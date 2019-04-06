ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ປະກາດມາຕະການລົງ ໂທດສະ
ບັບໃໝ່ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຕໍ່ກຳປັ່ນ 34 ລຳ ທີ່ເປັນຂອງບໍລິສັດນ້ຳມັນ ລັດວິສາຫະກິດ
ເວເນຊູເອລາ ແລະສອງບໍລິສັດທີ່ຂົນສົ່ງນ້ຳມັນດິບໄປຍັງຄິວບາ.
ທ່ານເພັນສ໌ ໄດ້ປະກາດມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ໄປກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ທີ່ມະ
ຫາວິທະຍາໄລໄຣສ໌ ໃນລັດເທັກຊັສ.
ທ່ານເພັນສ໌ກ່າວໄປວ່າ “ນ້ຳມັນຂອງເວເນຊູເອລາ ເປັນຂອງປະຊາຊົນຊາວເວເນຊູເອ
ລາ.” ປະເທດເວເນຊູເອລາ ກຳລັງປະເຊີນ ກັບວິກິດການທາງດ້ານມະ ນຸດສະທຳໂດຍ
ມີພາວະເງິນເຟີ້ທີ່ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະການຂາດແຄນອາຫານ ນ້ຳດື່ມ ແລະໄຟຟ້າ.
ມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ
ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ຂອງເວເນຊູເອລາ ລົງຈາກອຳນາດ
ແລະແຜ້ວທາງໃຫ້ ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານຮວານ ກວາອີໂດ ຊຶ່ງສະຫະລັດ ແລະປະ
ເທດອື່ນໆ ອີກ 50 ປະເທດ ສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງເວເນຊູເອລາ.
ການປະກາດຂອງທ່ານເພັນສ໌ ມີຂຶ້ນລ່ວງໜ້າຖະແຫລງການ ທີ່ເປັນທາງການຈາກກະ
ຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ. ລັດຖະມົນຕີກະ
ຊວງການເງິນ ທ່ານສຕີເວັນ ມານູຈິນ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ
ທີ່ຈະໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕໃນເວເນຊູເອລາ ແລະຖືວ່າລະບອບການ
ປົກຄອງຄິວບາ ຮັບຜິດຊອບໃນການມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຕໍ່ຄວາມຫຼົ້ມຈົມຂອງເວ
ເນຊູເອລາ.”
ທ່ານມານູຈິນ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ການຂົນສົ່ງໄປຍັງຄິວບານັ້ນເປັນ “ການຕໍ່ເສັ້ນຊີວິດໃຫ້ແກ່ລະບອບການປົກຄອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງມາດູໂຣຢູ່ ຕໍ່ໄປໄດ້.”
ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ສະຫະລັດແລະສະວິດເຊີແລນ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ
ນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົວແທນຮັກສາຜົນປະໂຫຍດ ຂອງສະຫະລັດ ໃນ
ເວເນຊູເອລາ ໃນເມື່ອວ່າ ສອງປະເທດນີ້ ໄດ້ເກີດຄວາມບາດໝາງຕໍ່ກັນແລ້ວ.
ເພື່ອຈະໃຫ້ອຳນາດທີ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍມີປະສິດທິຜົນໃຊ້ໄດ້ ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ເຫັນພ້ອມໂດຍເວເນຊູເອລາ ຊຶ່ງໄດ້ຕັດຂາດສາຍສຳພັນທາງດ້ານການທູດກັບສະຫະ
ລັດ ຫຼັງຈາກທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຮູ້ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານກວາອີໂດ ເປັນປະທານາ
ທິບໍດີຊົ່ວຄາວ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງເວເນຊູເອລາ.
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