ່ງທີ່ຂໍບໍ່ໃຫ້ບອກຊື່ຂອງນາງ ກ່າວວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່ານາງບໍ່ສາມາດໃຊ້ເສັ້ນທາງສາຍໃໝ່ເພື່ອໄປເຮັດວຽກ ໄດ້ກໍ​ຕາມ ແຕ່ນາງຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສັນຈອນຕິດຂັດ, ເຮັດໃຫ້ ເວລາໃນ​ການເດີນທາງສັ້ນລົງ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງ​ຄຽດ ແລະ ຄວາມກົດ ດັນໃນການເດີນທາງລົງ.

ນາງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ນອກຈາກນັ້ນ, ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍມີ​ຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວ ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຂອງປະຊາຊົນຈະປະ ກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຂົ້​າ​ໃນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທີ່​ມາ​ຈາກຂີ້ຝຸ່ນ ແລະສຽງ."

​ແຕ່​ຢ່າງໃດ​ກໍ​ຕາມ, ກົງກັນຂ້າມ​ກັບ​ສະພາບ​ທີ່​ແອ​ອັດ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ບໍລິການ​ໂດຍບໍ່ໃຫ້​ເສຍ​ຄ່າ​ເປັນ​ເວ​ລາສອງ​ອາທິດນັ້ນ ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຫວຽດນາມ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໂດຍສານໃຊ້​ມັນ.

ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານຂອງຊຸມ​ມື້​ທຳ​ອິດໃນການ​ຂາຍ​ປີ້, ຈຳນວນ​ຜູ້​ໂດຍສານ​ຍັງ​ຕ່ຳ ຢູ່​ທີ່ປະມານ 12.000 ຄົນ​ຕໍ່​ມື້, ເທົ່າກັນ​ກັບ 60 ຄົນ​ຕໍ່​ຄັ້ງ ຊຶ່ງກວມ​ເອົາ​ພຽງ 8 ເປີ​ເຊັນຂອ​ງ​ຄວາມ​ສາມາດເຕັມໃນ​ການບັນ​ຈຸ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG