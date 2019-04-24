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ພາກສ່ວນ​ເຄື່ອງ​ນຸ່​ງຫົ່ມແລະແຜ່ນແພ ບອກ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ຈີນ ຖືກ​ຕ້ອງ​ປອງດອງ​ກັນ

ມີການ​ເພີ້ມຈຳນວນ​ຂຶ້ນໃນພາກສ່ວນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຕ່ຳ​ຜ້າ ທີ່​ຮວ​ມ​ທັງ ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຮັດ​ເກີບ ດັ່ງ​ທີ່​ເຫັນໄດ້​ຢູ່​ໃນ ​ດົງ​ໄຮ ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອາ​ທິດ​ນີ້ ຫວຽດ​ນາມ ຫາ​ກໍ່​ສະ​ຫຼອງ​ຄວາມ​ຈິງມາວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ລອດ​ພົ້ນອອກ​ມາ ຊີ​ວິດ
ເກືອບ​ພັນ​ປີ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ລາດ​ຈາກ​ຈີນ ຊຶ່ງ​ແຕ່​ກ່ອນ​ໄດ້​ປົກ​ຄອງ​ປະເທດ
ເພື່ອນ​ບ້ານ​ທີ່​ນ້ອຍກວ່າ​ ມາໄດ້​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານເຖິງປານນັ້ນ. ສ່ວນຫຼາຍ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ
​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ໂບ​ຮານທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ຝ່າຍ ແຕ່​ວ່າ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວ​າມ​ສົນ​ໃຈ​ໜ້ອຍ
​ກວ່າ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ ​ບ່ອນ​ທີ່ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທັງ​ສອງຖືກ​ຕ້ອງ​ກັນ
​ດີ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ.

ຄະ​ແໜງ​ການ​ຕ່ຳ​ຜ້າ ແລະ​ເຮັດ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ ເປັນ​ໂຕຢ່າງ​ທີ່​ດີ ຄືຄວາມ​ເປັນ​ມິດ​ປະ​
ສານງ​ານ​ກັນ​ໃດໆ ໂດຍ​ທີ່​ຈີນ​ເປັນ​ຜູ້​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ອອກ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ​
ຫວຽດ​ນາມ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ເປັນອັນດັບທີສອງ. ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ມັກ​ຈະອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ​ ຮ່າ​
ໂນ້ຍ ກຳ​ລັງ​ເອົາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຄ້າຍຄື​ກັບ​ປັກ​ກິ່ງ ທັງ​ສອງ​ມີ​ຜູ້​ນຳ​ຄອມ​ມິວ​ນິ​ສ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຫັນ
ປ່ຽນໄປ​ສູ່​ການ​ນຳ​ພາສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າອອກ​ສູ່​ຕະ​ຫຼາດ​ລັດ​ທິ​ນາຍ​ທຶນ​ໃນ​ຫວ່າງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​
ສັດ​ຕະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ແລະ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ເພີ້​ມການ​ຂາຍເກີບ ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ ແລະ​ກະ
​ເປົາ​ໃຫ້ແກ່​ໂລກ​ແບບ​ບໍ່ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ຫວຽດ​ນ​າມ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕາມການ​ປະຕິບັດ
​ຂອງຈີນຢູ່ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

ທ່ານ​ເຈັນ ດາ​ແປງ ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເຮັດ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມຂອງ​ຈີນ ກ່າວ​ຢູ່
​ເມືອງ​ໂຮ​ຈີ​ມິນໃນ​ເດືອນ​ນີ້​ວ່າ “ຈີນ ແລະ​ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຳ​ຄັນ​ ຢູ່​ໃນ​
ຕະ​ຫຼາດ​ຕ່ຳ​ຜ້າ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ. ບັນ​ດາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍ້ອງ​
ຍໍ​ສູງ​ສຸດ.”

ບັນ​ດາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເພື່ອ​ລູກ​ຄ້າ ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ຢູ່​ໃນ​ບັດ​
ດາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຈີນ ທີ່​ສົ່ງ​ຜ້າ​ທັງ​ຫຼາຍ ແລະ​ສິນ​ຄ້າ​ອື່ນໆ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ທຸ​
ລະ​ກິດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ່​ໃນກຳ​ມື​ໂຮງ​ງານຫວຽດ​ນາມ ທີກຳ​ລັງເພີ້ມ​ແຮງ​ງານ ໃນ​ຂະ​ນະ
​ທີ່ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ໃນ​ຈີນ​ສູງຂຶ້ນ.

ທ່ານ​ລີ ຕຽນ ຕ​ຣ​ວງ ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ກຸ່​ມ​ຕ່ຳ​ຜ້າ ແລະ​ເຄື່ອງ​ນຸ່​ງ​ຫົ່ມ​ແຫ່ງ​ຊາດ
ຫວຽດ​ນາມ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ມີ​ຫຼາຍໆ​ຢູ່​ໃນ​ເອ​ເຊຍທີ່ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ ການ​ຮ່ວມ​
ມື. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ພຽງແຕ່ຈະຮັບເອົາ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງຈີນ ແຕ່​ຍັງ​ຈະປະ​ຕິ​ຮູບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້
ແຈກຈ່າຍ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມນຳ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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