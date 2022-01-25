ອັດຕາການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສູງເກີນກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ແລະໃນບາງແຂວງມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສູງກວ່າ 40 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ຜ່ານການກວດຫາເຊື້ອໂຣກແລ້ວນັ້ນ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສີສະຫວາດ ສຸດທະນິລະໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫລງວ່າອັດຕາການຕິດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງນັບວ່າເປັນສະພາບການ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ມີອັດຕາຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສູງກວ່າ 30
ເປີເຊັນ ຫຼືສູງເກີນກວ່າລະດັບປົກກະຕິທີ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຖະບານ
ລາວຈະສາມາດຮອງຮັບໄດ້ເຖິງ 5 ເທົ່າ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນບາງເຂດ ບາງແຂວງ ທີ່ມີຊາຍແດນ ຕິດຈອດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ ກໍປາກົດວ່າ ມີອັດຕາການຕິດ
ໂຄວິດ-19 ສູງກວ່າ 40 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດຫາ
ເຊື້ອໂຣກທັງໝົດ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈະມີທ່າອ່ຽງຫລຸດ
ລົງກໍຕາມ ຫາກແຕ່ກໍເປັນການຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າ ມີຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າໄປຮັບການກວດຫາ
ເຊື້ອໂຣກກໍ່ຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ, ດັ່ງທີ່ທ່ານສີສະຫວາດໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນສປປ ລາວ ກໍຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງເຖິງ ແມ່ນວ່າໃນໄລຍະນີ້ ຕົວເລກການລາຍງານການຕິດເຊື້ອຈະຫນ້ອຍ. ແຕ່ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ຕົວຢ່າງການກວດຫາເຊື້ອກະໜ້ອຍເຊັ່ນດຽວກັນ ມີສະເພາະແຕ່ຜູ້ທີ່ມີອາການສະແດງອອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ວ່າມາກວດຫາເຊື້ອ ແລະອັດຕາການກວດພົບເຊື້ອໃນແຕ່ລະແຂວງ ແມ່ນສູງຫຼາຍ. ບາງແຂວງ ອັດຕາການພົບເຊື້ອສູງກວ່າ 40 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຕົວຢ່າງ ທີ່ໄດ້ເກັບມາກວດ.”
ສ່ວນທ່ານນາງບົວຜັນ ຄຳພາພົງຜ່ານ ຮອງຫົວໜ້າສູນວິເຄາະແລະລະບາດວິທະຍາ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ສາເຫດສຳຄັນປະການນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕິດເຊື້ອໄວ ຣັສໂຄວິດ-19 ແລະເສຍຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ
-19 ຍັງກະຈາຍໄປບໍ່ເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຮີບ
ດ່ວນ ກໍຄືຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳຕົວ ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາເກີນ 12
ສັບປະດາ ແລະເຍົາວະຊົນທີ່ອາຍຸ 18 ປີລົງມາ ຊຶ່ງຈາກການສຶກສາວິໄຈໃນລາວພົບ
ວ່າ 85 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ແລະ 84.6 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຜູ້ເສຍ
ຊີວິດທັງໝົດນັ້ນ ກໍຄືກຸ່ມປະຊາກອນລາວທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄ
ວິດ-19 ທັງຍັງເປັນ ໄວຣັສສາຍພັນແດລຕ້າ (Delta) ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍແລະ
ລອຍໄປໃນອາກາດ ໄດ້ໄກອີກດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບ່ອນທີ່ຄົນຢູ່ຮ່ວມກັນຈຳນວນຫລາຍ
ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນວຽງຈັນ ທີ່ເປັນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນລາວ ຕິດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ
ທີ່ສຸດໃນລາວ ປະກອບກັບໄວຣັສໄດ້ລະບາດເຂົ້າໄປ ໃນລະດັບຊຸມຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ດ້ວຍແລ້ວ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ ຈະຕ້ອງເລັ່ງການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 80
ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ໃນນະຄອນວຽງຈັນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ. ສ່ວນແຂວງອື່ນນັ້ນ ກໍຈະຕ້ອງ ສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນໃນແຕ່ລະແຂວງອີກ
ດ້ວຍ.
ໂດຍການບັນລຸເປົ້າໝາຍການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ຂອງ
ຈຳນວນປະຊາກອນລາວທັງໝົດໃນທ້າຍປີ 2021 ໝາຍຄວາມວ່າ ປະຊາຊົນລາວ
ເກືອບ5.2 ລ້ານຄົນນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຄົນລະ 2 ໂດສ
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຫຼືຄິດເປັນຈຳນວນວັກຊີນລວມເກືອບ 10.4 ລ້ານໂດສ ຊຶ່ງທີ່ຜ່ານມາ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະນາໆຊາດ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ
ແລ້ວ 7.5 ລ້ານໂດສ ແລະຄາດວ່າລາວຍັງຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອອີກຫລາຍກວ່າ
5 ລ້ານ ໂດສໃນໄວໆນີ້.
ທັງນີ້ມາຮອດຕົ້ນສັບປະດາທີ 3 ຂອງເດືອນມັງກອນ 2022 ປາກົດວ່າປະຊາຊົນລາວໄດ້ ຮັບວັກຊີນເຂັມ 1 ກັບເຂັມທີ 2 ແລ້ວຫລາຍກວ່າ 4.6 ລ້ານຄົນ ແລະກວ່າ 3.8 ລ້ານຄົນ ຄິດເປັນ 63.98 ເປີເຊັນ ແລະ 53.02 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນລາວຕາມລຳດັບໃນຂະນະທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນເຂດທີ່ປະມີປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເຂັມ 1 ກັບ 2 ຄິດເປັນ 85.5 ເປີເຊັນ ກັບ 80.1 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບນັ້ນ ແຕ່ວ່າຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນກັບຍັງມີປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນເຂັມທີ 1 ແລະ 2 ພຽງແຕ່ 44.6 ເປີເຊັນ ແລະ 39.4 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍລາວມີຈຳນວນຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ສະສົມກວ່າ 129,000 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນີ້ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວຫລາຍກວ່າ 500 ຄົນ ແລະກຳລັງນອນປິ່ນປົວຢູ່ຫລາຍກວ່າ 7,700 ຄົນ ທັງຍັງຈະມີຄົນທີ່ຕິດໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນໃນລະດັບເກີນກວ່າ 1,000 ຄົນໃນແຕ່ລະວັນ.
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